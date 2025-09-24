什麼是 Lombard？92天 TVL 破 10 億美元的比特幣 DeFi 革命









1）LBTC 創造歷史紀錄：僅用 92 天達到 10 億美元 TVL，成為加密貨幣史上成長最快的收益型代幣，為 12 條區塊鏈帶來超 20 億美元流動性。

2）強大的安全聯盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家頂級數位資產機構組成安全聯盟，共同保障用戶資產安全。

3）完整的產品生態：建構了包含 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 開發工具等完整產品體系，滿足不同用戶需求。

4）廣泛的生態整合：已有超過 80 個主流 DeFi 協定整合 LBTC，包括 Aave、Morpho、Curve 等頭部項目。

5）頂級投資背書：獲得 Polychain Capital 領投的 1,600 萬美元融資，BabylonChain、Franklin Templeton、OKX Ventures 等知名機構參投。









Lombard 是一個專注於建立鏈上比特幣資本市場的創新平台，致力於釋放比特幣這項重要數位資產的全部潛力。 Lombard 成立於 2024 年，透過推出 LBTC（流動性質押比特幣代幣），成功開創了比特幣與 DeFi 深度融合的新模式。Lombard 讓 BTC 能夠參與到各種鏈上金融活動中，產生收益的同時保持流動性。





Lombard 的創始團隊由來自 Polychain、Babylon、Argent (Ready)、Coinbase 和 Maple 的 DeFi 專家組成。他們在 DeFi 領域的公司創立、擴展和營運方面都擁有豐富的經驗。





2024 年 7 月，Lombard 完成了由 Polychain Capital 領投的 1,600 萬美元種子輪融資，參與的投資者包括 BabylonChain, Inc.、dao5、Franklin Templeton、Foresight Ventures、HTX Ventures、Mirana Ventures、MantleFund、Nomad、 VenX Venture、Nomadtures。









比特幣作為加密貨幣的開創者，已經誕生 16 年了。它開啟了整個區塊鏈產業的發展，催生了 DeFi、穩定幣和代幣化等創新。然而一個令人惋惜的現實是，全球價值約 2 兆美元的比特幣大部分都靜靜地儲存在冷錢包中，幾乎沒有參與到它所開啟的鏈上革命。Lombard 的使命就是改變這種現狀，讓比特幣參與鏈上經濟活動中，創造更大的價值。













LBTC 是 Lombard 推出的核心產品，流動性質押比特幣代幣。用戶可以將自己的比特幣質押到 Lombard 平台，以獲得等值的 LBTC 代幣。這個過程就像是把黃金存入銀行，取得一張可以自由流通使用的存款憑證。





LBTC 的獨特之處在於：

保值性 ：1 個 LBTC 總是對應 1 個 BTC 的價值

收益性 ：持有 LBTC 可以獲得原生質押收益

流動性 ：LBTC 可以在各種 DeFi 協定中自由使用

安全性：由 14 家頂級數位資產機構組成的安全聯盟共同保障













多項紀錄 LBTC 創造了加密貨幣歷史上的

僅用 92 天就達到 10 億美元總鎖倉價值（TVL），成為史上成長最快的收益型代幣

為 12 條區塊鏈帶來超過 20 億美元的全新流動性

超過 80% 的 LBTC 活躍在各種 DeFi 協議中

吸引了全球超過 26 萬用戶參與

這些數字背後，反映的是市場對鏈上比特幣的龐大需求。









BARD 是 Lombard 協議的原生代幣，旨在成為比特幣鏈上資本市場的經濟協調機制，推動成長、治理協議並提供產品存取權限。





總供應量：10 億枚

TGE 初始流通：2.25 億枚

所有代幣完全解鎖週期：4 年









分配類別 比例 數量（枚） 解鎖計畫 生態系 （35%） 第一季 BARD 空投 4% 4,000 萬 TGE 和 6 個月後分兩次領取 第二季 BARD 空投 1.5% 1,500 萬 第二季結束後完全解鎖 社區銷售 1.5% 1,500 萬 TGE 完全解鎖 Kaito Yappers 0.16% 160 萬 分兩季分發 生態活化 9.34% 9,340 萬 TGE 立即解鎖 生態發展 18.5% 18,500 萬 24 個月線性解鎖 LBF 基金會 （20%） LBF 初始解鎖 4.25% 4,250 萬 TGE 解鎖 LBF 後續解鎖 15.75% 15,750 萬 3 年線性釋放 早期投資者 （20%） —— 20% 2 億 TGE 後 12 個月開始，36 個月線性解鎖 核心貢獻者 （25%） —— 25% 2.5 億 TGE 後 12 個月開始，36 個月線性解鎖













功能類別 主要作用 具體細節 治理功能 協議決策權 作為 Lombard 治理層的支柱，賦予社區決策權 持有者可參與驗證者集合、費用結構、產品路線圖等關鍵決策 透過 LBF 基金會分配生態系統贈款 安全功能 保護跨鏈轉移 持有者可質押 BARD 保護 LBTC 的跨鏈轉移 基於 Chainlink CCIP 和 Symbiotic 基礎設施構建 創建隨協定採用而擴展的去中心化安全層 生態系發展 推動網路效應 透過 LBF 基金會資助生態系統補助、商業合作和研發 加速協定採用和擴展覆蓋範圍 推動比特幣在鏈上金融核心地位的鞏固 協議實用 產品存取權益 提供優先存取權、優惠條款和增強功能 隨時間透過治理驅動創新擴展實用性 確保 BARD 在 Lombard 基礎設施各層面的核心地位









現貨 合約 目前，普通用戶可以透過多個管道購買 BARD 代幣，如在 MEXC 直接購買。您可以在 MEXC 進行代幣的交易。





















Lombard 不僅僅是 LBTC，而是建構了一個完整的產品體系，為不同需求的用戶提供多樣化的選擇：









DeFi 金庫 是一個自動化收益管理方案，旨在透過策略性地將 LBTC 存入不同的 DeFi 生態系統中，獲得更高的收益。DeFi 金庫旨在彌合比特幣和 DeFi 之間的差距，透過無縫體驗提供更高的收益，並消除手動管理倉位的需要。





DeFi 金庫接受 LBTC、wBTC 和 cbBTC，為用戶提供存取各種 DeFi 策略的機會，包括 Aave、Pendle、Uniswap等。目前 DeFi Vaults 總鎖倉價值已超過 6 億美元。













Lombard 建構了一個一站式的 DeFi 市場平台 ，用戶可以在這裡探索各種借貸、交易比特幣的機會。平台已經涵蓋 12 條主流區塊鏈，包括以太坊、Arbitrum、Base、BNB Chain 等。在 DeFi 市場中，用戶可以：

發現高品質的金庫（Vault）和鏈上策略

依區塊鏈、資產、協議或風險等級進行篩選

即時部署，無需離開平台









Lombard SDK V3 是官方為開發者提供的工具包，這大大降低了比特幣整合的技術門檻，加速了整個生態的發展。Lombard SDK 主要功能包括：

存入 BTC 並鑄造 LBTC

存入 DeFi：自動部署到金庫或整合的協定中

追蹤 LBTC 餘額、金庫倉位和獎勵

領取基於 BTC 的獎勵和生態系統激勵

隨時提領回 BTC









透過 Babylon 比特幣質押協議，BTC 持有者可以委託質押來保護網路安全並賺取收益。這可以透過兩種方式實現：透過 Babylon 的質押直接向最終性提供者（FP）質押，或透過 Lombard 進行質押。













Lombard 最獨特的創新之一是其安全聯盟模式。這個聯盟由 14 家頂級數位資產機構組成，包括 OKX、Galaxy、DCG、Wintermute、Amber Group、Figment、P2P 等行業巨頭。這種模式的優勢在於：

分散風險 ：沒有單點故障風險

專業營運 ：每個成員都是行業專家

利益一致 ：所有成員共同維護系統安全

透明可查：所有操作都在鏈上可驗證









除了安全聯盟，Lombard 也實施了多層安全保障：

智能合約經過多家頂級審計公司審計

實施嚴格的反洗錢和風險監控措施

提供完整的交易追蹤功能

採用先進的密鑰管理技術（CubeSigner）













Lombard 的成功離不開整個生態系的支持。目前，已有超過 80 個主流 DeFi 協定整合了 LBTC，包括：

借貸協議 ：Aave、Morpho、Maple 等

交易協議 ：Pendle、Curve等

再質押平台 ：EigenLayer、Etherfi 等

主流交易所：OKX、Bybit、MEXC 等

這種廣泛的整合意味著 LBTC 持有者有豐富的使用場景，可以根據自己的風險偏好和收益目標，靈活配置資產。













對於普通用戶來說，Lombard 提供了一個安全、簡單的方式來啟動手中的比特幣，在保持資產價值的同時獲得額外收益。





對於開發者和協議來說，Lombard 提供了快速的比特幣流動性接入方案，與 Lombard 合作已成為鍊和協議獲取比特幣流動性的最快途徑之一。





對於整個產業來說，Lombard 正在做的事情具有里程碑意義，它不僅僅是在建立基礎設施，更是在創造流動性飛輪、分發引擎和存取機制，推動整個產業的成長。





比特幣作為數位黃金，其價值儲存功能已被廣泛認可，但 Lombard 認為比特幣可以做得更多。透過將比特幣帶入鏈上世界，Lombard 正在開啟一個比特幣活躍參與鏈上經濟建設的時代。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



