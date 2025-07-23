什麼是M87 (MESSIER)？數位資產簡介

M87 (MESSIER) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Messier生態系統，這是一個專注於融合去中心化金融（DeFi）、現實世界應用和人工智慧（AI）技術的去中心化平台。M87加密貨幣旨在解決DeFi領域中的分散性和低效率問題，創造一個無縫且能產生收益的基礎設施，使代幣持有者和用戶都能受益。通過利用智能合約和多層應用方式，M87代幣讓用戶能夠參與DeFi活動、存取AI驅動的服務，並從現實世界的應用中獲益——同時透過M87代幣經濟結構確保安全性、透明度與可持續的價值創造。

儘管在現有資料中未披露M87 (MESSIER) 背後創始團隊的具體細節，但該項目的願景很明確：通過整合先進技術和社區驅動治理來改變DeFi格局。M87加密貨幣的開發重點在於打造一個穩健的生態系統，利用智能合約進行財庫管理和代幣回購，並建立去中心化自治組織（DAO）結構以實現長期的可持續性。關鍵里程碑包括在以太坊區塊鏈上推出M87代幣、建立VirgoDAO財庫機制，以及推出旨在獎勵長期持有者並增加代幣稀缺性的通縮型M87代幣經濟。

M87生態系統 圍繞幾個相互連接的產品和功能構建：

DeFi 平台 ：Messier生態系統的核心應用，允許用戶參與去中心化金融活動，例如抵押、收益耕作和流動性提供。該平台由自動化財庫管理和代幣回購的智能合約支持，確保M87加密貨幣網絡中的透明度和效率。

：Messier生態系統的核心應用，允許用戶參與去中心化金融活動，例如抵押、收益耕作和流動性提供。該平台由自動化財庫管理和代幣回購的智能合約支持，確保M87加密貨幣網絡中的透明度和效率。 AI驅動的服務 ：Messier整合尖端的人工智慧技術，以提升用戶體驗、優化交易策略並提供預測分析。這些服務旨在讓用戶在快速變化的加密市場中佔據競爭優勢，同時增強M87代幣的價值。

：Messier整合尖端的人工智慧技術，以提升用戶體驗、優化交易策略並提供預測分析。這些服務旨在讓用戶在快速變化的加密市場中佔據競爭優勢，同時增強M87代幣的價值。 現實世界應用整合：該生態系統旨在彌補數位資產與現實世界應用之間的差距，讓用戶能夠利用其持有的M87代幣獲得超出區塊鏈範圍的實際利益。

這些組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中M87作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，並通過其創新性的M87代幣經濟支持自我維持、成長導向的生態系統。

DeFi領域面臨著多個持續的挑戰，而M87希望解決這些問題：

DeFi解決方案的分散性 ：用戶在使用多個DeFi平台時常常遇到不連貫的體驗，導致效率低下和風險增加。

：用戶在使用多個DeFi平台時常常遇到不連貫的體驗，導致效率低下和風險增加。 缺乏現實世界應用 ：許多數位資產仍局限於投機交易，與現實世界使用案例的整合有限。

：許多數位資產仍局限於投機交易，與現實世界使用案例的整合有限。 可持續性和價值保留：傳統代幣模型難以維持長期價值，往往遭受通脹或缺乏有效的通縮機制。

M87加密貨幣透過其整合的生態系統應對這些痛點，該生態系統結合了DeFi、AI和現實世界應用。平台的通縮型M87代幣經濟、自動化財庫管理以及對實際應用的關注，提供了一個全面的解決方案，提升用戶體驗、增加代幣稀缺性，並為M87生態系統中的所有參與者創造可持續的價值。

總供應量與分配結構：

數位代幣M87 (MESSIER) 的總發行量（總供應量）為884,846,293,943.9 M87。目前的流通供應量也相同，表明所有代幣都已在流通。

關於比例分配：

搜索結果未提供總供應量如何在持有者、團隊、財庫或其他分配之間進行詳細拆分的信息。

然而，M87代幣經濟包含一個通縮機制：每次M87交易都會收取3%的手續費，當DAO控制的財庫（VirgoDAO）累積到87 ETH時，將觸發自動買回和銷毀M87的操作，從而隨著時間減少流通供應量。此機制旨在獎勵長期持有者並增加稀缺性。

現有資料中沒有關於初始分配、鎖定期或特定錢包分佈的進一步細節。

代幣用途與使用案例：

M87代幣是Messier生態系統中的主要實用和治理代幣。它用於參與DeFi活動、存取AI驅動的服務，並通過DAO結構參與治理。通縮機制激勵持有和積極參與，因為代幣買回和銷毀會減少供應量，並可能隨著時間推移增加價值。

流通計劃與解鎖時間表：

所有M87代幣目前已在流通，現有資料中未顯示有任何鎖定期或解鎖時間表。

治理與質押機制：

治理由VirgoDAO管理，代幣持有者可以提出並投票影響生態系統的關鍵決策。可能會有質押機制，允許用戶賺取獎勵或參與協議治理，但現有數據中未提供具體的APY數字或質押細節。

M87 (MESSIER) 在DeFi領域中是一種創新解決方案，通過其整合去中心化金融、人工智慧和現實世界應用的方法，解決了關鍵挑戰。憑藉其通縮型M87代幣經濟和DAO驅動的治理，M87加密貨幣提供了一個可持續且以用戶為中心的生態系統。隨著Messier社區和產品套件的不斷成長，M87代幣展現出巨大的潛力，將改變用戶與數位資產和去中心化應用的互動方式。

準備開始交易M87了嗎？我們的綜合指南《M87交易完整指南：從入門到實戰交易》將帶您了解從M87基礎知識、錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧的一切內容。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易員，本逐步指南將幫助您掌握在MEXC安全平台上操作的知識。

