什麼是NetMind Token (NMT)？數位資產簡介

NetMind Token (NMT) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為NetMind.AI去中心化計算平台提供動力，該平台專注於通過GPU資源和模型服務的市場，使AI訓練和推理更加普及。NMT於2024年4月16日進行了代幣經濟學更新後推出，旨在解決更廣泛的AI基礎設施領域中AI計算的短缺、成本和協調問題。憑藉其智能合約控制的供應框架和對計算提供商的激勵措施，NMT讓用戶能夠支付計算費用、參與質押以及促進生態系統增長，同時通過創新的NMT代幣機制確保可預測的發行量並協調供需。

公開且可驗證的團隊簡歷和正式創始人名單未在提供的資料中詳細說明；該項目將NMT定位為NetMind.AI計算網絡的原生資產，NMT代幣的發行和銷毀治理由官方材料中描述的智能合約執行，這些內容由市場追蹤者總結。該倡議的願景體現在其2024年4月的代幣經濟學修訂中，旨在為GPU提供商、質押者和生態系統參與者創造可持續的激勵措施，以通過NMT生態系統擴展去中心化的AI計算。

自代幣經濟學更新以來，NetMind Token (NMT) 已經達成了一些重要的里程碑，這些里程碑圍繞著長期的NMT發行計劃和針對特定類別的分配設計，旨在獎勵哈希算力貢獻、質押參與和生態系統增長。十年發行計劃將大部分新NMT代幣分配給計算提供商作為“挖礦/哈希算力獎勵”，使代幣激勵與AI訓練和推理工作負載的網絡吞吐量和服務質量保持一致。MEXC上的上市和即時價格追蹤支持參與者接觸NMT市場及其在NetMind生態系統中的代幣效用。

NetMind生態系統圍繞去中心化的AI模型訓練和推理計算訪問構建，NMT作為獎勵計算提供商並協調市場各方激勵的媒介。

該平台作為NetMind生態系統的核心應用程序，允許用戶租用GPU資源並使用鏈上激勵來運行訓練和推理任務，這些激勵以NMT代幣支付和獎勵。這使得AI計算更加普及，同時通過智能合約中的NMT代幣發行控制來確保供需平衡。

質押機制通過激勵NMT代幣持有者為網絡安全和流動性做出貢獻來擴展功能，並將計劃發行的一部分作為NMT質押獎勵分發出去。用戶可以從符合2024年4月模型設定的代幣經濟學計劃和設計的參與收益中受益。

生態系統基金支持集成、開發工具和社區增長，分配十年NMT發行的一部分以擴大採用率並豐富通過NetMind提供的服務。這有助於啟動需求端和供應端參與者，從而加強市場。

這些組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中NMT作為效用代幣推動獎勵、質押和生態系統發展，鞏固了AI工作負載的自我維持計算經濟。

AI基礎設施領域面臨幾個關鍵挑戰，NMT旨在通過其激勵驅動的模型和受控發行來解決這些問題：

AI用戶經常面臨昂貴、稀缺或集中的計算資源訪問問題，這限制了實驗和部署速度。這影響了初創企業、研究人員和企業，導致延遲和更高的總擁有成本。通過將大部分新NMT發行分配給哈希算力提供商，NetMind將獎勵導向供應端，幫助擴展可負擔的容量。

另一個挑戰是在計算提供商和NMT代幣持有者之間協調流動性和貢獻者激勵。NMT代幣經濟學包括一個質押獎勵池，以鼓勵參與和流動性，提高網絡可靠性，同時將價值分配給有承諾的參與者。

去中心化計算網絡需要持續的生態系統投資。NMT生態系統增長基金分配提供了資源以擴展集成和使用案例，支持增加網絡服務實用性和需求的開發者和合作夥伴。

NetMind Token (NMT) 設計了一個長期的發行計劃，以協調計算提供商、質押者和生態系統增長的激勵：

總供應量：平台引用的總供應量為147,571,163 NMT，發行/銷毀由智能合約控制以調節供需。

計劃發行：根據2024年4月16日的代幣經濟模型，未來十年將發行113,000,000 NMT。

十年分配細分（1.13億發行）： 哈希算力/挖礦獎勵：62,500,000 NMT（占發行量的55.31%；占新增總供應量的42.35%）。超過50%的新NMT代幣用於激勵計算提供商的GPU租賃、訓練和推理。 NMT質押獎勵：16,500,000 NMT（占發行量的14.60%；占新增總供應量的11.18%）。 生態系統增長基金：16,500,000 NMT（占發行量的14.60%；占新增總供應量的11.18%）。 戰略投資者和顧問：7,500,000 NMT（占發行量的6.64%；占新增總供應量的5.08%）。 團隊基金：10,000,000 NMT（占發行量的8.85%；占新增總供應量的6.78%）。



解讀說明：

NetMind強調通過智能合約控制NMT的發行和銷毀以平衡供需；總供應量參考值為147,571,163 NMT。

最重要的分配是，十年發行的大部分流向計算提供商，通過哈希算力獎勵（6250萬NMT，占發行量的55.31%）。

市場追蹤者的快照可能因數據收集差異而在流通/最大數字上有所不同；有關權威的NMT代幣經濟學類別和百分比，請依賴2024年4月的模型。

在生態系統中，NMT具有多種功能：

支付和獎勵：支付GPU租賃、訓練和推理費用；通過NMT代幣以挖礦/哈希算力獎勵的形式獎勵計算提供商。

質押：質押NMT以參與網絡計劃，並根據發行計劃獲得NMT質押獎勵。

生態系統參與：通過NMT生態系統增長基金獲得資助和激勵，以擴展集成和服務。

流通計劃和解鎖時間表：

所有NMT代幣均通過智能合約管理，計劃解鎖與上述十年發行類別保持一致；發行是程式化的，以支持可預測的分發和網絡增長。

治理和質押機制：

NMT代幣經濟學明確將質押獎勵定義為單獨的分配，使代幣持有者能夠參與並獲得收益。具體的治理投票機制未在引用的材料中詳細說明；參與者應查閱官方文件以了解除NMT質押和獎勵之外的任何治理權利。

NetMind Token (NMT) 針對AI的一個緊迫瓶頸——可擴展、可負擔的計算——將大部分新NMT發行分配給哈希算力提供商，並通過NMT質押和生態系統資金強化參與。憑藉在MEXC上的即時交易訪問和明確定義的十年NMT發行模型，NMT提出了一種結構化的方法來構建去中心化的AI計算市場。