什麼是M87 (MESSIER)？了解基本概念 M87 (MESSIER) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Messier生態系統，這是一個專注於融合去中心化金融（DeFi）、現實世界應用和人工智慧（AI）技術的去中心化平台。M87加密貨幣旨在解決DeFi領域中的分散性和低效率問題，創造一個無縫且能產生收益的基礎設施，使代幣持有者和用戶都能受益。通過利用智能合約和多層應用方式，M87代幣讓用戶能什麼是M87 (MESSIER)？了解基本概念 M87 (MESSIER) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Messier生態系統，這是一個專注於融合去中心化金融（DeFi）、現實世界應用和人工智慧（AI）技術的去中心化平台。M87加密貨幣旨在解決DeFi領域中的分散性和低效率問題，創造一個無縫且能產生收益的基礎設施，使代幣持有者和用戶都能受益。通過利用智能合約和多層應用方式，M87代幣讓用戶能
新手學院/Learn/幣圈脈動/什麼是M87 (...？數位資產簡介

什麼是M87 (MESSIER)？數位資產簡介

2025年7月23日MEXC
0m
MemeCore
M$2.49604+3.76%
DeFi
DEFI$0.000834+3.21%
Sleepless AI
AI$0.06348-1.99%
DAO Maker
DAO$0.07879-1.17%
以太幣
ETH$3,539.89-0.43%

什麼是M87 (MESSIER)？了解基本概念

M87 (MESSIER) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Messier生態系統，這是一個專注於融合去中心化金融（DeFi）、現實世界應用和人工智慧（AI）技術的去中心化平台。M87加密貨幣旨在解決DeFi領域中的分散性和低效率問題，創造一個無縫且能產生收益的基礎設施，使代幣持有者和用戶都能受益。通過利用智能合約和多層應用方式，M87代幣讓用戶能夠參與DeFi活動、存取AI驅動的服務，並從現實世界的應用中獲益——同時透過M87代幣經濟結構確保安全性、透明度與可持續的價值創造。

M87 (MESSIER) 的團隊與發展歷史

儘管在現有資料中未披露M87 (MESSIER) 背後創始團隊的具體細節，但該項目的願景很明確：通過整合先進技術和社區驅動治理來改變DeFi格局。M87加密貨幣的開發重點在於打造一個穩健的生態系統，利用智能合約進行財庫管理和代幣回購，並建立去中心化自治組織（DAO）結構以實現長期的可持續性。關鍵里程碑包括在以太坊區塊鏈上推出M87代幣、建立VirgoDAO財庫機制，以及推出旨在獎勵長期持有者並增加代幣稀缺性的通縮型M87代幣經濟。

M87 (MESSIER) 生態系統的核心產品與功能

M87生態系統 圍繞幾個相互連接的產品和功能構建：

  • DeFi 平台：Messier生態系統的核心應用，允許用戶參與去中心化金融活動，例如抵押、收益耕作和流動性提供。該平台由自動化財庫管理和代幣回購的智能合約支持，確保M87加密貨幣網絡中的透明度和效率。
  • AI驅動的服務：Messier整合尖端的人工智慧技術，以提升用戶體驗、優化交易策略並提供預測分析。這些服務旨在讓用戶在快速變化的加密市場中佔據競爭優勢，同時增強M87代幣的價值。
  • 現實世界應用整合：該生態系統旨在彌補數位資產與現實世界應用之間的差距，讓用戶能夠利用其持有的M87代幣獲得超出區塊鏈範圍的實際利益。

這些組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中M87作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，並通過其創新性的M87代幣經濟支持自我維持、成長導向的生態系統。

M87 (MESSIER) 欲解決的問題

DeFi領域面臨著多個持續的挑戰，而M87希望解決這些問題：

  • DeFi解決方案的分散性：用戶在使用多個DeFi平台時常常遇到不連貫的體驗，導致效率低下和風險增加。
  • 缺乏現實世界應用：許多數位資產仍局限於投機交易，與現實世界使用案例的整合有限。
  • 可持續性和價值保留：傳統代幣模型難以維持長期價值，往往遭受通脹或缺乏有效的通縮機制。

M87加密貨幣透過其整合的生態系統應對這些痛點，該生態系統結合了DeFi、AI和現實世界應用。平台的通縮型M87代幣經濟、自動化財庫管理以及對實際應用的關注，提供了一個全面的解決方案，提升用戶體驗、增加代幣稀缺性，並為M87生態系統中的所有參與者創造可持續的價值。

M87 (MESSIER) 代幣經濟詳解

總供應量與分配結構

數位代幣M87 (MESSIER) 的總發行量（總供應量）為884,846,293,943.9 M87。目前的流通供應量也相同，表明所有代幣都已在流通。

關於比例分配

  • 搜索結果未提供總供應量如何在持有者、團隊、財庫或其他分配之間進行詳細拆分的信息。
  • 然而，M87代幣經濟包含一個通縮機制：每次M87交易都會收取3%的手續費，當DAO控制的財庫（VirgoDAO）累積到87 ETH時，將觸發自動買回和銷毀M87的操作，從而隨著時間減少流通供應量。此機制旨在獎勵長期持有者並增加稀缺性。

現有資料中沒有關於初始分配、鎖定期或特定錢包分佈的進一步細節。

代幣用途與使用案例

M87代幣是Messier生態系統中的主要實用和治理代幣。它用於參與DeFi活動、存取AI驅動的服務，並通過DAO結構參與治理。通縮機制激勵持有和積極參與，因為代幣買回和銷毀會減少供應量，並可能隨著時間推移增加價值。

流通計劃與解鎖時間表

所有M87代幣目前已在流通，現有資料中未顯示有任何鎖定期或解鎖時間表。

治理與質押機制

治理由VirgoDAO管理，代幣持有者可以提出並投票影響生態系統的關鍵決策。可能會有質押機制，允許用戶賺取獎勵或參與協議治理，但現有數據中未提供具體的APY數字或質押細節。

結論

M87 (MESSIER) 在DeFi領域中是一種創新解決方案，通過其整合去中心化金融、人工智慧和現實世界應用的方法，解決了關鍵挑戰。憑藉其通縮型M87代幣經濟和DAO驅動的治理，M87加密貨幣提供了一個可持續且以用戶為中心的生態系統。隨著Messier社區和產品套件的不斷成長，M87代幣展現出巨大的潛力，將改變用戶與數位資產和去中心化應用的互動方式。

準備開始交易M87了嗎？我們的綜合指南《M87交易完整指南：從入門到實戰交易》將帶您了解從M87基礎知識、錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧的一切內容。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易員，本逐步指南將幫助您掌握在MEXC安全平台上操作的知識。立即探索如何最大化您的M87潛力！

Start

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金