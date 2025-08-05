什麼是MYX？數位資產介紹

MYX是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著MYX Finance去中心化平台，該平台專注於實現幾乎任何具有現有自動做市商（AMM）市場的代幣進行非託管、鏈上永續合約交易。MYX的推出旨在解決衍生品交易中的高資本成本和網絡障礙問題，其目標是讓高級衍生品像現貨交換一樣容易獲取。憑藉其創新的匹配池機制（MPM）和鏈抽象錢包技術，MYX讓用戶能夠高效地交易MYX加密貨幣衍生品，同時確保安全性、速度以及在MYX Finance生態系統中的無縫用戶體驗。
MYX由一群擁有豐富去中心化金融（DeFi）和智能合約開發經驗的區塊鏈與金融專業人士創立。儘管具體創始人名字未在公開資料中披露，但該團隊的願景集中在利用區塊鏈技術來降低流動性成本並消除交易者的技術壁壘，從而改變衍生品交易。自成立以來，MYX已達成多個里程碑，包括主網的啟動、匹配池機制的引入，以及支持超過20條區塊鏈MYX數字資產的鏈抽象錢包的開發。該項目因其在衍生品交易方面的創新方法而受到關注，使MYX成為DeFi衍生品領域的重要參與者。
MYX生態系統由幾個相互關聯的產品組成，為DeFi交易者和流動性提供者提供全面的解決方案：
1. MYX Finance平台：MYX生態系統的核心應用程序，這個非託管衍生品交易所允許用戶交易任何具有AMM市場的代幣的永續合約。平台的匹配池機制允許高效的流動性提供，並支持超出鎖定資金的未平倉權益，確保在MYX Finance生態系統內完全抵押的交易。
2. 鏈抽象錢包：這種錢包技術允許用戶從超過20個支持的區塊鏈（包括Solana）存入MYX數字資產，並在無需手動橋接或兌換成平台特定穩定幣的情況下開設頭寸。它簡化了用戶體驗並減少了跨鏈交易中的摩擦。
3. 中繼網絡：中繼網絡代表用戶支付燃氣費並將其結算為結算貨幣，即使在網絡擁堵期間也能讓訂單執行感覺瞬間完成。此組件增強了平台對MYX加密貨幣交易者的可用性和可訪問性。
這些組件共同作用，創造了一個無縫的環境，其中MYX作為實用代幣驅動著網絡內的所有互動，支持一個自我維持且高效的DeFi衍生品生態系統。
DeFi衍生品領域面臨著幾個關鍵挑戰，而MYX旨在解決這些問題：
1. 流動性提供者的高資本成本：傳統衍生品平台需要大量資本來提供流動性，限制了參與度和效率。MYX的匹配池機制集中抵押品並在內部重新平衡風險敞口，以更少的鎖定資本實現更大的未平倉權益，造福流動性提供者和MYX加密貨幣交易者。
2. 網絡壁壘和碎片化的用戶體驗：跨鏈交易通常涉及複雜的橋接和高昂的燃氣費，令用戶望而卻步。MYX的鏈抽象錢包和中繼網絡消除了這些障礙，使用戶能夠在無需手動干預或過高成本的情況下使用來自多條區塊鏈的MYX數字資產進行交易。
3. 高級衍生品的可訪問性：許多DeFi平台使高級衍生品交易變得複雜且難以讓普通用戶接觸。MYX Finance簡化了交易流程，使永續合約的交易像現貨交換一樣簡單，從而在MYX Finance生態系統內擴大了對複雜金融工具的訪問。
MYX通過其創新技術堆棧解決這些痛點，為DeFi衍生品交易提供全面、高效且用戶友好的解決方案。
MYX加密貨幣的總發行量為10億枚代幣，最大固定供應量為1,000,000,000 MYX。代幣經濟學和比例分配如下：
- 空投：總供應量的14.7%分配給社區空投，第一階段分發6.7%（約6703.6萬MYX）。空投分批釋放，初期可獲得30%，剩餘70%在五個月內線性分發。
- 通縮機制：MYX是一種通縮代幣——每筆交易的5%被銷毀，這一過程將持續到只剩下初始供應量的10%（1億MYX）流通。每筆交易銷毀的5%中，2.5%按比例重新分配給在MYX Finance生態系統內質押的用戶。
- 質押：用戶可以質押MYX數字資產以賺取通縮銷毀機制的獎勵，激勵長期持有和參與。
- 其他分配：剩餘供應量分配給生態系統貢獻者、投資者和項目財庫，但具體細節未在公開資料中明確。
更多詳情，您可以參閱官方MYX Finance網站和MYX Network白皮書。
在生態系統中，MYX具有多種功能：
- 實用代幣：用於支付交易費用並作為MYX Finance平台內的抵押品。
- 質押：用戶可以質押MYX加密貨幣以賺取通縮銷毀機制的獎勵。
- 治理：MYX持有者可能參與治理決策，但具體機制未在公開資料中詳細說明。
MYX在DeFi衍生品領域中是一個創新的解決方案，通過其匹配池機制和鏈抽象錢包技術解決了關鍵挑戰。隨著MYX Finance生態系統的不斷增長和通縮代幣經濟學，MYX展現出巨大的潛力，將改變交易者和流動性提供者與去中心化衍生品互動的方式。準備好開始交易MYX了嗎？我們的綜合指南《MYX交易完全指南：從入門到實戰交易》將引導您了解所有需要知道的內容——從MYX加密貨幣基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上充分發揮MYX數字資產的潛力！立即探索如何最大化您的MYX數字資產潛力吧！
