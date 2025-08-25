什麼是 Mango Network？全方位了解下一代模組化區塊鏈





區塊鏈技術自誕生以來，一直面臨着性能、安全與去中心化三難困境難題。傳統單一虛擬機的架構常常在擴展性與互操作性上受限，而多鏈並存又帶來了資產與流動性割裂。Mango Network 從底層協議設計、跨鏈通信、開發者工具鏈等多方面入手，透過模組化與多虛擬機支援，實現了高性能、低成本與一體化的用戶體驗，為下一代 Web3 基礎設施提供了新的範式。









Mango Network 是一條支持 EVM 與 MoveVM 多虛擬機的 Layer 1 公鏈，透過自研的 OPStack 與 OP-Mango 跨虛擬機通信協議，實現不同虛擬機之間的資料與合約調用互通，核心目標是構建一個「交易型全鏈基礎設施網路」，為開發者和用戶提供一站式、高性能、跨鏈互操作的 Web3 體驗。





Mango Network 採用 Rust 與 Move 語言編寫，具備資源導向編程與形式化驗證特性，可在高並發場景下支持超 45,000 TPS（部分官方宣稱可達 297,450 TPS），並透過模組化架構將執行、共識、資料可用性與爭議解決等核心功能拆分為獨立模組，開發者可按需改善各環節性能與安全。









Multi-VM 支援：同時兼容主流 EVM 與高安全性的 MoveVM，用戶與開發者無需感知底層差異，即可在任意虛擬機上部署與調用合約。





OPStack 技術：沿襲 Optimism Stack 的模組化願景，將執行、共識、資料可用性等核心組件拆分，提升定製化與靈活性，並透過 OP-Mango 協議在不同 VM 之間無縫通訊。









極致吞吐：官方宣稱網路最高可達 297,450 TPS，真實場景下可穩定達到 45,000 TPS 以上，並實現亞秒級交易確認，滿足高頻 DeFi 與遊戲應用需求。





資源導向編程：採用 Move 語言開發，原生支持資源類型與形式化驗證，有效防範智能合約中的重入攻擊與資產雙重花費。





模組化安全：核心職能拆分為獨立模組，減少單一攻擊面，且支持零知識證明（ZK）、分布式存儲等高級功能擴展，增強隱私與抗審查能力。









2024 年 12 月 31 日，Mango Network 測試網（Devnet）正式上線，標誌着項目進入公開驗證與開發者生態建設階段。





用戶可參與測試網交互任務，包括與官方平台的互動，體驗 Mango Swap、Mango Bridge 和 Plugin Wallet 等生態應用，以及與 BeingDex App 客戶端的交互，以深入了解 Mango Network 的功能和性能。









Mango Swap：去中心化代幣交換，支持 MGO、USDT、MAI 等主流資產互換。

Mango Bridge：跨鏈資產橋接，覆蓋 BTC、ETH、BNB 等多鏈網路，用戶可領取測試代幣完成多鏈互通驗證。

Being DEX：基於訂單簿的全鏈掛單撮合交易平台，支持鏈上掛單、K 線圖表等高級功能，與 Uniswap V3 模式形成互補。









官方提供測試水龍頭（Faucet）、SDK、示例合約與完整文檔，支持在本地部署完整 Devnet 環境，便於調試智能合約與 dApp 開發。





Mango Network 在測試網上線後資料表現亮眼，錢包下載量高達 50 多萬次，網路交互超 1.2 億。













在 Mango Network 測試網上線後，Mango Network 推出了為期 45 天的測試網激勵空投（Odyssey）活動，用戶完成註冊錢包、社交帳號綁定、代幣交換、跨鏈橋接、DEX 交易及移動端交互等任務，即可累積空投積分，積分越高，未來 MGO 代幣分發越多。





根據官方信息披露，MGO 代幣總量的 10 % 將被空投用於測試網和主網活動。









截至 2025 年 2 月 14 日，Mango Network 完成 1,350 萬美元 B 輪融資，領投方為 KuCoin Ventures，跟投機構包括 CatcherVC、Tido Capital、Connectico Capital、Becker Ventures、Ainfra Ventures、T Fund 與 Mobile Capital 等。





本輪融資資金將主要用於主網安全審計與部署、代幣生成事件（TGE）準備、生態激勵與社區建設，助力項目按計畫上線主網並開展大規模生態聯動。









