什麼是LBR？數位資產簡介

Lybra Finance（LBR）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Lybra Protocol提供動力。Lybra Protocol是一個去中心化金融（DeFi）平台，專注於在波動性大的加密貨幣市場中提供穩定性。LBR於2023年推出，旨在解決DeFi領域中對於更安全、更去中心化的穩定幣解決方案的需求。通過利用流動性質押衍生品（LSD）技術，Lybra讓用戶能夠鑄造eUSD，這是一種生息的、過度抵押的穩定幣，由ETH和stETH支持。這種方法讓用戶在保持對以太坊資產曝險的同時賺取穩定收入，確保Lybra Finance生態系統參與者的安全與收益。

Lybra Finance於2023年由一群區塊鏈和DeFi專家創立，他們擁有智能合約開發、金融工程和去中心化治理的背景。創始團隊的願景是通過創新應用LSD技術來改變穩定幣的效用和可訪問性。自成立以來，Lybra Finance已經達成了多個重要的里程碑，包括主網的啟動、作為去中心化生息穩定幣的eUSD推出，以及整合Lido Finance的stETH作為核心抵押資產。該項目持續進化，目前的開發重點在於擴展LSD資產支持和增強協議安全性，使Lybra成為DeFi穩定幣領域的創新者。

Lybra Finance生態系統由多個互聯的產品組成，旨在為尋求穩定性和收益的DeFi用戶提供全面解決方案：

Lybra Protocol（主平台）：

Lybra Protocol作為核心應用程序，允許用戶存入ETH或stETH並鑄造eUSD，這是一種過度抵押的穩定幣。這個平台讓用戶能夠從LSD收入中賺取穩定利息（約5%年化收益），同時通過智能合約確保抵押品的安全性和透明度。該協議廣泛被尋求安全且能產生收益的穩定幣的DeFi參與者使用。

eUSD穩定幣：

eUSD是一種生息的、由ETH資產過度抵押的穩定幣。用戶通過抵押他們存入的ETH或stETH來鑄造eUSD，並定期以eUSD形式獲得收入，這是由底層資產的質押獎勵所驅動的。這種機制提供了傳統穩定幣的去中心化替代方案，並具有收益生成的額外優勢。

LybraDAO治理：

LybraDAO是去中心化治理組件，允許LBR代幣持有者參與協議決策。通過鏈上投票，社區可以提出並實施變更，確保協議保持靈活且由社區驅動。

這些組件共同創造了一個綜合性的DeFi環境，其中LBR作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵Lybra Finance網絡中的參與。

DeFi領域面臨幾個關鍵挑戰，而Lybra Finance旨在解決這些問題：

穩定幣的波動性和中心化：

許多穩定幣要么是中心化的，要么缺乏足夠的抵押，使用戶暴露於交易對手風險和不穩定性。Lybra的eUSD完全由ETH和stETH支持，提供了去中心化且透明的替代方案。

穩定幣持有者缺乏收益：

傳統穩定幣不提供收益，限制了尋求被動收入用戶的效用。Lybra讓用戶能夠從其eUSD持有中賺取穩定利息，這來自LSD獎勵，從而提高資本效率。

去中心化生息資產的有限訪問：

訪問去中心化、產生收益的穩定幣一直受到限制。Lybra的協議民主化了這一訪問，讓任何人都能參與並從協議的收益分配模式中受益。

Lybra Finance通過其基於LSD的抵押模型、去中心化治理和生息穩定幣設計，解決了這些痛點，為DeFi用戶提供了安全且高效的解決方案。

截至2025年7月，數位代幣LBR（Lybra Finance）的總發行量（總供應量）為1549萬LBR。流通供應量為696萬LBR。

- 總供應量： 1549萬LBR（100%）

- 流通供應量： 696萬LBR（約占總供應量的44.9%）

- 非流通（鎖定、保留或其他未公開持有的）： 853萬LBR（約占總供應量的55.1%）

當前搜索結果未提供具體的分配細節（如團隊、財庫、生態系統或投資者份額）。要獲取按類別的精確分配，需參考Lybra Finance的官方白皮書或代幣經濟文檔，但此信息未包含在當前搜索結果中。

總結表：

類別 數量（LBR） 佔總供應量的比例 流通 696萬 44.9% 非流通 853萬 55.1% 總供應量 1549萬 100%

在Lybra Finance生態系統中，LBR具有多種功能：

- 治理： LBR持有者可以通過LybraDAO對協議提案和變更進行投票。

- 質押： 用戶可以質押LBR來賺取代幣獎勵並參與協議激勵。

- 實用： LBR用於支付協議費用並激勵生態系統增長。

目前搜索結果中未詳細說明流通時間表和解鎖時間線。欲了解更多資訊，建議查閱Lybra Finance的官方白皮書。

LBR作為DeFi領域的創新解決方案，通過其基於LSD的生息穩定幣和去中心化治理模型解決了關鍵挑戰。憑借不斷成長的Lybra Finance生態系統和穩健的技術基礎，LBR展示了轉變用戶與穩定幣及DeFi協議互動方式的巨大潛力。準備開始交易LBR了嗎？我們的全面指南《LBR交易完整指南：從入門到實際操作》將帶您了解所有需要知道的內容——從LBR基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在MEXC的安全平台上為您提供所需的知識。立即探索如何最大化您的LBR潛力！