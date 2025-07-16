什麼是 MYX Finance？重塑鏈上衍生品交易體驗新範式

MEXC 已首發上線 MYX 現貨交易，與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 MYX 的空投活動！













USDT、ETH、BTC、BNB、 MYX Finance 是一個由 D11 Labs 孵化的加密衍生品協議，也是首個實現鏈抽象化的永續合約去中心化交易所（Perp DEX），用戶只需一個統一帳戶即可在多個鏈上進行交易，無需切換錢包或支付跨鏈橋費用。該平台支援 USDC SOL 等多種資產，提供高達 50 倍槓桿的永續合約交易，致力於將中心化交易所的流暢體驗與去中心化的安全性相結合。





HashKey Capital、 該項目由 紅杉中國 Consensys 等行業巨頭投資，已在 Linea 和 BNB Chain 上實現爆發式增長，迅速成為 2024 年增長最快的衍生品協議，並被視為 Hyperliquid 的最大競爭對手。









MPM 機制：MYX 的核心技術是其自研的 MPM（Matching Pool Mechanism）匹配池機制，該機制透過智能撮合多空頭寸，實現零滑點交易、低費用和高資金利用率 。與傳統訂單簿模型相比，MPM 不依賴高 TVL，即可提供穩定的流動性和高效的交易體驗，為用戶節省交易成本。





統一帳戶：用戶只需一個帳戶，即可輕鬆進行跨鏈、多資產的衍生品交易，無需切換錢包、跨鏈橋接或消耗 Gas 費，享受如同 CEX 般順暢、直觀的交易體驗。





無感交易：MYX Finance 推出的無感交易功能，透過「加密抽象」技術，整合了 DEX 的安全性和 CEX 的易用性。用戶只需一次授權，即可隨時隨地交易，無需反覆確認簽名或預存 Gas 費，極大提升了交易效率。





無許可上幣：MYX Finance 支援任何新資產的無許可上線，包括早期的 Meme 項目和小市值長尾代幣，只要得到社群的認可，它們都能在 MYX Finance 上獲得高質量的流動性市場。





高槓杆與低費用：提供高達 50 倍的槓桿功能，同時交易費用極低，與中心化交易所相當，且提供極具競爭力的資金費率。













$MYX 的分配經過精心設計，旨在獎勵早期支援者、確保社群參與並為投資者賦能，促進生態系統的長期發展。$MYX 的總供應量為 1,000,000,000 個代幣。分佈如下：





社群獎勵： 4.5 億 $MYX（45% ） 團隊與顧問：2 億 $MYX（20%） 機構投資者： 2 億 $MYX（20% ） 社群初始流動性：1 億 $MYX（10% ） 未來儲備： 0.5 億 MYX（5% ）













$MYX 代幣是 MYX Finance 打造鏈抽象流動性層的核心，具備強大的價值捕獲能力。其主要功能包括：





治理權：$MYX 代幣持有者可以參與平台的治理決策，對平台的發展方向、規則制定等重要事項進行投票。

質押獎勵：用戶可以將 $MYX 代幣質押在平台上，獲得額外的收益。質押者不僅可以獲得平台交易手續費的一部分作為獎勵，還可以參與平台的治理。

激勵機制：$MYX 代幣作為平台的激勵機制，用於獎勵積極參與平台生態建設的用戶，如流動性提供者、交易者、開發者等。

擴展至更多鏈上生態：$MYX 代幣將推動項目擴展至更多鏈上生態，促進跨鏈交易和資產互通。









MYX Finance 透過創新的 MPM 機制和鏈抽象化帳戶系統，成功解決了傳統 DeFi 衍生品交易中的多項痛點，提供了接近中心化交易所的用戶體驗，同時保留了去中心化的安全性和透明度。隨着生態系統的不斷擴展和功能的持續迭代，MYX 有望在未來的 DeFi 領域中佔據重要地位。





在 MYX Finance 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。





目前，MEXC 平台已上線 MYX 現貨交易，您可以在 MEXC 以 超低費率 進行代幣交易。





1）打開並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 MYX 代幣名稱，選擇 MYX 的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。





