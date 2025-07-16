Newton 項目致力於構建一個去中心化的基礎設施層，專注於實現可驗證的鏈上自動化與安全的代理授權。透過整合可信執行環境（TEEs）、零知識證明（ZKPs）以及模組化的代理架構，Newton Protocol 將自動化過程全面引入鏈上，顯著提升了透明度、可組合性和信任度。 1.Newton 項目背景 隨著區塊鏈技術的快速發展，去中心化金融（DeFi）逐漸成為金融科技領域的熱點。然而，現有的 DeFNewton 項目致力於構建一個去中心化的基礎設施層，專注於實現可驗證的鏈上自動化與安全的代理授權。透過整合可信執行環境（TEEs）、零知識證明（ZKPs）以及模組化的代理架構，Newton Protocol 將自動化過程全面引入鏈上，顯著提升了透明度、可組合性和信任度。 1.Newton 項目背景 隨著區塊鏈技術的快速發展，去中心化金融（DeFi）逐漸成為金融科技領域的熱點。然而，現有的 DeF
什麼是 Newton？構建去中心化自動化金融的基石

2025年7月16日

Newton 項目致力於構建一個去中心化的基礎設施層，專注於實現可驗證的鏈上自動化與安全的代理授權。透過整合可信執行環境（TEEs）、零知識證明（ZKPs）以及模組化的代理架構，Newton Protocol 將自動化過程全面引入鏈上，顯著提升了透明度、可組合性和信任度。

1.Newton 項目背景


隨著區塊鏈技術的快速發展，去中心化金融（DeFi）逐漸成為金融科技領域的熱點。然而，現有的 DeFi 解決方案往往依賴於中心化的機器人或鏈下協調，導致透明度低、安全性差以及信任成本高昂等問題。Newton 項目的誕生，正是為了解決這些問題，透過引入去中心化的自動化機制， 為DeFi 領域帶來全新的解決方案。

Newton項目由Magic Newton Foundation發起，該基金會專注於推動區塊鏈技術的創新與應用，致力於構建一個更加開放、透明和高效的金融生態系統。

2.Newton 的項目特色


2.1 去中心化自動化


Newton Protocol 透過引入去中心化的自動化機制，使得複雜的鏈上操作得以在無需中心化干預的情況下自動執行。這一特性不僅提高了交易效率，還顯著降低了信任成本，為 DeFi 領域帶來了更高的透明度與安全性。

2.2 安全代理授權


用戶可以透過 Newton Protocol 安全地授權代理代表其執行操作，無需將私鑰或敏感資訊暴露給任何第三方。這一功能透過程序化權限實現，確保了操作僅在用戶批准的條件下進行，從而極大地提升了用戶資產的安全性。

3.3 可信執行環境（TEEs）與零知識證明（ZKPs）的結合


Newton Protocol 將 TEEs 與 ZKPs 技術相結合，為鏈上自動化操作提供了堅實的信任基礎。TEEs 確保了計算過程的機密性與完整性，而 ZKPs 則允許在不洩露具體操作內容的情況下驗證操作的有效性，從而進一步增強了系統的安全性與隱私保護。

2.4 模組化代理架構


Newton Protocol 採用了模組化的代理架構，使得開發者可以輕鬆地構建與部署各種自動化服務。這一架構不僅提高了開發效率，還促進了創新與競爭，為 DeFi 領域帶來了更加豐富的應用場景與解決方案。

3.什麼是 NEWT


NEWT 是 Newton 協議的 ERC‑20 原生代幣。

3.1 代幣概述


  • 代幣名稱: NEWT
  • 總供應量: 1,000,000,000 NEWT

3.2 代幣分配


NEWT 代幣的初始分配計劃，旨在協調核心貢獻者、早期支持者以及更廣泛的 Newton 協議社群之間的激勵機制，同時保障整個生態系統的長期可持續發展，其中 60% 分配給社群，18.5% 分配給核心貢獻者，16.5% 分配給早期投資者，5% 則分配給 Magic Labs。


3.3 代幣功能


安全共識質押（dPoS）：驗證節點與代理運營者可質押 NEWT 並獲發行獎勵。

交易與權限管理費用：所有 agent 權限授權、更新或撤銷，以及 trigger execution 的 gas 都使用 NEWT 支付。

Model Registry 抵押：開發者註冊 agent 模型需質押 NEWT，運營者作為 collateral 提供 agent 服務，並從使用者付費中獲得收益。

治理作用：成熟後質押者可參與參數設置、基金部署、社群提案等 DAO 決策。

4.如何在 MEXC 購買 $NEWT？


Newton Protocol 在技術實現上展現出了高度的創新性與前瞻性。透過整合 TEEs、ZKPs 以及模組化的代理架構，Newton Protocol 不僅解決了現有 DeFi 解決方案中的諸多痛點，還為未來的金融創新提供了無限可能。例如，透過引入智能合約與自動化執行機制，Newton Protocol 可以支持更加複雜的金融衍生品交易與風險管理策略；透過與 AI技術的結合，Newton Protocol 還可以實現更加智能化的資產管理與投資決策。

作為去中心化自動化金融領域的先鋒者，Newton 項目正以其獨特的技術優勢與前瞻性的市場佈局引領著 DeFi 領域的未來發展潮流。未來，Newton 項目將成為去中心化金融領域的重要基石之一，為全球用戶帶來更加便捷、安全與高效的金融服務體驗。

目前，MEXC 平臺已上線 $NEWT ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 NEWT 代幣名稱，選擇 NEWT 的現貨交易或者合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

