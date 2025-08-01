MBL到底是什麼？為什麼你應該關注？ MBL（MovieBloc） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著MovieBloc去中心化平台，該平台專注於改變電影與內容分發產業。自2019年5月推出以來，MovieBloc代幣旨在解決全球電影產業中透明度、公平收益分配和可訪問性不足的問題。憑藉其去中心化的基礎設施，MBL幣讓用戶能夠參與內容創作、分發和消費，同時確保創作者和觀眾都能獲得公平的報酬、透明度以MBL到底是什麼？為什麼你應該關注？ MBL（MovieBloc） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著MovieBloc去中心化平台，該平台專注於改變電影與內容分發產業。自2019年5月推出以來，MovieBloc代幣旨在解決全球電影產業中透明度、公平收益分配和可訪問性不足的問題。憑藉其去中心化的基礎設施，MBL幣讓用戶能夠參與內容創作、分發和消費，同時確保創作者和觀眾都能獲得公平的報酬、透明度以
新手學院/Learn/幣圈脈動/什麼是MBL？數位資產的介紹

什麼是MBL？數位資產的介紹

MBL到底是什麼？為什麼你應該關注？

MBL（MovieBloc） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著MovieBloc去中心化平台，該平台專注於改變電影與內容分發產業。自2019年5月推出以來，MovieBloc代幣旨在解決全球電影產業中透明度、公平收益分配和可訪問性不足的問題。憑藉其去中心化的基礎設施，MBL幣讓用戶能夠參與內容創作、分發和消費，同時確保創作者和觀眾都能獲得公平的報酬、透明度以及全球影響力。

認識團隊：誰在打造MovieBloc及其成就記錄

MovieBloc於2019年由Peter Kim領軍的團隊創立，他曾擔任Pandora TV的領導職務，並在數位內容和區塊鏈技術方面擁有豐富經驗。創始團隊的願景是建立一個能將電影產業民主化並通過創新應用區塊鏈技術賦予獨立創作者力量的平台。

自成立以來，MovieBloc達成了多個重要里程碑，包括從戰略投資者處獲得初始資金、2019年主網上線以及與知名內容平台和製作公司合作。在整合Ontology的區塊鏈基礎設施後，MovieBloc加密貨幣項目獲得了廣泛關注，確立了其在去中心化內容分發領域的創新地位。

MBL生態系統：使其運作的產品

MovieBloc生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為電影製片人、內容創作者和全球觀眾提供全面解決方案。核心產品包括：

  1. MovieBloc平台：MovieBloc生態系統的主要平台，允許用戶通過區塊鏈技術上傳、分發和貨幣化影片。該平台為創作者提供公平的收入分成和透明的分析數據，同時確保觀眾的全球可訪問性。目前，MovieBloc平台已成為數千名創作者和觀眾進行獨立電影分發的首選解決方案之一，引領去中心化內容市場。
  2. 策展與評論系統：這項服務延伸了MovieBloc生態系統，提供去中心化的策展和評論機制。用戶可以策劃內容、撰寫評論並因其貢獻獲得MBL代幣作為獎勵。借助智能合約，該系統為所有參與者創造了一個透明且由社區驅動的體驗。
  3. 創作者支持工具：這些工具完善了MovieBloc生態系統，滿足了資金、行銷和觀眾互動的需求。通過創新的眾籌和推廣功能，創作者可以籌集資金、宣傳作品並直接與觀眾互動，為獨立電影製作與分發提供了獨特的方法。

這三個組成部分共同作用，創造了一個綜合性的環境，其中MBL代幣作為實用型代幣，推動網絡內的所有交互，形成了一個自我維持並持續增長的生態系統。

MovieBloc解決的實際問題（附案例）

電影和內容分發行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，而MovieBloc旨在通過其創新方法來解決這些問題：

  1. 缺乏透明度和公平收益分享
    電影製片人和內容創作者常常因不透明的收入模式和不公平的補償而掙扎，導致收入有限且缺乏控制權。這個問題影響了獨立創作者和小型工作室，造成效率低下並抑制創新。傳統解決方案由於集中式控制和缺乏透明度，未能有效應對這一問題。
  2. 全球可訪問性受限
    另一個重大挑戰是獨立電影無法充分進入全球觀眾市場。這一問題導致曝光率有限，並阻礙創作者進入多元化市場。現有的解決方案依賴傳統發行商，但由於高成本和地區障礙，效果並不理想。
  3. 新創作者的進入門檻高
    行業中的高進入門檻也限制了新電影製作者的機會，使新興人才難以獲得發展空間。儘管之前有一些努力，但由於集中式守門機制和缺乏資金選擇，這一挑戰依然存在。

MovieBloc通過其基於區塊鏈的平台解決了這些痛點，實現透明的收益分享、全球內容分發和創作者與觀眾之間的直接互動。通過利用智能合約和去中心化基礎設施，MovieBloc幣提供了一個全面且高效的解決方案，徹底改變了創作者和觀眾與電影行業的互動方式。

MBL代幣經濟學：供應、分配及你的利益

MBL代幣（MovieBloc）的總發行量30,000,000,000 MBL。MovieBloc代幣的比例分配如下：

類別比例 (%)
MBL生態系統43
團隊15
MBL空投11
ONT基金會10
MBL基金會10
首次交易所發行8
私人銷售3
  • MBL生態系統 (43%)：用於支持MovieBloc平台的成長與可持續性。
  • 團隊 (15%)：分配給創始和開發團隊。
  • MBL空投 (11%)：作為促銷激勵分發給用戶。
  • ONT基金會 (10%)：保留給Ontology基金會，反映平台的技術基礎。
  • MBL基金會 (10%)：由MovieBloc基金會管理，用於平台開發和運營。
  • 首次交易所發行 (8%)：在公開代幣銷售期間出售。
  • 私人銷售 (3%)：在早期融資輪中出售。

在生態系統中，MBL加密貨幣具有多種功能：

  • 交易費用：用於MovieBloc平台內的支付和交易。
  • 激勵與獎勵：分發給策展人、評論者和活躍參與者。
  • 治理：MBL代幣持有者可以參與有關平台開發和政策的治理決策。

在最初代幣發行時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則根據既定的鎖定期和解鎖計劃逐步釋放，以確保市場穩定和長期增長。

總結：MBL值得你的關注嗎？

MovieBloc（MBL）作為數位內容領域的創新解決方案，通過其去中心化平台和透明的代幣經濟學解決了關鍵挑戰。隨著不斷增長的用戶群和生態系統，MovieBloc代幣展示了改變創作者和觀眾與電影行業互動方式的巨大潛力。

