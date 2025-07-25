什麼是Metahero (HERO)？數位資產簡介

Metahero (HERO) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Metahero項目生態系統提供動力，這是一個去中心化的平台，專注於將超逼真的3D掃描和建模技術帶入數位世界。該項目於2021年推出，METAHERO代幣旨在解決在遊戲、虛擬現實（VR）、社交媒體和線上時尚中創建逼真數位化身和資產的挑戰。通過利用先進的3D掃描技術和區塊鏈基礎設施，Metahero項目使用戶能夠創建、擁有並貨幣化現實世界物件和人物的數位表示，確保在多個數位環境中的真實性、安全性和互操作性。

Metahero項目於2021年由一群具有3D成像、軟體開發和去中心化金融背景的科技企業家和區塊鏈專家創立。創始團隊的願景是普及3D掃描和數位資產創建的訪問權限，讓任何人都能將現實世界的物件和自己帶入元宇宙。他們的使命是通過創新應用區塊鏈和3D建模技術來彌補物理與數位現實之間的差距。

自成立以來，Metahero項目達成了多個重要里程碑，包括成功推出其METAHERO代幣、部署3D掃描技術以及與遊戲、VR和NFT領域的領先公司建立戰略合作夥伴關係。在展示了其專有的掃描硬件和軟件後，該項目獲得了廣泛關注，確立了METAHERO在數位身份和資產創建領域的創新者地位。

Metahero生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為尋求數位化自身或其創作的用戶提供全面的解決方案：

3D掃描平台：

Metahero項目生態系統的核心是其3D掃描平台，該平台允許用戶創建超逼真的3D化身和虛擬物品。利用先進的攝影測量和掃描硬件，該平台能夠生成高保真的數位模型，可用於遊戲、VR、社交媒體和線上時尚。此技術通過將每次掃描與獨一無二的區塊鏈記錄相連結，確保真實性和所有權。

NFT創建與市場：

METAHERO通過使其用戶能夠從他們的3D掃描中鑄造NFT（非同質化代幣）來擴展其功能。這項服務允許創作者將現實世界的藝術品、收藏品和個人化身代幣化，提供了一種安全且透明的方式來交易和貨幣化數位資產。市場利用區塊鏈技術來確保來源並促進點對點交易。

生態系統整合工具：

額外的組件包括API和SDK，這些工具允許開發人員和企業將Metahero項目的3D資產整合到他們自己的平台和應用程序中。這促進了互操作性，並擴大了METAHERO代幣驅動的數位資產在各行業中的使用案例。

這些組件共同創造了一個無縫的環境，在這個環境中，METAHERO代幣作為效用代幣推動所有互動，從掃描和鑄造到交易和生態系統參與。

數位資產和元宇宙領域面臨幾個關鍵挑戰，而Metahero項目旨在解決這些問題：

1. 數位化身缺乏真實感：

在遊戲、VR和社交媒體中，用戶經常遇到通用或低保真的化身，限制了沉浸感和個人表達。這影響了創作者和最終用戶，導致較不吸引人的數位體驗。傳統解決方案受到技術限制和高成本的約束。

2. 3D資產創建的進入門檻：

創建高品質的3D模型通常需要昂貴的設備和專業技能，阻止了廣泛採用。這一問題限制了個人和小型企業參與數位經濟的能力。現有的解決方案往往難以訪問或缺乏可擴展性。

3. 數位資產的真實性和所有權：

數位內容的激增使得驗證資產的真實性和所有權變得困難，導致版權侵權和欺詐問題。以往的解決嘗試依賴於集中式數據庫，這些數據庫容易被操縱。

Metahero項目通過其基於區塊鏈的3D掃描和NFT鑄造技術解決這些痛點，使任何人都能安全高效地創建、擁有和交易真實的數位資產。

METAHERO代幣的總發行量（最大供應量）為10,000,000,000枚代幣。截至2024年12月，總供應量（已創建的代幣減去任何燒毀的代幣）為9,766,213,274，而流通供應量（市場上可用的代幣）為5,095,643,290。這意味著約50.95%的METAHERO總供應量正在流通。

最大供應量： 10,000,000,000 METAHERO（100%）

10,000,000,000 METAHERO（100%） 總供應量： 9,766,213,274 METAHERO（占最大供應量的97.66%；一些代幣可能已被燒毀或保留）

9,766,213,274 METAHERO（占最大供應量的97.66%；一些代幣可能已被燒毀或保留） 流通供應量： 5,095,643,290 METAHERO（占最大供應量的50.95%；可用於交易和使用）

5,095,643,290 METAHERO（占最大供應量的50.95%；可用於交易和使用） 非流通供應量： 4,670,569,984 METAHERO（占最大供應量的46.71%；可能被保留、鎖定或分配給未來使用）。

區塊鏈： Binance智能鏈（BSC）。

Binance智能鏈（BSC）。 代幣效用： METAHERO代幣是Metahero生態系統的效用代幣，用於市場訪問、支付版稅和資助3D掃描。

METAHERO代幣是Metahero生態系統的效用代幣，用於市場訪問、支付版稅和資助3D掃描。 通縮機制： METAHERO代幣供應量可能會隨著時間的推移因燒毀機制而減少，這可能解釋了最大供應量和總供應量之間的差異。

可用來源未提供非流通供應量的詳細細分（例如，團隊、基金會、質押、生態系統激勵）。

對於最細緻和最新的分配情況（例如授予時間表或錢包分配），請查閱官方Metahero項目白皮書或代幣經濟學文檔，這些內容未包含在搜索結果中。

總結：

最大供應量： 100億METAHERO

100億METAHERO 流通量： 約51億METAHERO（51%）

約51億METAHERO（51%） 非流通量： 約47億METAHERO（47%）

約47億METAHERO（47%） 超出此範圍的分配細節在可用來源中未指定。

Metahero項目作為數位資產和元宇宙領域的一個創新解決方案，通過其先進的3D掃描技術和區塊鏈整合解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和效用驅動的METAHERO代幣，Metahero項目展示了轉變用戶創建、擁有和與數位資產互動方式的巨大潛力。準備開始交易Metahero了嗎？我們的綜合指南《Metahero交易完整指南：從入門到實戰交易》將引導您了解所需的一切——從Metahero項目的基本知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上充分發揮METAHERO代幣的潛力！