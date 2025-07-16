什麼是Layer3 (L3)？數字資產簡介

Layer3 (L3) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Layer3 去中心化平台提供動力，旨在簡化並增強用戶在 Web3 生態系統中的參與度。Layer3 於 2024 年推出，旨在解決用戶和開發者在與去中心化應用程式（dApps）和區塊鏈協議互動時面臨的碎片化和複雜性問題。憑藉其創新的技術堆疊，Layer3 讓用戶能夠無縫發現、參與並從各種鏈上活動中獲取獎勵，同時確保用戶友好的體驗和穩健的安全性。L3 代幣作為 Layer3 生態系統中的核心實用資產，促進交易、激勵參與並支持治理。

Layer3 由一群具有領先 Web3 項目和技術初創公司背景的經驗豐富的區塊鏈開發人員和產品策略師於 2024 年創立。創始團隊的願景是建立一個平台，能夠彌合用戶與快速演變的去中心化領域之間的差距，讓 Web3 對每個人都更加可及且更具吸引力。他們在區塊鏈工程、用戶體驗設計和社群建設方面的專業知識，在塑造 Layer3 簡化並擴大鏈上參與的使命中起到了關鍵作用。

自成立以來，Layer3 已達成多個重要里程碑，包括成功啟動主網、推出其標誌性的任務平台，以及吸引了一群充滿活力的早期採用者社群。該項目在首次 L3 代幣空投活動和創新參與工具的推出後獲得了廣泛關注，使 Layer3 成為 Web3 用戶參與領域的領先創新者。

Layer3 生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為 Web3 用戶和開發者提供全面的解決方案。核心產品包括：

Layer3 任務平台：

任務平台是 Layer3 生態系統的主要應用程序，允許用戶跨多個區塊鏈網絡發現並完成鏈上任務（“quests”）。該平台通過直觀的界面和跨鏈兼容性，讓用戶能夠通過參與生態系統活動獲得獎勵，包括 L3 代幣，同時確保無縫的入門體驗。目前，任務平台已被數千名用戶用來與新的 dApps 互動，成為 Web3 用戶獲取和留存的領先解決方案之一。

社群參與工具：

Layer3 通過提供一系列社群參與工具擴展其功能，這些工具使項目能夠設計、啟動和管理自定義任務和活動。這些工具允許開發者和生態系統合作夥伴激勵用戶行為、收集反饋並培養忠誠度，同時受益於 Layer3 強大的分析和自動化功能。通過智能合約整合，這些工具為所有參與者創造了安全且高效的體驗。

鏈上聲譽系統：

鏈上聲譽系統完善了 Layer3 生態系統，滿足了對可驗證用戶憑證和信任信號的需求。通過其創新的聲譽評分機制，此組件使用戶能夠建立並展示他們的鏈上成就，支持更公平地獲取獎勵和機會。這代表了去中心化世界中用戶身份和功績的一種獨特方法。

這三個組件共同創造了一個全面的環境，其中 L3 代幣作為效用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，形成一個自我維持且不斷增長的生態系統。

Web3 領域目前面臨幾個關鍵挑戰，Layer3 旨在通過其創新方法解決這些問題：

1. 分散的用戶體驗：

Web3 領域的用戶難以在多個 dApps 和協議之間進行導航，導致支離破碎且令人困惑的體驗。這一問題影響了新用戶和有經驗的用戶，導致錯失機會和參與度降低。傳統解決方案由於平台孤立和缺乏互操作性而未能解決這一問題。

2. 低用戶留存率和參與度：

另一個重大挑戰是項目在留住和吸引用戶方面遇到的困難。這個問題導致高流失率並阻礙了生態系統的可持續增長。當前的方法，例如一次性激勵措施，由於缺乏個性化和持續價值而效果不佳。

3. 缺乏可驗證的鏈上聲譽：

Web3 領域還受到缺乏標準化、可驗證聲譽系統的困擾，這造成了信任問題並限制了值得用戶獲得專屬機會的途徑。儘管之前曾有嘗試，但現有解決方案要麼是鏈下的，要麼容易被操控。

Layer3 通過其整合的任務平台、社群參與工具和鏈上聲譽系統解決這些痛點。通過利用區塊鏈技術，Layer3 提供了一個全面且高效的解決方案，改變了用戶和項目在去中心化生態系統中的互動方式。

總供應量和分配結構：

Layer3 (L3) 代幣 的總供應量為 3 億枚代幣。比例分配如下：

- 社群分配：51% 的總供應量分配給社群。然而，剩餘分配（如團隊、投資者或生態系統基金）的詳細細節尚未公開發布。

- 初始空投：總供應量的 5%（1500 萬枚 L3 代幣）透過空投分發給早期採用者和 CUBE 鑄造者。空投快照於 2024 年 5 月 10 日拍攝。

截至最新可用信息，尚未披露剩餘 49% 代幣的進一步分配細節。

代幣效用和使用案例：

在生態系統內，L3 代幣具有多種功能：

- 交易費用：用於支付鏈上操作和任務參與。

- 激勵和獎勵：分發給用戶以完成任務並為 Layer3 生態系統做出貢獻。

- 治理：賦予持有者參與協議治理和決策的權利。

流通計劃和解鎖時間表：

在初始空投時，5% 的代幣（1500 萬枚 L3）進入流通。剩餘代幣將根據旨在確保市場穩定和長期增長的計劃逐步解鎖。截至目前，詳細的解鎖時間表尚未公開披露。

治理和質押機制：

Layer3 實施社區驅動的治理模式，允許 L3 代幣持有者對提案和協議更改進行投票。此外，用戶可以質押其代幣以賺取獎勵並獲得額外特權，年化收益率（APY）由網絡參與度和質押池規模決定。

Layer3 (L3) 作為 Web3 領域的創新解決方案，通過其整合的任務平台、社群參與工具和鏈上聲譽系統解決關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的用戶群和穩健的生態系統，Layer3 展現出巨大的潛力，改變用戶和項目與去中心化應用程式的互動方式。準備好開始交易 Layer3 (L3) 了嗎？立即探索如何最大化您的 Layer3 (L3) 潛力！