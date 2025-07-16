在當今數位化浪潮中，Web3 技術正以前所未有的速度重塑着各個領域，遊戲行業也不例外。隨着區塊鏈與人工智慧技術的蓬勃發展，一種全新的遊戲模式——去中心化遊戲（dApp 遊戲）應運而生，爲玩家帶來了前所未有的自由、創新與互動體驗。 在這片充滿機遇的 Web3 遊戲新藍海中，Love Terminal（TERMINAL），一款由 AI 深度驅動的小型去中心化應用（mini-dApp）遊戲嶄露頭角。 1在當今數位化浪潮中，Web3 技術正以前所未有的速度重塑着各個領域，遊戲行業也不例外。隨着區塊鏈與人工智慧技術的蓬勃發展，一種全新的遊戲模式——去中心化遊戲（dApp 遊戲）應運而生，爲玩家帶來了前所未有的自由、創新與互動體驗。 在這片充滿機遇的 Web3 遊戲新藍海中，Love Terminal（TERMINAL），一款由 AI 深度驅動的小型去中心化應用（mini-dApp）遊戲嶄露頭角。 1
什麼是Love Terminal？AI 與區塊鏈融合的沉浸式遊戲新體驗

2025年7月16日
在當今數位化浪潮中，Web3 技術正以前所未有的速度重塑着各個領域，遊戲行業也不例外。隨着區塊鏈與人工智慧技術的蓬勃發展，一種全新的遊戲模式——去中心化遊戲（dApp 遊戲）應運而生，爲玩家帶來了前所未有的自由、創新與互動體驗。

在這片充滿機遇的 Web3 遊戲新藍海中，Love Terminal（TERMINAL），一款由 AI 深度驅動的小型去中心化應用（mini-dApp）遊戲嶄露頭角。

1. 什麼是 Love Terminal（TERMINAL）？


Love Terminal 是一款由 AI 驅動的小型去中心化應用（mini-dApp）遊戲，運行於 KaiaChain 區塊鏈，並可透過 LINE 存取。在這款遊戲中，玩家可以種植作物、收穫資源、與 AI NPC 進行交易並討價還價，甚至可以在遊戲環境中進行偷竊等互動行爲。它融合了資源管理與 AI 角色互動的元素，打造出一個獨特的、基於區塊鏈技術的去中心化遊戲體驗。

2. Love Terminal 核心特點：打造獨特遊戲生態


2.1 AI 驅動的遊戲互動


Love Terminal 利用人工智慧技術，爲玩家提供與 NPC 的動態互動體驗。這些 AI 控制的角色具有自主行爲和決策能力，能夠根據玩家的行爲做出反應，使遊戲世界更加生動和真實。

2.2 農場經營與資源管理


玩家可以在遊戲中經營自己的農場，種植作物、飼養牲畜、收穫資源，並在市場上交易。資源的管理和最佳化是遊戲的核心玩法之一，玩家需要合理安排生產和銷售，以獲取最大收益。

2.3 Harvest Vein NFT：數位農場的「金礦」


Harvest Vein NFT 是 Love Terminal 生態系統中的核心資產，代表着稀有的虛擬土地。持有者可以透過質押這些 NFT 參與 $TERMINAL 代幣的挖礦，並在遊戲中獲得持續的收益。此外，Harvest Vein NFT 還賦予持有者資源生產的加成，使其在遊戲中具有更高的競爭力。

2.4 去中心化的經濟系統


Love Terminal 構建了一個完整的去中心化經濟系統，玩家可以通過生產、交易、參與活動等方式獲取 $TERMINAL 代幣。代幣的使用範圍包括購買遊戲內物品、參與社區治理、支付交易費用等，形成了一個自給自足的經濟循環。

3. Terminal 代幣及其作用


$TERMINAL 是 Love Terminal 平台的原生代幣，具有以下主要作用：

激勵機制：玩家在遊戲中完成特定任務（如種植作物、參與交易、完成活動等）後，可以獲得 $TERMINAL 代幣獎勵，激勵玩家積極參與。
功能解鎖：某些高級功能（如特殊的農場裝飾、AI 分析報告等）需要消耗 $TERMINAL 代幣進行解鎖。
治理權利：持有一定數量的 $TERMINAL 代幣的玩家可以參與平台的治理投票，決定新功能的上線、平台規則的修改等。
交易媒介：$TERMINAL 代幣可以在支持的平台上進行交易，玩家可以透過交易獲取收益，或用於購買遊戲內的虛擬物品等。

4. 如何在 MEXC 購買 TERMINAL 代幣


Love Terminal 作爲一款將星露谷物語的溫馨魅力帶入 Web3 時代的 AI 驅動城鎮管理遊戲，憑藉其沉浸式遊戲玩法與智能 AI NPC 的完美結合，吸引了眾多 Web3 愛好者的目光。在其蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的合作無疑爲其注入了強勁動力。MEXC 以低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴，成爲孕育優質項目的沃土。

目前，MEXC 平台已首發上線 TERMINAL 的現貨交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

以 MEXC APP 爲例，在平台上購買TERMINAL的步驟如下：

第一步：登入 MEXC App，點選【交易】
第二步：點選【現貨交易】，點選交易對後直接搜索「TERMINAL
第三步：選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


Love Terminal 透過將 AI 和區塊鏈技術深度應用於遊戲領域，成功打造了一個創新且實用的數位平台。其豐富的功能模塊和完善的代幣經濟體系，不僅滿足了玩家對經營和互動的多元需求，還透過智能分析和激勵機制促進了遊戲生態的健康發展。隨着 Web3 技術的不斷演進，Love Terminal 有望在數位遊戲領域發揮越來越重要的作用，爲玩家帶來更多驚喜與可能。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

