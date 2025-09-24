什麼是 Lombard？92天 TVL 破 10 億美元的比特幣 DeFi 革命

TL;DR 1）LBTC 創造歷史紀錄：僅用 92 天達到 10 億美元 TVL，成為加密貨幣史上成長最快的收益型代幣，為 12 條區塊鏈帶來超 20 億美元流動性。 2）強大的安全聯盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家頂級數位資產機構組成安全聯盟，共同保障用戶資產安全。 3）完整的產品生態：建構了包含 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 開發工具等完整TL;DR 1）LBTC 創造歷史紀錄：僅用 92 天達到 10 億美元 TVL，成為加密貨幣史上成長最快的收益型代幣，為 12 條區塊鏈帶來超 20 億美元流動性。 2）強大的安全聯盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家頂級數位資產機構組成安全聯盟，共同保障用戶資產安全。 3）完整的產品生態：建構了包含 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 開發工具等完整
1）LBTC 創造歷史紀錄：僅用 92 天達到 10 億美元 TVL，成為加密貨幣史上成長最快的收益型代幣，為 12 條區塊鏈帶來超 20 億美元流動性。
2）強大的安全聯盟：由 OKX、Galaxy、DCG 等 14 家頂級數位資產機構組成安全聯盟，共同保障用戶資產安全。
3）完整的產品生態：建構了包含 DeFi Vaults、DeFi Marketplace、SDK 開發工具等完整產品體系，滿足不同用戶需求。
4）廣泛的生態整合：已有超過 80 個主流 DeFi 協定整合 LBTC，包括 Aave、Morpho、Curve 等頭部項目。
5）頂級投資背書：獲得 Polychain Capital 領投的 1,600 萬美元融資，BabylonChain、Franklin Templeton、OKX Ventures 等知名機構參投。

1. 什麼是 Lombard


Lombard是一個專注於建立鏈上比特幣資本市場的創新平台，致力於釋放比特幣這項重要數位資產的全部潛力。Lombard 成立於 2024 年，透過推出 LBTC（流動性質押比特幣代幣），成功開創了比特幣與 DeFi 深度融合的新模式。Lombard 讓 BTC 能夠參與到各種鏈上金融活動中，產生收益的同時保持流動性。

Lombard 的創始團隊由來自 Polychain、Babylon、Argent (Ready)、Coinbase 和 Maple 的 DeFi 專家組成。他們在 DeFi 領域的公司創立、擴展和營運方面都擁有豐富的經驗。

2024 年 7 月，Lombard 完成了由 Polychain Capital 領投的 1,600 萬美元種子輪融資，參與的投資者包括 BabylonChain, Inc.、dao5、Franklin Templeton、Foresight Ventures、HTX Ventures、Mirana Ventures、MantleFund、Nomad、 VenX Venture、Nomadtures。

2. 為什麼需要 Lombard


比特幣作為加密貨幣的開創者，已經誕生 16 年了。它開啟了整個區塊鏈產業的發展，催生了 DeFi、穩定幣和代幣化等創新。然而一個令人惋惜的現實是，全球價值約 2 兆美元的比特幣大部分都靜靜地儲存在冷錢包中，幾乎沒有參與到它所開啟的鏈上革命。Lombard 的使命就是改變這種現狀，讓比特幣參與鏈上經濟活動中，創造更大的價值。

3. LBTC：讓比特幣煥發新生


3.1 什麼是 LBTC


LBTC 是 Lombard 推出的核心產品，流動性質押比特幣代幣。用戶可以將自己的比特幣質押到 Lombard 平台，以獲得等值的 LBTC 代幣。這個過程就像是把黃金存入銀行，取得一張可以自由流通使用的存款憑證。

LBTC 的獨特之處在於：
  • 保值性：1 個 LBTC 總是對應 1 個 BTC 的價值
  • 收益性：持有 LBTC 可以獲得原生質押收益
  • 流動性：LBTC 可以在各種 DeFi 協定中自由使用
  • 安全性：由 14 家頂級數位資產機構組成的安全聯盟共同保障


3.2 LBTC 的矚目成績


LBTC 創造了加密貨幣歷史上的多項紀錄
  • 僅用 92 天就達到 10 億美元總鎖倉價值（TVL），成為史上成長最快的收益型代幣
  • 為 12 條區塊鏈帶來超過 20 億美元的全新流動性
  • 超過 80% 的 LBTC 活躍在各種 DeFi 協議中
  • 吸引了全球超過 26 萬用戶參與
這些數字背後，反映的是市場對鏈上比特幣的龐大需求。

4. BARD 的代幣經濟：Lombard 的原生代幣


BARD 是 Lombard 協議的原生代幣，旨在成為比特幣鏈上資本市場的經濟協調機制，推動成長、治理協議並提供產品存取權限。

  • 總供應量：10 億枚
  • TGE 初始流通：2.25 億枚
  • 所有代幣完全解鎖週期：4 年

4.1 BARD 的代幣分配與解鎖


分配類別
比例
數量（枚）
解鎖計畫
生態系 （35%）
第一季 BARD 空投
4%
4,000 萬
TGE 和 6 個月後分兩次領取
第二季 BARD 空投
1.5%
1,500 萬
第二季結束後完全解鎖
社區銷售
1.5%
1,500 萬
TGE 完全解鎖
Kaito Yappers
0.16%
160 萬
分兩季分發
生態活化
9.34%
9,340 萬
TGE 立即解鎖
生態發展
18.5%
18,500 萬
24 個月線性解鎖
LBF 基金會 （20%）
LBF 初始解鎖
4.25%
4,250 萬
TGE 解鎖
LBF 後續解鎖
15.75%
15,750 萬
3 年線性釋放
早期投資者 （20%）
——
20%
2 億
TGE 後 12 個月開始，36 個月線性解鎖
核心貢獻者 （25%）
——
25%
2.5 億
TGE 後 12 個月開始，36 個月線性解鎖


4.2 BARD 的代幣核心功能


功能類別
主要作用
具體細節
治理功能
協議決策權
作為 Lombard 治理層的支柱，賦予社區決策權
持有者可參與驗證者集合、費用結構、產品路線圖等關鍵決策
透過 LBF 基金會分配生態系統贈款
安全功能
保護跨鏈轉移
持有者可質押 BARD 保護 LBTC 的跨鏈轉移
基於 Chainlink CCIP 和 Symbiotic 基礎設施構建
創建隨協定採用而擴展的去中心化安全層
生態系發展
推動網路效應
透過 LBF 基金會資助生態系統補助、商業合作和研發
加速協定採用和擴展覆蓋範圍
推動比特幣在鏈上金融核心地位的鞏固
協議實用
產品存取權益
提供優先存取權、優惠條款和增強功能
隨時間透過治理驅動創新擴展實用性
確保 BARD 在 Lombard 基礎設施各層面的核心地位

4.3 如何購買 BARD 代幣


目前，普通用戶可以透過多個管道購買 BARD 代幣，如在 MEXC 直接購買。您可以在 MEXC 進行代幣的現貨合約交易。

目前，MEXC 平台也推出了BARD 狂歡Airdrop+ 活動，完成相關活動任務，贏取對應驚喜獎勵。

5. Lombard 的產品生態系統


Lombard 不僅僅是 LBTC，而是建構了一個完整的產品體系，為不同需求的用戶提供多樣化的選擇：

5.1 DeFi 金庫


DeFi 金庫是一個自動化收益管理方案，旨在透過策略性地將 LBTC 存入不同的 DeFi 生態系統中，獲得更高的收益。DeFi 金庫旨在彌合比特幣和 DeFi 之間的差距，透過無縫體驗提供更高的收益，並消除手動管理倉位的需要。

DeFi 金庫接受 LBTC、wBTC 和 cbBTC，為用戶提供存取各種 DeFi 策略的機會，包括 Aave、Pendle、Uniswap等。目前 DeFi Vaults 總鎖倉價值已超過 6 億美元。


5.2 DeFi 市場


Lombard 建構了一個一站式的 DeFi 市場平台，用戶可以在這裡探索各種借貸、交易比特幣的機會。平台已經涵蓋 12 條主流區塊鏈，包括以太坊、Arbitrum、Base、BNB Chain 等。在 DeFi 市場中，用戶可以：
  • 發現高品質的金庫（Vault）和鏈上策略
  • 依區塊鏈、資產、協議或風險等級進行篩選
  • 即時部署，無需離開平台

5.3 Lombard SDK


Lombard SDK V3 是官方為開發者提供的工具包，這大大降低了比特幣整合的技術門檻，加速了整個生態的發展。Lombard SDK 主要功能包括：
  • 存入 BTC 並鑄造 LBTC
  • 存入 DeFi：自動部署到金庫或整合的協定中
  • 追蹤 LBTC 餘額、金庫倉位和獎勵
  • 領取基於 BTC 的獎勵和生態系統激勵
  • 隨時提領回 BTC

5.4 比特幣質押（與 Babylon 合作）


透過 Babylon 比特幣質押協議，BTC 持有者可以委託質押來保護網路安全並賺取收益。這可以透過兩種方式實現：透過 Babylon 的質押直接向最終性提供者（FP）質押，或透過 Lombard 進行質押。

6. Lombard 的安全保障：機構級的信任基礎


6.1 Lombard 的安全聯盟


Lombard 最獨特的創新之一是其安全聯盟模式。這個聯盟由 14 家頂級數位資產機構組成，包括 OKX、Galaxy、DCG、Wintermute、Amber Group、Figment、P2P 等行業巨頭。這種模式的優勢在於：
  • 分散風險：沒有單點故障風險
  • 專業營運：每個成員都是行業專家
  • 利益一致：所有成員共同維護系統安全
  • 透明可查：所有操作都在鏈上可驗證

6.2 Lombard 的多重安全措施


除了安全聯盟，Lombard 也實施了多層安全保障：
  • 智能合約經過多家頂級審計公司審計
  • 實施嚴格的反洗錢和風險監控措施
  • 提供完整的交易追蹤功能
  • 採用先進的密鑰管理技術（CubeSigner）


7. Lombard 的生態系統


Lombard 的成功離不開整個生態系的支持。目前，已有超過 80 個主流 DeFi 協定整合了 LBTC，包括：
  • 借貸協議：Aave、Morpho、Maple 等
  • 交易協議：Pendle、Curve等
  • 再質押平台：EigenLayer、Etherfi 等
  • 主流交易所：OKX、Bybit、MEXC 等
這種廣泛的整合意味著 LBTC 持有者有豐富的使用場景，可以根據自己的風險偏好和收益目標，靈活配置資產。


8. 為什麼選擇 Lombard


對於普通用戶來說，Lombard 提供了一個安全、簡單的方式來啟動手中的比特幣，在保持資產價值的同時獲得額外收益。

對於開發者和協議來說，Lombard 提供了快速的比特幣流動性接入方案，與 Lombard 合作已成為鍊和協議獲取比特幣流動性的最快途徑之一。

對於整個產業來說，Lombard 正在做的事情具有里程碑意義，它不僅僅是在建立基礎設施，更是在創造流動性飛輪、分發引擎和存取機制，推動整個產業的成長。

比特幣作為數位黃金，其價值儲存功能已被廣泛認可，但 Lombard 認為比特幣可以做得更多。透過將比特幣帶入鏈上世界，Lombard 正在開啟一個比特幣活躍參與鏈上經濟建設的時代。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

