什麼是Love Terminal？AI 與區塊鏈融合的沉浸式遊戲新體驗













Love Terminal 是一款由 AI 驅動的小型去中心化應用（mini-dApp）遊戲，運行於 KaiaChain 區塊鏈，並可透過 LINE 存取。在這款遊戲中，玩家可以種植作物、收穫資源、與 AI NPC 進行交易並討價還價，甚至可以在遊戲環境中進行偷竊等互動行爲。它融合了資源管理與 AI 角色互動的元素，打造出一個獨特的、基於區塊鏈技術的去中心化遊戲體驗。













Love Terminal 利用人工智慧技術，爲玩家提供與 NPC 的動態互動體驗。這些 AI 控制的角色具有自主行爲和決策能力，能夠根據玩家的行爲做出反應，使遊戲世界更加生動和真實。









玩家可以在遊戲中經營自己的農場，種植作物、飼養牲畜、收穫資源，並在市場上交易。資源的管理和最佳化是遊戲的核心玩法之一，玩家需要合理安排生產和銷售，以獲取最大收益。









Harvest Vein NFT 是 Love Terminal 生態系統中的核心資產，代表着稀有的虛擬土地。持有者可以透過質押這些 NFT 參與 $ TERMINAL 代幣的挖礦，並在遊戲中獲得持續的收益。此外，Harvest Vein NFT 還賦予持有者資源生產的加成，使其在遊戲中具有更高的競爭力。









Love Terminal 構建了一個完整的去中心化經濟系統，玩家可以通過生產、交易、參與活動等方式獲取 $TERMINAL 代幣。代幣的使用範圍包括購買遊戲內物品、參與社區治理、支付交易費用等，形成了一個自給自足的經濟循環。









$TERMINAL 是 Love Terminal 平台的原生代幣，具有以下主要作用：





激勵機制：玩家在遊戲中完成特定任務（如種植作物、參與交易、完成活動等）後，可以獲得 $TERMINAL 代幣獎勵，激勵玩家積極參與。

功能解鎖：某些高級功能（如特殊的農場裝飾、AI 分析報告等）需要消耗 $TERMINAL 代幣進行解鎖。

治理權利：持有一定數量的 $TERMINAL 代幣的玩家可以參與平台的治理投票，決定新功能的上線、平台規則的修改等。

交易媒介：$TERMINAL 代幣可以在支持的平台上進行交易，玩家可以透過交易獲取收益，或用於購買遊戲內的虛擬物品等。









Love Terminal 透過將 AI 和區塊鏈技術深度應用於遊戲領域，成功打造了一個創新且實用的數位平台。其豐富的功能模塊和完善的代幣經濟體系，不僅滿足了玩家對經營和互動的多元需求，還透過智能分析和激勵機制促進了遊戲生態的健康發展。隨着 Web3 技術的不斷演進，Love Terminal 有望在數位遊戲領域發揮越來越重要的作用，爲玩家帶來更多驚喜與可能。



