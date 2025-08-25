什麼是 Mango Network？全方位了解下一代模組化區塊鏈

區塊鏈技術自誕生以來，一直面臨着性能、安全與去中心化三難困境難題。傳統單一虛擬機的架構常常在擴展性與互操作性上受限，而多鏈並存又帶來了資產與流動性割裂。Mango Network 從底層協議設計、跨鏈通信、開發者工具鏈等多方面入手，透過模組化與多虛擬機支援，實現了高性能、低成本與一體化的用戶體驗，為下一代 Web3 基礎設施提供了新的範式。 1. 什麼是 Mango Network Mango N區塊鏈技術自誕生以來，一直面臨着性能、安全與去中心化三難困境難題。傳統單一虛擬機的架構常常在擴展性與互操作性上受限，而多鏈並存又帶來了資產與流動性割裂。Mango Network 從底層協議設計、跨鏈通信、開發者工具鏈等多方面入手，透過模組化與多虛擬機支援，實現了高性能、低成本與一體化的用戶體驗，為下一代 Web3 基礎設施提供了新的範式。 1. 什麼是 Mango Network Mango N
區塊鏈技術自誕生以來，一直面臨着性能、安全與去中心化三難困境難題。傳統單一虛擬機的架構常常在擴展性與互操作性上受限，而多鏈並存又帶來了資產與流動性割裂。Mango Network 從底層協議設計、跨鏈通信、開發者工具鏈等多方面入手，透過模組化與多虛擬機支援，實現了高性能、低成本與一體化的用戶體驗，為下一代 Web3 基礎設施提供了新的範式。

1. 什麼是 Mango Network


Mango Network 是一條支持 EVM 與 MoveVM 多虛擬機的 Layer 1 公鏈，透過自研的 OPStack 與 OP-Mango 跨虛擬機通信協議，實現不同虛擬機之間的資料與合約調用互通，核心目標是構建一個「交易型全鏈基礎設施網路」，為開發者和用戶提供一站式、高性能、跨鏈互操作的 Web3 體驗。

Mango Network 採用 Rust 與 Move 語言編寫，具備資源導向編程與形式化驗證特性，可在高並發場景下支持超 45,000 TPS（部分官方宣稱可達 297,450 TPS），並透過模組化架構將執行、共識、資料可用性與爭議解決等核心功能拆分為獨立模組，開發者可按需改善各環節性能與安全。

1.1 多虛擬機架構


Multi-VM 支援：同時兼容主流 EVM 與高安全性的 MoveVM，用戶與開發者無需感知底層差異，即可在任意虛擬機上部署與調用合約。

OPStack 技術：沿襲 Optimism Stack 的模組化願景，將執行、共識、資料可用性等核心組件拆分，提升定製化與靈活性，並透過 OP-Mango 協議在不同 VM 之間無縫通訊。

1.2 核心性能與安全


極致吞吐：官方宣稱網路最高可達 297,450 TPS，真實場景下可穩定達到 45,000 TPS 以上，並實現亞秒級交易確認，滿足高頻 DeFi 與遊戲應用需求。

資源導向編程：採用 Move 語言開發，原生支持資源類型與形式化驗證，有效防範智能合約中的重入攻擊與資產雙重花費。

模組化安全：核心職能拆分為獨立模組，減少單一攻擊面，且支持零知識證明（ZK）、分布式存儲等高級功能擴展，增強隱私與抗審查能力。

2. Mango Network 測試網上線


2024 年 12 月 31 日，Mango Network 測試網（Devnet）正式上線，標誌着項目進入公開驗證與開發者生態建設階段。

用戶可參與測試網交互任務，包括與官方平台的互動，體驗 Mango Swap、Mango Bridge 和 Plugin Wallet 等生態應用，以及與 BeingDex App 客戶端的交互，以深入了解 Mango Network 的功能和性能。

2.1 Mango Network 測試網核心功能


Mango Swap：去中心化代幣交換，支持 MGO、USDT、MAI 等主流資產互換。
Mango Bridge：跨鏈資產橋接，覆蓋 BTC、ETH、BNB 等多鏈網路，用戶可領取測試代幣完成多鏈互通驗證。
Being DEX：基於訂單簿的全鏈掛單撮合交易平台，支持鏈上掛單、K 線圖表等高級功能，與 Uniswap V3 模式形成互補。

2.2 Mango Network 測試網開發者工具


官方提供測試水龍頭（Faucet）、SDK、示例合約與完整文檔，支持在本地部署完整 Devnet 環境，便於調試智能合約與 dApp 開發。

Mango Network 在測試網上線後資料表現亮眼，錢包下載量高達 50 多萬次，網路交互超 1.2 億。


3. Mango Network 空投活動


在 Mango Network 測試網上線後，Mango Network 推出了為期 45 天的測試網激勵空投（Odyssey）活動，用戶完成註冊錢包、社交帳號綁定、代幣交換、跨鏈橋接、DEX 交易及移動端交互等任務，即可累積空投積分，積分越高，未來 MGO 代幣分發越多。

根據官方信息披露，MGO 代幣總量的 10 % 將被空投用於測試網和主網活動。

4. Mango Network 融資資訊


截至 2025 年 2 月 14 日，Mango Network 完成 1,350 萬美元 B 輪融資，領投方為 KuCoin Ventures，跟投機構包括 CatcherVC、Tido Capital、Connectico Capital、Becker Ventures、Ainfra Ventures、T Fund 與 Mobile Capital 等。

本輪融資資金將主要用於主網安全審計與部署、代幣生成事件（TGE）準備、生態激勵與社區建設，助力項目按計畫上線主網並開展大規模生態聯動。

5. 如何在 MEXC 購買 MGO 代幣


MGO 作為當前市場上備受關注的全新代幣，目前尚未在多數交易所開放交易。作為專注於優質資產發掘的平台，MEXC 致力於為用戶提供熱門、高潛力幣種，憑藉幣種豐富、手續費超低及安全穩定的交易環境，深受用戶信賴。

目前 MGO 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先布局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜索 MGO 代幣名稱，選擇 MGO 的現貨合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您還可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏取對應代幣或 USDT 體驗金獎勵。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

