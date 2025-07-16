什麼是 Mezo？打造以比特幣為核心的「去銀行」金融生態

在加密貨幣與區塊鏈技術迅猛發展的今天，比特幣作首個加密貨幣，始終佔據著舉足輕重的地位。儘管比特幣已經問世十餘年，其在實際日常金融中的應用仍面臨諸多挑戰。Mezo 作為一個以比特幣為中心的平台，應運而生，旨在打破這些障礙，讓比特幣真正融入人們的日常生活。 1.Mezo 項目介紹 Mezo 是一個專注於比特幣的平台，其核心目標是透過一系列創新技術和服務，使比特幣在日常金融中發揮更大的作用。Mezo 平在加密貨幣與區塊鏈技術迅猛發展的今天，比特幣作首個加密貨幣，始終佔據著舉足輕重的地位。儘管比特幣已經問世十餘年，其在實際日常金融中的應用仍面臨諸多挑戰。Mezo 作為一個以比特幣為中心的平台，應運而生，旨在打破這些障礙，讓比特幣真正融入人們的日常生活。 1.Mezo 項目介紹 Mezo 是一個專注於比特幣的平台，其核心目標是透過一系列創新技術和服務，使比特幣在日常金融中發揮更大的作用。Mezo 平
在加密貨幣與區塊鏈技術迅猛發展的今天，比特幣作首個加密貨幣，始終佔據著舉足輕重的地位。儘管比特幣已經問世十餘年，其在實際日常金融中的應用仍面臨諸多挑戰。Mezo 作為一個以比特幣為中心的平台，應運而生，旨在打破這些障礙，讓比特幣真正融入人們的日常生活。

1.Mezo 項目介紹


Mezo 是一個專注於比特幣的平台，其核心目標是透過一系列創新技術和服務，使比特幣在日常金融中發揮更大的作用。Mezo 平台不僅兼容 EVM（以太坊虛擬機），允許開發者在熟悉的系統中建構去中心化應用（dApps）和智能合約，還透過 tBTC 的基礎設施，為比特幣持有者提供了更為便捷和安全的金融應用途徑。

2.Mezo 項目背景


自比特幣誕生以來，其作為「數位黃金」的價值被廣泛認可，但其在日常使用與現實經濟中的流動性卻始終受限：用戶不願出售持有的 BTC，但又無法直接用於消費或投資。傳統金融體系中，比特幣需要經過中心化機構轉換成法幣或穩定幣，這不僅違背比特幣去中心化的初心，也帶來信任和合規風險。

在此背景下，Mezo 應運而生。Mezo 不僅提供了一個比特幣友好的金融平台，還透過一系列金融工具和服務，讓比特幣持有者能夠更輕鬆地管理和增值其資產。可以說，Mezo 正在推動比特幣從一種新興資產轉變為日常金融不可或缺的一部分。

3.Mezo 核心理念：讓比特幣成為「超常」（Supernormal）


Mezo 希望讓用戶在日常生活中，「用比特幣」如同刷銀行卡、泡咖啡一般自然和無感，即所謂「Supernormal」 。透過深度嵌入金融日常，比特幣將徹底脫離「投機資產」的標籤，步入真正的貨幣角色。

4.Mezo 核心設計亮點


4.1 MUSD 與借貸功能


用戶可透過抵押 BTC，開設 CDP（抵押債倉），生成 MUSD 穩定幣。MUSD 1:1 錨定美元，可用於消費、交易、借出或再次借貸。借款利率具有競爭力，且為固定利率，幫助用戶高效釋放 BTC 資產價值。

4.2 BTC 作為 Gas 費支付代幣


Mezo 網絡原生使用 BTC 作為 Gas 支付代幣，打造純粹的比特幣使用體驗。這不僅推動比特幣成為真正的支付文化資產，也讓網絡交易費用以 BTC 形式回饋參與者，形成穩定收益來源。

4.3 tBTC 跨鏈橋接與多鏈支援


Mezo 基於當前最大規模的去中心化比特幣橋接協議 tBTC 建構，能夠安全、穩定地將真實 BTC 映射至鏈上使用，並支援多鏈生態（如 EVM 系統）。所有 BTC 儲備情況可透過 tbtc.scan 實時公開審計，確保透明和可信。

4.4 雙重質押激勵機制


Mezo 採用「雙質押」模型，結合收益激勵與節點驗證，鼓勵用戶積極參與網絡治理與安全維護，提升整體網絡去中心化程度與穩健性。

4.5 BitcoinFi 金融生態


Mezo 建構圍繞 BTC 的原生金融生態系統，包括借貸、收益聚合、資產管理等功能，打造真正服務於 BTC 持有者的金融基礎設施。

4.6 友好的開發環境


Mezo 同時兼容 Ethereum 與 Cosmos 技術棧，支援來自以太坊和 Cosmos 開發者輕鬆建構 DApp 與模塊，助力生態快速發展和多樣化。

5.Mezo 的雙重架構理念


主網上線標誌著 Mezo 核心架構理念的全面落地，透過 The CathedralThe Bazaar 兩大互補生態環境，打造出既適合資深用戶，也友好於新手的統一鏈上體驗。

The Cathedral是一個安全、穩定的比特幣原生金融生態，聚合了用戶最常用的 DeFi 工具，如 Swap、借貸、橋接、質押等功能，全部圍繞比特幣量身打造，操作簡潔直觀。

Bazaar 是一個完全去中心化、無需許可的開發環境，所有應用均運行在 Mezo 網絡之上，並以比特幣為資產基礎。Mezo 社群可以在 Bazaar 中自由建構 SocialFi、GameFi 以及各種實驗性 dApp，持續擴展 BitcoinFi 的邊界。

6.Mezo 的代幣經濟學


6.1 MUSD


MUSD 是 Mezo 網絡原生穩定幣，100% 由比特幣儲備支援，旨在幫助 BTC 持有者在無需出售資產的前提下釋放流動性。用戶可透過抵押 BTC 創建抵押債倉（CDP），從而鑄造與美元掛鉤的 MUSD 穩定幣。該穩定幣可用於日常消費、資產交易、借出或繼續抵押借款，真正讓比特幣「活」起來。


6.2 mats 與 HODL 分數


mats 是 Mezo 生態中的激勵積分，用戶可透過鎖定 BTC 以及參與社群活動獲得。mats 可兌換為測試網使用的 matsnet BTC，用於參與節點驗證和激勵分配。與此同時，用戶的 HODL 分數（HODL Score）由所鎖定的 BTC 數量和時間共同決定，分數越高，所獲得的質押獎勵也就越多，從而形成長期持有與積極參與的正向激勵體系。

6.3 Tigris 激勵系統


Tigris 是 Mezo 的原生激勵分配引擎，結合質押、生態活躍度與收入模型，支援可配置、可升級的收入激勵。未來將允許用戶鎖定 mats / BTC 帶來治理權和收益權。

Mezo 作為一個以比特幣為中心的平台，正透過一系列創新技術和服務，推動比特幣在日常金融中的廣泛應用。Mezo 不僅解決了比特幣持有者面臨的諸多難題，還透過建構一個比特幣原生的金融生態系統，為用戶提供了更為豐富和便捷的金融服務。隨著 Mezo 平台的不斷髮展和完善比特幣將在未來的日常金融中發揮更加重要的作用。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

