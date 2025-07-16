MEXC 已首發上線 MYX 現貨交易，與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 MYX 的空投活動！ 在區塊鏈技術的迅速發展中，去中心化金融（DeFi）領域不斷創新，衍生品交易作為其中的重要組成部分，正經歷着前所未有的變革。然而，傳統中心化交易所和去中心化交易所（DEX）的高門檻、複雜操作及高滑點等問題，使得許多普通投資者難以參與。在此背景下，MYX Finance 應MEXC 已首發上線 MYX 現貨交易，與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 MYX 的空投活動！ 在區塊鏈技術的迅速發展中，去中心化金融（DeFi）領域不斷創新，衍生品交易作為其中的重要組成部分，正經歷着前所未有的變革。然而，傳統中心化交易所和去中心化交易所（DEX）的高門檻、複雜操作及高滑點等問題，使得許多普通投資者難以參與。在此背景下，MYX Finance 應
什麼是 MYX Finance？重塑鏈上衍生品交易體驗新範式

在區塊鏈技術的迅速發展中，去中心化金融（DeFi）領域不斷創新，衍生品交易作為其中的重要組成部分，正經歷着前所未有的變革。然而，傳統中心化交易所和去中心化交易所（DEX）的高門檻、複雜操作及高滑點等問題，使得許多普通投資者難以參與。在此背景下，MYX Finance 應運而生，旨在透過創新技術解決這些問題，讓每個人都能平等參與 Alpha 的交易。

1.MYX Finance 項目介紹


MYX Finance 是一個由 D11 Labs 孵化的加密衍生品協議，也是首個實現鏈抽象化的永續合約去中心化交易所（Perp DEX），用戶只需一個統一帳戶即可在多個鏈上進行交易，無需切換錢包或支付跨鏈橋費用。該平台支援 USDCUSDTETHBTCBNBSOL 等多種資產，提供高達 50 倍槓桿的永續合約交易，致力於將中心化交易所的流暢體驗與去中心化的安全性相結合。

該項目由紅杉中國HashKey CapitalConsensys 等行業巨頭投資，已在 Linea 和 BNB Chain 上實現爆發式增長，迅速成為 2024 年增長最快的衍生品協議，並被視為 Hyperliquid 的最大競爭對手。

2.MYX Finance 功能


MPM 機制：MYX 的核心技術是其自研的 MPM（Matching Pool Mechanism）匹配池機制，該機制透過智能撮合多空頭寸，實現零滑點交易、低費用和高資金利用率 。與傳統訂單簿模型相比，MPM 不依賴高 TVL，即可提供穩定的流動性和高效的交易體驗，為用戶節省交易成本。

統一帳戶：用戶只需一個帳戶，即可輕鬆進行跨鏈、多資產的衍生品交易，無需切換錢包、跨鏈橋接或消耗 Gas 費，享受如同 CEX 般順暢、直觀的交易體驗。

無感交易：MYX Finance 推出的無感交易功能，透過「加密抽象」技術，整合了 DEX 的安全性和 CEX 的易用性。用戶只需一次授權，即可隨時隨地交易，無需反覆確認簽名或預存 Gas 費，極大提升了交易效率。

無許可上幣：MYX Finance 支援任何新資產的無許可上線，包括早期的 Meme 項目和小市值長尾代幣，只要得到社群的認可，它們都能在 MYX Finance 上獲得高質量的流動性市場。

高槓杆與低費用：提供高達 50 倍的槓桿功能，同時交易費用極低，與中心化交易所相當，且提供極具競爭力的資金費率。

3.$MYX代幣及其功能


3.1 $MYX代幣情況


$MYX 的分配經過精心設計，旨在獎勵早期支援者、確保社群參與並為投資者賦能，促進生態系統的長期發展。$MYX 的總供應量為 1,000,000,000 個代幣。分佈如下：

社群獎勵： 4.5 億 $MYX（45% ） 團隊與顧問：2 億 $MYX（20%） 機構投資者： 2 億 $MYX（20% ） 社群初始流動性：1 億 $MYX（10% ） 未來儲備： 0.5 億 MYX（5% ）


3.2 $MYX 代幣功能


$MYX 代幣是 MYX Finance 打造鏈抽象流動性層的核心，具備強大的價值捕獲能力。其主要功能包括：

治理權：$MYX 代幣持有者可以參與平台的治理決策，對平台的發展方向、規則制定等重要事項進行投票。
質押獎勵：用戶可以將 $MYX 代幣質押在平台上，獲得額外的收益。質押者不僅可以獲得平台交易手續費的一部分作為獎勵，還可以參與平台的治理。
激勵機制：$MYX 代幣作為平台的激勵機制，用於獎勵積極參與平台生態建設的用戶，如流動性提供者、交易者、開發者等。
擴展至更多鏈上生態：$MYX 代幣將推動項目擴展至更多鏈上生態，促進跨鏈交易和資產互通。

4.如何在 MEXC 購買 MYX 代幣


MYX Finance 透過創新的 MPM 機制和鏈抽象化帳戶系統，成功解決了傳統 DeFi 衍生品交易中的多項痛點，提供了接近中心化交易所的用戶體驗，同時保留了去中心化的安全性和透明度。隨着生態系統的不斷擴展和功能的持續迭代，MYX 有望在未來的 DeFi 領域中佔據重要地位。

在 MYX Finance 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。

目前，MEXC 平台已上線 MYX 現貨交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 MYX 代幣名稱，選擇 MYX 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

