什麼是NAC？數字資產與AML BitCoin介紹

NAC是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著NAC去中心化平台，旨在解決數字資產安全和合規性方面的關鍵挑戰。NAC（也被稱為AML BitCoin或ABTC）於2017年推出，旨在為個人和企業提供一種安全、合規且用戶友好的數字貨幣解決方案。憑藉其專有的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）技術，NAC使用戶能夠在交易數字資產時確保符合監管要求，同時在不斷發展的加密貨幣市場中保障隱私和增強安全性。

NAC由馬庫斯·安德拉德（Marcus Andrade）於2017年創立，他是一位擁有金融科技和數字支付背景的企業家。安德拉德和他的團隊設想了一個可以通過將先進的合規功能直接整合到區塊鏈協議中來改變加密貨幣格局的平台。他們的使命是創造一種既易於使用又符合監管要求的數字資產，以滿足加密領域日益增長的透明度和安全需求。

自成立以來，NAC已經達成了多個重要的里程碑，包括在其初始發行階段從大約2,400名投資者手中籌集了至少560萬美元。該項目啟動了主網並推出了重新命名的代幣AML BitCoin，反映了其對反洗錢技術的關注。戰略合作夥伴關係和持續的開發使NAC成為一個注重合規性的數字資產領域的創新者，並努力擴展其生態系統和用戶群。

NAC生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為尋求安全且合規的數字資產交易的用戶提供全面的解決方案。核心產品包括：

1. NAC區塊鏈平台：

NAC區塊鏈是生態系統的主要應用，允許用戶在內置AML/KYC合規機制下轉移、存儲和管理數字資產。這個平台實現了安全、透明的交易，並通過其專有的合規層確保遵守監管規定。目前，NAC區塊鏈已被越來越多的用戶用於安全支付和資產管理，使其成為合規驅動型加密領域的領先解決方案。

2. AML BitCoin錢包：

AML BitCoin錢包通過提供一個安全且用戶友好的界面來管理NAC代幣，拓展了NAC生態系統的功能。這個錢包讓用戶可以存儲、發送和接收代幣，同時受益於集成的合規檢查。借助先進的加密和合規協議，該錢包為所有數字貨幣生態系統的參與者創造了無縫且安全的體驗。

3. 合規API套件：

合規API套件通過為第三方開發人員和企業提供工具，將AML/KYC功能集成到他們自己的應用程序中，完善了NAC生態系統。通過其創新的合規即服務模式，這一組件使企業能夠滿足監管要求，並支持所有用戶的安全上線。這代表了一種此前在加密貨幣市場中未曾有過的獨特合規方法。

這三個組件共同創造了一個綜合環境，其中NAC作為實用代幣驅動著網絡中的所有互動，為數字資產打造了一個自我維持且高效的生態系統。

數字資產行業目前面臨幾個關鍵挑戰，而NAC旨在通過其創新方法來解決這些問題：

1. 缺乏監管合規：

加密貨幣領域的用戶由於缺乏內置的合規機制而面臨監管風險和潛在的法律問題。這個問題影響了個人和企業，導致採用障礙以及來自當局的更多審查。傳統加密貨幣未能解決這個問題，因為數字貨幣空間中缺乏集成的合規功能。

2. 安全漏洞：

數字資產領域的另一個重大挑戰是安全漏洞和欺詐行為的頻繁發生。這個問題造成財務損失並阻礙了加密貨幣的主流採用。現有的解決方案嘗試通過外部安全措施來解決此問題，但由於區塊鏈技術領域的碎片化實施和缺乏標準化，這些方案效果有限。

3. 受監管實體的有限可及性：

該行業還因受監管機構的有限訪問而受苦，這為希望利用區塊鏈技術的企業造成了障礙。儘管之前曾嘗試創建合規解決方案，但現有的平台未提供針對數字資產的端到端合規集成。

NAC通過其注重合規的區塊鏈解決了這些痛點，實現了安全、合規的交易，降低了監管風險，並為受監管實體的更廣泛採用敞開了大門。通過利用專有的AML/KYC技術，NAC提供了全面且安全的解決方案，改變了用戶與數字資產和AML BitCoin的交互方式。

NAC設計了一個深思熟慮的代幣經濟模型，以確保加密貨幣市場中所有利益相關者的長期可持續性和價值：

總供應量和分配結構：

與NAC相關的數字代幣（通常稱為ABTC代幣或後來的AML BitCoin）的總發行量為2億枚代幣。其中，7600萬枚代幣在發售階段可供購買，目標是籌集1億美元。剩下的1.24億枚代幣由NAC及其管理團隊保留，包括首席執行官馬庫斯·安德拉德。

比例分配：

類別 代幣數量 比例 (%) 公開發售 76,000,000 38% NAC/管理層保留 124,000,000 62% 總發行量 200,000,000 100%

公眾投資者 可以在ICO和預售階段購買高達38%的總供應量。

可以在ICO和預售階段購買高達38%的總供應量。 NAC基金會及其團隊 保留了剩餘的62%代幣。

保留了剩餘的62%代幣。 沒有進一步細分保留代幣（例如團隊、顧問、儲備金）的信息。

代幣銷售從大約2,400名加密貨幣市場投資者手中至少籌集了560萬美元。

搜索結果中沒有證據表明AML BitCoin在初次發行後進行了後續的重新分配或銷毀。

代幣用途和使用案例：

在生態系統中，NAC具有多種功能：

交易媒介： 用於安全、合規的數字資產轉移。

用於安全、合規的數字資產轉移。 獲取合規服務： 需要使用NAC生態系統中的合規API和服務。

需要使用NAC生態系統中的合規API和服務。 質押和獎勵：用戶可以質押NAC代幣以獲得獎勵並參與區塊鏈技術框架下的網絡治理。

流通計劃和解鎖時間表：

在初始發售時，38%的代幣（7600萬枚）進入流通。剩餘代幣由NAC團隊保留，對於這種數字貨幣，目前尚未披露公共解鎖時間表。

治理和質押機制：

NAC實施了一個治理模型，允許代幣持有者參與有關協議升級和生態系統發展的決策過程。此外，用戶可以質押他們的代幣以獲得獎勵，收益率由網絡參與度和質押時間決定。

NAC作為數字資產領域的一個創新解決方案，通過其注重合規的區塊鏈和集成的安全功能解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和獨特的監管合規方法，NAC展示了巨大的潛力，可以改變用戶和企業與數字資產及AML BitCoin的交互方式。準備開始交易NAC了嗎？我們的《NAC交易完整指南：從入門到實際操作》詳細介紹了您需要了解的一切內容——從NAC基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將讓您掌握在MEXC安全平台上最大化NAC潛力所需的知識。立即探索如何在數字貨幣市場中最大化您的NAC潛力！

