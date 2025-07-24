什麼是MAV（Maverick Protocol）？數字資產介紹

MAV（Maverick Protocol） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Maverick Protocol，這是一個專為流動性提供者和建設者設計的去中心化金融（DeFi）基礎設施，旨在最大化資本效率。該項目於2023年推出，旨在解決DeFi領域中長期存在的低效流動性分配問題。通過其可組合和可編程的流動性基礎設施，Maverick Protocol讓用戶能夠執行高級流動性提供（LP）策略，在優化回報的同時最小化滑點和無常損失。該協議的獨特技術實現了動態自動做市功能，使個人和機構參與者都能夠根據自己的需求定制DeFi體驗，從而提升效率與靈活性。

Maverick Protocol於2022年由一群經驗豐富的區塊鏈工程師和DeFi專家創立，其中包括來自頂尖科技公司和金融機構的老手。創始團隊的願景是打造一個能通過創新智能合約設計和先進金融工程來改變去中心化流動性提供的平台。

自成立以來，Maverick Protocol達成了多個重要里程碑，包括從知名風險投資公司籌集了大量種子資金、在2023年中期啟動主網，並與主要的DeFi項目和基礎設施提供商建立了戰略合作夥伴關係。項目在推出其可編程流動性池後獲得了行業關注，確立了Maverick Protocol作為DeFi基礎設施領域領先創新者的地位。

Maverick Protocol生態系統由多個互聯產品組成，為DeFi用戶和流動性提供者提供了全面的解決方案：

Maverick自動做市商（AMM）：

這是Maverick Protocol的核心平台，AMM允許用戶高效地提供流動性和執行交易。通過利用可編程流動性曲線，AMM讓用戶能夠根據特定市場條件和風險狀況定制他們的LP策略。這個平台被廣泛用於尋求最大化收益和最小化損失的DeFi項目和個人流動性提供者。

流動性管理工具：

這些工具通過提供高級分析、自動再平衡和風險管理功能擴展了Maverick生態系統的功能。用戶可以監控其頭寸、設置自動化策略並獲得即時洞察，為所有參與者創造無縫且高效的體驗。

生態系統整合：

Maverick Protocol支持與其他DeFi協議、錢包和分析平台的整合，使用戶能夠與更廣泛的金融產品互動。這種互操作性提高了MAV的實用性，並支持了一個不斷增長的合作夥伴和開發者生態系統。

這些組件共同構建了一個綜合環境，其中MAV作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有交互，並支持一個自我維持且高效的DeFi生態系統。

DeFi領域面臨著多個關鍵挑戰，而Maverick Protocol正旨在解決這些問題：

1. 低效的流動性分配：

許多DeFi平台因流動性分散和低效而導致高滑點和次優回報，影響用戶和協議，造成機會流失和成本增加。傳統AMM缺乏適應市場變化的靈活性，限制了它們的效能。

2. LP策略的複雜性：

由於技術複雜性和缺乏用戶友好的工具，高級流動性提供策略通常對普通用戶來說難以使用。這一障礙阻礙了更廣泛的參與，限制了DeFi生態系統的增長。現有解決方案嘗試通過手動管理或第三方服務來解決此問題，但這些方法往往笨重且低效。

3. 無常損失與風險管理：

流動性提供者面臨無常損失和其他風險，這可能侵蝕收益並阻止參與。以往針對這些風險的緩解措施受到傳統AMM設計僵化的限制。

Maverick Protocol通過其可編程流動性基礎設施解決這些痛點，使用戶能夠定制LP策略、自動化風險管理並實現更高的資本效率。借助先進的智能合約技術，Maverick Protocol提供了全面的解決方案，轉變用戶與DeFi流動性的互動方式。

MAV加密貨幣（Maverick Protocol）的總發行量（最大供應量）為2,000,000,000（20億）枚MAV代幣。截至2025年7月，流通供應量約為675,561,682枚MAV。

流通供應量： 675,561,682枚MAV

這代表了總供應量的約 33.8% （675.56M / 2B）。

675,561,682枚MAV 這代表了總供應量的約 （675.56M / 2B）。 鎖定/未釋放供應量：剩餘的代幣（約13.2億枚MAV，或66.2%）被鎖定、保留未來釋放或分配給Maverick Protocol生態系統中的其他用途。

根據可用的MAV代幣鏈上分配數據：

前4個地址 （每個持有1億至10億枚MAV）共計控制 80.4% 的總供應量。

（每個持有1億至10億枚MAV）共計控制 的總供應量。 接下來的10個地址（1000萬至1億枚MAV）持有 15.35% 。

。 較小的持有者（100萬至1000萬枚MAV）佔 2.86% 。

。 絕大多數地址（超過91%）持有不到1000枚MAV，但這一群體共計僅擁有0.06%的供應量。

類別 持有的MAV數量 佔總供應量百分比 前4個地址 16億枚（估計） 80.4% 接下來的10個地址 3.07億枚（估計） 15.35% 100萬-1000萬持有者 5700萬枚（估計） 2.86% <1000枚MAV持有者 ~120萬枚（估計） 0.06%

注意：這些百分比基於鏈上數據，可能無法反映Maverick Protocol生態系統中的鏈下分配或授予合約。

總供應量/最大供應量： 2,000,000,000枚MAV加密貨幣代幣

2,000,000,000枚MAV加密貨幣代幣 流通供應量（2025年7月）： 675,561,682枚MAV

675,561,682枚MAV 大多數代幣集中在少數大型地址中（前14個地址持有超過95%）。

鏈上分配數據可能無法完全反映存放在智能合約、交易所或待授予計劃中的代幣。官方白皮書和網站鏈接未包含在搜索結果中；如需最權威且最新的分配細節，請參閱Maverick Protocol的官方網站或白皮書。

在Maverick Protocol生態系統中，MAV具有多種功能：

治理： MAV持有者可以參與協議治理，對提案和平台變更進行投票。

MAV持有者可以參與協議治理，對提案和平台變更進行投票。 激勵： MAV用於獎勵生態系統中的流動性提供者和參與者。

MAV用於獎勵生態系統中的流動性提供者和參與者。 費用折扣與訪問權限：持有MAV可能為用戶提供減少費用或訪問協議內高級功能的權利。

在啟動時，約33.8%的MAV代幣（675,561,682枚MAV）已進入流通，剩餘部分遵循授予和解鎖時間表，旨在確保Maverick Protocol的市場穩定性和長期增長。具體解鎖時間線詳情可參見官方文檔。

Maverick Protocol實行去中心化治理模式，允許MAV持有者提出並對協議升級和變更進行投票。此外，用戶可以質押MAV代幣以賺取獎勵並參與網絡安全和決策過程。質押的預估年化收益率（APY）根據網絡活動和協議參數而變化。

MAV（Maverick Protocol）作為DeFi領域的一個創新解決方案，通過其可編程流動性基礎設施和先進的風險管理工具解決了關鍵挑戰。憑藉其日益壯大的生態系統和穩健的代幣經濟學，MAV展示了巨大的潛力，將改變用戶和項目與去中心化流動性的互動方式。

準備開始交易MAV嗎？我們的《MAV交易完整指南：從入門到實操交易》將帶您了解所需的一切知識——從MAV基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上充分發揮MAV的潛力。立即探索如何最大化您的MAV收益！