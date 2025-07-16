什麼是 Lagrange？打造跨鏈零知識運算的基礎設施













Lagrange 的 ZK Coprocessor 是一個支援 SQL 查詢的零知識協處理器，可讓開發者從智慧合約直接對鏈上資料進行自訂查詢。其工作流程包括：





將區塊鏈資料預處理為適合 ZK 運算的可驗證資料庫；

利用 Lagrange 的 ZK Prover Network 進行高併發計算，產生並聚合 ZK 證明；

開發者可透過智慧合約有效地查詢資料，甚至在不同區塊鏈之間進行低成本的資料查詢。





此元件有效降低了鏈上複雜運算的成本與延遲，顯著提升了資料處理效率與開發彈性。









Lagrange 的 ZK Prover Network 是一個由多個獨立子網路組成的模組化架構，支援多種證明需求，包括 rollup、應用程式、協處理器和跨鏈訊息傳遞。其特點包括：





模組化子網路： 允許任何區塊鏈、rollup 或應用程式根據需求接入，避免了單點瓶頸；

多樣化的證明系統支援： 支援不同的證明系統，如 Boojum、Plonky3 和 Plonky2，滿足不同生態系統的需求；

高可用性與成本效率：透過與 EigenLayer 的集成，利用超過 85 個機構級營運商運行的 prover，確保了證明的即時性和成本效益。





ZK Prover Network 為高頻、複雜運算提供強大支撐，是建構大規模 dApp 的基礎架構核心。









Lagrange 的 State Committees 提供了一種更安全的跨鏈狀態驗證機制，適用於需要無需信任的跨鏈狀態證明的應用程式。其特點包括：





動態擴展的節點集合： 安全性來自不斷增長、動態大小的節點集合，這些節點透過 EigenLayer 進行再質押；

廣泛的鏈支援： 設計上可擴展以產生任何鏈的狀態證明，無論其共識機制為何；

模組化的證明系統：協議可以選擇使用狀態、儲存或計算的部分證明，根據應用程式的需求自訂證明系統。





State Committees 顯著增強了跨鏈資料互動的安全性和靈活性，是推動多鏈協作的關鍵模組。









Lagrange 的架構具有廣泛適配性，尤其適合下列典型場景：





DeFi： 實現多鏈 DEX 定價、收益聚合器、借貸定價等功能；

GameFi： 實現遊戲資產、狀態和成就等數據的跨鏈驗證；

預言機： 取代傳統預言機機制，提供更可信、低延遲的資料來源；

AI 與區塊鏈結合：支援在區塊鏈上運行 AI/ML 模型，實現數據的可驗證計算。





透過提供高效、可擴展的運算和驗證能力，Lagrange 為上述應用提供了堅實的基礎設施支援。













2023 年 5 月，Lagrange 完成 Pre-Seed 融資 400 萬美元；

2024 年 5 月，Lagrange 宣布完成種子輪融資 1,320 萬美元，投資人包括 Founders Fund、Archetype、1kx 等第一線機構。









Lagrange 已與多個知名項目和協議合作，包括：





EigenLayer、Base、Frax Finance；

Mantle Network、Omni Network、AltLayer 等。



