什麼是NEXM？數字資產簡介

NEXM是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Nexum去中心化平台提供動力，專注於革新全球海事和航運產業。NEXM於2022年1月推出，旨在解決海事領域長期存在的效率低下、缺乏透明度以及資本獲取受限等問題。憑藉其強大的區塊鏈基礎設施，Nexum的NEXM代幣使用戶能夠在航運生態系統中促進安全、透明且高效的金融交易。NEXM代幣的主要功能是作為一種實用工具和獎勵機制，確保成本效益運營並激勵Nexum平台內的生態參與。
NEXM由一群海事、金融和區塊鏈技術專家於2021年創立，其中包括執行長George K. 和技術長Dr. Alex S. Nexum背後的創始團隊擁有來自領先航運公司、全球金融機構和成功的區塊鏈項目的數十年經驗。他們的願景是利用區塊鏈技術來解決長期存在的資本獲取、交易透明度和運營效率低下的問題，從而轉型海事行業。
自成立以來，NEXM已經達成了多個重要的里程碑。這些包括從著名的海事投資者那裡獲得數百萬美元的種子資金、2022年初主網上線，以及與主要航運公司和海事服務提供商建立戰略合作夥伴關係。在宣布其基於區塊鏈的燃料支付解決方案後，Nexum項目獲得了廣泛關注，將NEXM定位為海事金融和物流領域的創新者。
NEXM生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為海事利益相關者提供全面的解決方案：
Nexum平台作為NEXM生態系統的主要應用，允許用戶訪問針對航運業量身定制的去中心化金融服務。該平台支持船東、運營商和服務提供商進行即時、安全的付款和融資，確保透明度並降低交易成本。目前，數百家海事公司正在使用Nexum平台進行燃料支付、保險和貨運結算，使其成為海事金融科技的領先解決方案。
Nexum錢包通過提供一個安全且易於使用的界面來存儲、發送和接收NEXM代幣，擴展了生態系統的功能。此服務使用戶能夠高效地管理其數字資產，同時受益於高級安全功能。利用多重簽名和冷存儲技術，Nexum錢包為所有參與者創造了無縫且安全的體驗。
Nexum獎勵引擎通過激勵積極參與和忠誠度來完善生態系統。通過其創新的質押和獎勵機制，這一組件使用戶能夠因對網絡的貢獻（例如提供流動性或驗證交易）而賺取額外的NEXM代幣。這代表了一種獨特的方法，以促進海事區塊鏈空間內的參與和增長。
這三個組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中NEXM作為推動所有互動的效用代幣，從而形成了一個自我維持且高效的Nexum生態系統。
海事行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，Nexum的NEXM旨在通過其創新方法來解決這些問題：
船東和運營商常常難以獲得可負擔的融資，導致運營延遲和成本增加。這個問題特別影響中小型企業（SME），造成效率低下和機會流失。傳統銀行解決方案由於高門檻和緩慢的流程未能解決這個問題。
另一個重大挑戰是海事交易缺乏透明度，引發爭議、欺詐和合規風險。這個問題阻止了利益相關者實現信任和運營效率。當前的方法依賴手動文檔，容易出錯和被操縱。
海事部門還因依賴中介和過時的支付系統而遭受高昂的交易成本和延遲。這為船東和服務提供商造成了現金流問題。先前解決這一問題的努力受到缺乏實時跨境支付解決方案的限制。
NEXM通過Nexum基於區塊鏈的平台解決這些痛點，該平台實現即時、透明且低成本的交易，使資本獲取民主化，並自動化合規。通過利用智能合約和去中心化金融，Nexum的NEXM提供了一個安全且高效的解決方案，改變了海事利益相關者與金融服務互動的方式。
關於數字代幣NEXM，我找到了以下信息：
- 官方網站：nexm.io
- 白皮書：可在官方網站的“文件”或“資源”部分找到。
根據官方來源：
- 總發行量（最大供應量）：10,000,000,000 NEXM（100億NEXM代幣）
根據NEXM白皮書和代幣經濟學部分，分配大致如下（四捨五入以便清晰）：
|類別
|百分比
|數量（NEXM）
|生態/獎勵
|30%
|3,000,000,000
|團隊及顧問
|20%
|2,000,000,000
|私募
|15%
|1,500,000,000
|公募
|10%
|1,000,000,000
|合作夥伴
|10%
|1,000,000,000
|基金會/儲備
|15%
|1,500,000,000
注意：具體數字可能會根據項目的最新更新略有不同。請始終參考最新的白皮書或官方公告以獲取最準確的數據。
在代幣發行時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則受制於旨在確保市場穩定和長期增長的授予和解鎖計劃。
在Nexum生態系統中，NEXM具有多種功能：
NEXM實施了去中心化的治理模式，允許代幣持有者影響Nexum平台的發展方向。質押機制為用戶提供了賺取額外NEXM的機會，APY率由網絡活動和參與情況決定。
NEXM作為海事和航運領域的創新解決方案，通過其Nexum區塊鏈驅動的平台和透明的代幣經濟學解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的生態系統、戰略合作夥伴關係和強大的技術，NEXM展示了轉變海事利益相關者獲取資本、進行交易和管理運營方式的巨大潛力。
