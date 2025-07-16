什麼是LOOM？數位資產介紹

Loom Network（LOOM）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Loom Network提供動力。Loom Network是一個去中心化平台，旨在實現可擴展且用戶友好的去中心化應用程式（dApps）和遊戲。LOOM於2018年3月推出，旨在解決開發者在以太坊和其他區塊鏈上建構時面臨的可擴展性和可用性挑戰。通過利用其自身的側鏈技術，Loom Network實現了更快的交易、更低的費用和無縫的用戶體驗，使開發者更容易將主流用戶引入區塊鏈驅動的應用程式。LOOM代幣作為該生態系統中的實用代幣，促進了質押、交易費用以及對各種網絡服務的訪問。

Loom Network由一群經驗豐富的區塊鏈工程師和企業家於2017年創立，其中包括Matthew Campbell、James Duffy和Luke Zhang。創始團隊融合了軟體工程、分布式系統和區塊鏈開發的專業知識，並擁有讓LOOM技術適用於現實世界應用的共同願景。他們的使命是創建一個能夠支持高吞吐量dApp和遊戲的平台，同時不影響安全性和去中心化。

自成立以來，LOOM Network已經達成了幾個重要的里程碑。這些包括在2018年初通過私人代幣銷售籌集資金、啟動主網，並推出PlasmaChain側鏈解決方案以增強可擴展性。LOOM項目還與多個區塊鏈項目和dApp開發者建立了合作夥伴關係，將自己定位為區塊鏈可擴展性領域的先驅。Loom Network對開發者工具和用戶體驗的關注，使其被認可為區塊鏈基礎設施領域的創新者。

LOOM Network生態系統圍繞著多個核心產品構建，旨在為去中心化應用程式的開發者和用戶提供全面的解決方案：

PlasmaChain是LOOM Network的主要側鏈，使開發者能夠建構和部署可擴展的dApp和遊戲。它提供了高吞吐量、低交易費用以及與以太坊等主要區塊鏈的互操作性。這個平台允許開發者創建能夠同時處理成千上萬用戶的應用程式，確保流暢且響應迅速的用戶體驗。

LOOM Network提供了一套軟體開發套件（SDK）和工具，簡化了建構、測試和部署dApp的過程。這些LOOM工具支持多種編程語言，並提供用戶身份驗證、資產管理以及跨鏈通信等功能，使開發者更容易實現他們的想法。

LOOM Network的互操作性橋接將其側鏈與主要區塊鏈連接起來，實現跨網絡的無縫資產轉移和數據共享。此功能允許用戶和開發者利用不同區塊鏈的優勢，同時保持統一的用戶體驗。

這些組件共同創造了一個穩健且可擴展的環境，其中LOOM作為實用代幣驅動所有交互，從交易費用到質押和治理，促進了一個自我維持且高效的生態系統。

區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，而LOOM Network旨在解決這些問題：

像以太坊這樣的公共區塊鏈常常因交易吞吐量有限而陷入網絡擁堵並導致高昂的費用。這使得dApp和遊戲難以擴展到主流採用。

將新用戶引入區塊鏈應用程式可能很複雜，涉及錢包設置、私鑰管理和高昂的交易成本。這種複雜性阻礙了非技術用戶使用dApp。

許多區塊鏈彼此孤立運作，使得在網絡之間轉移資產或數據變得困難。這種碎片化限制了去中心化應用程式的潛力。

LOOM Network通過其側鏈架構、開發者友好的工具和互操作性解決方案來解決這些痛點。通過實現高吞吐量、低成本的交易，簡化用戶入門流程，並連接多個區塊鏈，LOOM Network為開發者和用戶提供了一個全面且高效的解決方案。

LOOM代幣的總發行量（最大供應量）報告為13億枚代幣。流通供應量目前約為12億LOOM。

根據可用數據，LOOM的初始分配如下：

類別 比例 LOOM代幣數量（約） 私人銷售 45% 585,000,000 協議儲備 35% 455,000,000 團隊與顧問 20% 260,000,000

- 完全稀釋估值假設有13億枚LOOM在流通中。

- 當前流通供應量略低於最大值，表明大多數LOOM代幣已經進入市場。

注意：報告的總供應量數字存在一些差異（一些來源提到10億，另一些則提到13億），但最新且廣泛引用的數字是13億LOOM。分配百分比基於初始分配，可能因市場活動和歸屬時間表而有所變化。

在LOOM Network生態系統中，LOOM具有多種功能：

- 交易費用：用於支付LOOM側鏈上的交易和智能合約執行。

- 質押：用戶可以質押LOOM代幣以幫助保護網絡並獲得LOOM獎勵。

- 訪問與治理：LOOM持有者可以參與治理決策，並獲得生態系統內的高級功能或服務。

在LOOM代幣首次發行時，很大一部分LOOM代幣進入流通，剩餘部分則受團隊和顧問分配的歸屬時間表約束。目前，大多數LOOM代幣已在流通中，僅有一小部分可能在未來解鎖，支持市場穩定和長期增長。

LOOM Network實施了一種治理模式，允許LOOM代幣持有者對協議升級和關鍵決策進行投票。質押LOOM代幣不僅能保護網絡，還能使參與者獲得獎勵，年化收益率（APY）根據網絡條件和質押參與情況而有所不同。

LOOM Network（LOOM）作為區塊鏈基礎設施領域的創新解決方案，解決了可擴展性、用戶體驗和互操作性等關鍵挑戰。憑藉其強大的側鏈技術、開發者工具和跨鏈橋接，LOOM Network賦予開發者建構可擴展且用戶友好的dApp和遊戲的能力。LOOM代幣深思熟慮的代幣經濟學和實用性進一步加強了生態系統的可持續性和增長潛力。

