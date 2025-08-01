什麼是MBL？數位資產的介紹

MBL（MovieBloc） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著MovieBloc去中心化平台，該平台專注於改變電影與內容分發產業。自2019年5月推出以來，MovieBloc代幣旨在解決全球電影產業中透明度、公平收益分配和可訪問性不足的問題。憑藉其去中心化的基礎設施，MBL幣讓用戶能夠參與內容創作、分發和消費，同時確保創作者和觀眾都能獲得公平的報酬、透明度以及全球影響力。
MovieBloc於2019年由Peter Kim領軍的團隊創立，他曾擔任Pandora TV的領導職務，並在數位內容和區塊鏈技術方面擁有豐富經驗。創始團隊的願景是建立一個能將電影產業民主化並通過創新應用區塊鏈技術賦予獨立創作者力量的平台。
自成立以來，MovieBloc達成了多個重要里程碑，包括從戰略投資者處獲得初始資金、2019年主網上線以及與知名內容平台和製作公司合作。在整合Ontology的區塊鏈基礎設施後，MovieBloc加密貨幣項目獲得了廣泛關注，確立了其在去中心化內容分發領域的創新地位。
MovieBloc生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為電影製片人、內容創作者和全球觀眾提供全面解決方案。核心產品包括：
這三個組成部分共同作用，創造了一個綜合性的環境，其中MBL代幣作為實用型代幣，推動網絡內的所有交互，形成了一個自我維持並持續增長的生態系統。
電影和內容分發行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，而MovieBloc旨在通過其創新方法來解決這些問題：
MovieBloc通過其基於區塊鏈的平台解決了這些痛點，實現透明的收益分享、全球內容分發和創作者與觀眾之間的直接互動。通過利用智能合約和去中心化基礎設施，MovieBloc幣提供了一個全面且高效的解決方案，徹底改變了創作者和觀眾與電影行業的互動方式。
MBL代幣（MovieBloc）的總發行量為30,000,000,000 MBL。MovieBloc代幣的比例分配如下：
|類別
|比例 (%)
|MBL生態系統
|43
|團隊
|15
|MBL空投
|11
|ONT基金會
|10
|MBL基金會
|10
|首次交易所發行
|8
|私人銷售
|3
在生態系統中，MBL加密貨幣具有多種功能：
在最初代幣發行時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則根據既定的鎖定期和解鎖計劃逐步釋放，以確保市場穩定和長期增長。
MovieBloc（MBL）作為數位內容領域的創新解決方案，通過其去中心化平台和透明的代幣經濟學解決了關鍵挑戰。隨著不斷增長的用戶群和生態系統，MovieBloc代幣展示了改變創作者和觀眾與電影行業互動方式的巨大潛力。
