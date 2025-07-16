什麼是MEER？數字資產簡介

MEER是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Qitmeer網絡提供動力。Qitmeer網絡是一個去中心化平台，專注於為分布式應用程序和更廣泛的金融生態系統提供安全、可擴展且高效的基礎設施。MEER於2017年11月推出，旨在解決傳統區塊鏈架構的局限性，特別是在可擴展性和交易吞吐量方面。通過利用BlockDAG（有向無環圖）技術和工作量證明（PoW）共識機制，MEER使用戶能夠進行快速、安全且成本低廉的交易，同時支持各種去中心化應用程序和服務。Qitmeer網絡還因其對可持續發展的承諾而聞名，提供節能的MEER挖礦解決方案並支持清潔能源倡議。
Qitmeer網絡於2017年由一群在分布式系統、密碼學和金融科技方面擁有豐富經驗的區塊鏈專家和開發者創立。其創始願景是建立一個能夠克服早期網絡可擴展性和性能瓶頸的公共區塊鏈，同時支持道德金融原則並促進更具包容性的數字經濟。自成立以來，Qitmeer網絡達成了多個關鍵里程碑，包括主網的啟動、創新性MeerDAG共識協議的引入以及節能MEER挖礦基礎設施的部署。該項目還確立了自己作為元宇宙基礎層的地位，支持數字資產和虛擬土地的交易，並吸引了越來越多有興趣在其MEER驅動平台上進行建設的開發者和用戶。
MEER生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為尋求可擴展和安全區塊鏈基礎設施的開發者、用戶和企業提供全面的解決方案。
Qitmeer主網平台：主網是MEER生態系統的支柱，使用戶能夠轉移價值、部署智能合約並與去中心化應用程序互動。憑借BlockDAG技術的支持，該平台提供高吞吐量和低延遲，適合從微支付到複雜金融工具的廣泛應用場景。
節能MEER挖礦：Qitmeer網絡支持MEER代幣的清潔能源挖礦，為傳統PoW網絡提供了更可持續且環保的替代方案。這種方法減少了區塊鏈操作的碳足跡，並符合全球可持續發展目標。
元宇宙基礎設施：作為元宇宙的底層基礎設施，Qitmeer網絡促進MEER數字資產和虛擬土地的交換，支持虛擬與現實環境的融合。這使MEER成為下一代數字經濟的關鍵推動者。
這些組件共同創造了一個穩健且可擴展的環境，其中MEER作為實用和治理代幣運作，為網絡內的所有交互提供動力並支持自給自足的生態系統。
可擴展性與性能：傳統區塊鏈通常面臨交易吞吐量有限和高延遲的問題，這可能會阻礙去中心化應用程序的採用。Qitmeer網絡通過使用BlockDAG技術解決了這一問題，實現更高的可擴展性和更快的MEER交易處理。
挖礦的可持續性：傳統PoW網絡的能源消耗引發了環境方面的擔憂。Qitmeer網絡的節能共識協議支持清潔能源MEER挖礦，減少區塊鏈操作對生態的影響。
包容性金融基礎設施：許多現有的區塊鏈平台未針對道德金融或新興市場的需求進行優化。Qitmeer網絡整合了道德金融原則，旨在為更廣泛的用戶群體提供可訪問且包容的MEER基礎金融服務。
通過利用其創新的共識機制和對可持續性的承諾，MEER提供了一個全面的解決方案，應對這些關鍵的行業挑戰，實現安全、高效且環保的區塊鏈操作。
總供應量與分配結構：
數字代幣MEER（Qitmeer網絡）的總發行量為10.193億MEER。根據最新可用數據，自主報告的流通供應量為9.043億MEER。關於MEER代幣的比例分配，提供的搜索結果未明確說明分配細節（如團隊、投資者、社區、MEER挖礦獎勵或生態基金）。目前的信息僅確認了總供應量和流通供應量數字。若需進一步了解具體的分配比例，通常需要參閱項目的官方網站或白皮書。然而，當前搜索結果中並未包含這些信息。
代幣用途與應用場景：
MEER作為Qitmeer網絡經濟系統的基礎貨幣，充當交換媒介、價值存儲單位以及交易費用和智能合約執行的計價單位。它還用於MEER治理，允許持有者參與網絡決策過程。
流通計劃與解鎖時間表：
MEER代幣的具體解鎖計劃和歸屬期未在可用搜索結果中詳細說明。對於最準確和最新的信息，建議查閱官方MEER白皮書。
治理與質押機制：
MEER實施了一個治理模型，使代幣持有者能夠對協議升級和網絡提案進行投票。MEER可能提供質押機制，允許用戶賺取獎勵並為網絡安全做出貢獻，但當前數據未指定詳細的年化收益率（APY）和質押條款。
MEER作為區塊鏈領域的一項創新解決方案，通過其先進的BlockDAG技術和節能MEER共識協議，解決了可擴展性、可持續性和包容性等關鍵挑戰。憑借不斷增長的MEER生態系統和對道德金融的承諾，MEER展示了改變用戶和開發者與數字資產及去中心化應用交互方式的巨大潛力。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
