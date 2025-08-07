什麼是MultiVAC (MTV)？數位資產簡介

MultiVAC (MTV) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為解決區塊鏈技術中的可擴展性和性能挑戰而設計的MultiVAC去中心化平台提供動力。該平台於2019年4月推出，旨在應對區塊鏈行業中平衡去中心化、可擴展性和安全性——所謂的「不可能三角」——這一關鍵問題。憑藉獨特的分片技術，MultiVAC讓用戶能夠部署和與去中心化應用程式（dApps）互動，同時確保高吞吐量、靈活性和穩健的安全性。

MultiVAC由一群經驗豐富的工程師和研究人員於2018年創立，其中包括應翔博士、范翔宇博士和Claire Wang。創始人擁有計算機科學、分布式系統和密碼學背景，並曾在領先的科技公司和學術機構工作。他們的願景是通過創新應用可信分片技術來解決公共區塊鏈的可擴展性瓶頸。

自成立以來，MultiVAC已經達成了多個重要里程碑，包括成功完成初始融資、2019年4月主網上線以及開發出支持計算、傳輸和存儲的全分片區塊鏈。該項目還與多個區塊鏈項目和技術提供商建立了戰略合作夥伴關係。在展示其高吞吐量分片解決方案後，MultiVAC加密貨幣獲得了廣泛關注，成為可擴展區塊鏈基礎設施領域的創新者。

MultiVAC生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為尋求可擴展區塊鏈基礎設施的開發者和企業提供全面解決方案。核心產品包括：

MultiVAC主網作為生態系統的核心應用，允許用戶通過其可信分片技術部署和運行dApps。這個平台通過其獨特的分片機制實現了高交易吞吐量，同時確保去中心化和安全性。目前，主網支持越來越多的dApps和開發者，使其成為可擴展區塊鏈領域的領先解決方案之一。

靈活計算層通過提供可定制的計算和智能合約執行來擴展MultiVAC的功能。此服務允許開發者根據應用需求平衡性能和去中心化，從平台將交易與計算分離的能力中受益。通過這種方法，MultiVAC為所有網絡參與者創造了一個高效且適應性強的環境。

經濟模型通過獎勵記賬、計算和存儲的節點操作員來完善MultiVAC生態系統。這一部分促進了一個可持續增長的網絡，支持生態系統的長期健康發展。它代表了一種市場上之前未曾有過的網絡參與和資源分配的創新方式。

這三個部分共同作用，創建了一個全面的環境，其中MTV代幣作為實用代幣驅動網絡內的所有交互，形成一個自我維持且高效的生態系統。

區塊鏈行業目前面臨幾個關鍵挑戰，MultiVAC旨在通過其創新方法解決這些問題：

區塊鏈用戶面臨有限的交易吞吐量問題，導致網絡擁堵和高昂費用。這個問題影響了開發者和終端用戶，導致效率低下和糟糕的用戶體驗。傳統區塊鏈由於共識和數據處理方面的結構限制，未能解決這個問題。

另一個重大挑戰是無法平衡性能和去中心化。大多數區塊鏈迫使開發者在高速度和強安全性之間做出選擇，阻礙了真正可擴展和去中心化的應用程序的創建。現有的解決方案試圖通過部分分片或二層解決方案來解決這個問題，但由於複雜性和靈活性有限而效果不佳。

區塊鏈行業還遭受資源分配效率低下的困擾，這使得節點操作員的運營成本高昂，限制了網絡的增長。儘管之前的努力不斷，但現有的經濟模型未能充分激勵所有類型的網絡參與。

MultiVAC加密貨幣通過其可信分片技術解決這些痛點，實現高吞吐量處理、靈活計算和高效資源分配。通過利用先進的分片和經濟激勵，MultiVAC提供了一個全面且可擴展的解決方案，改變開發者和用戶與區塊鏈基礎設施互動的方式。

MultiVAC (MTV) 代幣設計了一套周密的代幣經濟學模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

數字代幣MTV（MultiVAC）的總發行量為10,000,000,000 MTV。截至2025年3月27日，流通供應量為3,587,369,500 MTV代幣，流通率為35%。

比例分配：

總供應量：10,000,000,000 MTV代幣（100%）

流通供應量：3,587,369,500 MTV（35%）

非流通（鎖定、保留或未上市）：6,412,630,500 MTV代幣（65%）

未提供更多細分（如團隊、基金會、生態系統或投資者分配）。有關詳細的分配（代幣經濟學），請參閱MultiVAC的官方網站或白皮書，這不在當前搜索結果範圍內。

在生態系統中，MTV代幣具有多種功能：

實用代幣：用於支付交易費用和與MultiVAC網絡上的dApps互動。

節點激勵：獎勵提供計算、存儲和網絡資源的驗證者和節點操作員。

治理：MTV代幣持有者可以參與協議治理，對提案和網絡升級進行投票（視未來實施情況而定）。

MultiVAC (MTV) 在區塊鏈基礎設施領域中是一項創新解決方案，通過其高吞吐量分片和靈活計算功能解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的開發者生態系統，MTV加密貨幣展示了顯著的潛力，能夠改變用戶和企業與可擴展區塊鏈技術互動的方式。