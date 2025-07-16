什麼是 Lagrange？打造跨鏈零知識運算的基礎設施

在多鏈生態日益繁榮的背景下，如何實現高效、安全、可驗證的跨鏈資料互動成為區塊鏈技術發展的關鍵挑戰。 Lagrange 致力於透過零知識證明（ZK）技術，建構一個模組化、可擴展的跨鏈互通協議，為去中心化應用（dApp）提供強大的運算支援。 1. Lagrange 的三大核心組件 1.1 ZK Coprocessor：高效率的鏈上資料查詢與計算 Lagrange 的 ZK Coprocessor 是一在多鏈生態日益繁榮的背景下，如何實現高效、安全、可驗證的跨鏈資料互動成為區塊鏈技術發展的關鍵挑戰。 Lagrange 致力於透過零知識證明（ZK）技術，建構一個模組化、可擴展的跨鏈互通協議，為去中心化應用（dApp）提供強大的運算支援。 1. Lagrange 的三大核心組件 1.1 ZK Coprocessor：高效率的鏈上資料查詢與計算 Lagrange 的 ZK Coprocessor 是一
在多鏈生態日益繁榮的背景下，如何實現高效、安全、可驗證的跨鏈資料互動成為區塊鏈技術發展的關鍵挑戰。 Lagrange 致力於透過零知識證明（ZK）技術，建構一個模組化、可擴展的跨鏈互通協議，為去中心化應用（dApp）提供強大的運算支援。

1. Lagrange 的三大核心組件


1.1 ZK Coprocessor：高效率的鏈上資料查詢與計算


Lagrange 的 ZK Coprocessor 是一個支援 SQL 查詢的零知識協處理器，可讓開發者從智慧合約直接對鏈上資料進行自訂查詢。其工作流程包括：

  • 將區塊鏈資料預處理為適合 ZK 運算的可驗證資料庫；
  • 利用 Lagrange 的 ZK Prover Network 進行高併發計算，產生並聚合 ZK 證明；
  • 開發者可透過智慧合約有效地查詢資料，甚至在不同區塊鏈之間進行低成本的資料查詢。

此元件有效降低了鏈上複雜運算的成本與延遲，顯著提升了資料處理效率與開發彈性。

1.2 ZK Prover Network：模組化的零知識證明網絡


Lagrange 的 ZK Prover Network 是一個由多個獨立子網路組成的模組化架構，支援多種證明需求，包括 rollup、應用程式、協處理器和跨鏈訊息傳遞。其特點包括：

  • 模組化子網路：允許任何區塊鏈、rollup 或應用程式根據需求接入，避免了單點瓶頸；
  • 多樣化的證明系統支援：支援不同的證明系統，如 Boojum、Plonky3 和 Plonky2，滿足不同生態系統的需求；
  • 高可用性與成本效率：透過與 EigenLayer 的集成，利用超過 85 個機構級營運商運行的 prover，確保了證明的即時性和成本效益。

ZK Prover Network 為高頻、複雜運算提供強大支撐，是建構大規模 dApp 的基礎架構核心。

1.3 State Committees：跨鏈狀態驗證機制


Lagrange 的 State Committees 提供了一種更安全的跨鏈狀態驗證機制，適用於需要無需信任的跨鏈狀態證明的應用程式。其特點包括：

  • 動態擴展的節點集合：安全性來自不斷增長、動態大小的節點集合，這些節點透過 EigenLayer 進行再質押；
  • 廣泛的鏈支援：設計上可擴展以產生任何鏈的狀態證明，無論其共識機制為何；
  • 模組化的證明系統：協議可以選擇使用狀態、儲存或計算的部分證明，根據應用程式的需求自訂證明系統。

State Committees 顯著增強了跨鏈資料互動的安全性和靈活性，是推動多鏈協作的關鍵模組。

2. Lagrange 的應用場景


Lagrange 的架構具有廣泛適配性，尤其適合下列典型場景：

  • DeFi：實現多鏈 DEX 定價、收益聚合器、借貸定價等功能；
  • GameFi：實現遊戲資產、狀態和成就等數據的跨鏈驗證；
  • 預言機：取代傳統預言機機制，提供更可信、低延遲的資料來源；
  • AI 與區塊鏈結合：支援在區塊鏈上運行 AI/ML 模型，實現數據的可驗證計算。

透過提供高效、可擴展的運算和驗證能力，Lagrange 為上述應用提供了堅實的基礎設施支援。

3. Lagrange 的 生態進展與產業認可


3.1 融資與發展


  • 2023 年 5 月，Lagrange 完成 Pre-Seed 融資 400 萬美元；
  • 2024 年 5 月，Lagrange 宣布完成種子輪融資 1,320 萬美元，投資人包括 Founders Fund、Archetype、1kx 等第一線機構。

3.2 合作夥伴生態


Lagrange 已與多個知名項目和協議合作，包括：

  • EigenLayer、Base、Frax Finance；
  • Mantle Network、Omni Network、AltLayer 等。

此外，2025 年 1 月，Lagrange 成功整合了 ZKsync 的 ZK Stack prover 的去中心化版本，標誌著其在去中心化證明生成方面取得了重要進展。這些成績展示了 Lagrange 在推動區塊鏈運算和跨鏈互通性方面的持續努力和成果。

4. 如何在 MEXC 購買 Lagrange（LA） 代幣？


Lagrange 透過其創新的 ZK Coprocessor 和 ZK Prover Network，提供了一個高效、可擴展的跨鏈運算和驗證平台，解決了多鏈生態中資料互動的關鍵挑戰。其模組化的架構和強大的運算能力，使其在 DeFi、GameFi、AI 等領域中具有廣泛的應用前景。

目前 LA 代幣已經在 MEXC 平台上線，可透過以下步驟參與：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 LA 代幣名稱，選擇 LA 的現貨合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

Lagrange 正以零知識技術為核心，推動區塊鏈進入跨鏈協作和高效能運算的新階段。透過三大核心模組，Lagrange 提供了模組化、通用化的運算與驗證平台，為 Web3 世界的複雜應用開啟了全新可能。隨著更多合作與應用落地，Lagrange 有望成為推動多鏈生態統一、可信賴運算落地的關鍵基礎設施之一。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

