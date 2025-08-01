什麼是KNC？Kyber Network數字資產簡介

Kyber Network Crystal（KNC）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Kyber Network，這是一個去中心化平台，專注於為去中心化金融（DeFi）應用提供無縫且無信任的代幣交換和流動性聚合。該項目於2017年9月推出，旨在解決DeFi領域中流動性分散和代幣交換效率低下的問題。憑藉其強大的鏈上流動性協議，KNC加密貨幣使用戶能夠直接在以太坊區塊鏈上即時轉換代幣，確保交易者和去中心化應用程序享有高安全性、速度和成本效益。

Kyber Network於2017年由Loi Luu、Victor Tran和Yaron Velner創立。Loi Luu是一位在區塊鏈安全和智能合約領域知名的專家，擁有新加坡國立大學的博士學位。Victor Tran則是一位經驗豐富的工程師，擅長全棧開發和區塊鏈基礎設施，而Yaron Velner則是智能合約專家兼學者。創始團隊的願景是打造一個統一DeFi生態系統流動性的平台，通過創新應用Kyber Network加密技術，讓去中心化交易更加便捷高效。

自成立以來，Kyber Network達成了多項重要里程碑，包括在其最初的KNC代幣銷售中籌集了數百萬美元資金，於2018年初推出主網，並與領先的DeFi項目和協議建立戰略合作夥伴關係。該項目在推出KyberDAO（一種去中心化治理機制）後以及被主要DeFi平台集成進行流動性供應後獲得了廣泛關注。這些成就使Kyber Network成為DeFi流動性聚合領域的領先創新者。

Kyber Network生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為DeFi用戶、開發者和流動性提供者提供全面的解決方案。核心產品包括：

1. KyberSwap：作為Kyber Network生態系統的主要平台，KyberSwap允許用戶通過聚合來自多個來源的流動性，即時以競爭力的價格交換代幣。該平台支持高效、無信任的交易，因其深厚的流動性和易於集成而廣受DeFi交易者和dApp使用。

2. KyberDAO：KyberDAO是去中心化治理組件，賦予KNC代幣持有者參與協議升級、費用模型更改和其他關鍵決策的能力。通過抵押KNC代幣，用戶可以對提案進行投票並獲得獎勵，確保社區驅動的發展和利益一致性。

3. Kyber開發者工具：這套API和SDK工具允許開發者將Kyber的流動性協議集成到他們自己的dApp、錢包和支付服務中。這些工具實現了無縫的代幣交換和支付，支持廣泛的DeFi用例，擴大了Kyber Network的影響範圍。

這三個組件共同創造了一個綜合環境，其中Kyber Network代幣作為實用和治理代幣，驅動網絡內的所有交互，促進了一個自我維持且不斷增長的DeFi生態系統。

DeFi領域目前面臨幾個關鍵挑戰，Kyber Network加密貨幣旨在通過其創新方法來解決這些問題：

1. 分散的流動性：DeFi用戶在多個去中心化交易所之間面臨流動性分散的問題，導致價格執行不佳和高滑點。這一問題影響了交易者和dApp，導致效率低下和成本增加。傳統解決方案由於技術和結構障礙而未能有效聚合流動性。

2. 低效的代幣交換：另一個重大挑戰是缺乏高效、無信任的代幣交換。用戶在交換代幣時經常面臨延遲、高費用和安全風險。現有方法試圖通過中心化中介機構解決這一問題，但因託管風險和缺乏透明度而效果不佳。

3. 開發者對流動性的有限訪問：DeFi領域也存在開發者構建新金融產品時對深層流動性訪問有限的問題。這造成了創新障礙，限制了生態系統的成長。以往解決這一問題的嘗試受到複雜集成過程和不足的流動性來源的阻礙。

Kyber Network通過其鏈上流動性聚合協議解決了這些痛點，支持無縫代幣交換、深層流動性訪問和去中心化治理。通過利用以太坊智能合約，KNC代幣提供了一個安全、高效且透明的解決方案，改變了用戶和開發者與DeFi流動性互動的方式。

Kyber Network Crystal（KNC）的代幣經濟學模型旨在確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

Kyber Network Crystal（KNC）代幣的總發行量（總供應量）根據最新數據約為2.4036億KNC。流通供應量——即當前市場上可用且可交易的數量——在1.7億至1.8746億KNC之間，具體取決於來源和報告時間。

- 總供應量：2.4036億KNC

- 流通供應量：1.7億至1.8746億KNC（約占總供應量的70-78%）

- 非流通供應量：剩餘部分（約5290萬至7036萬KNC，或22-30%）可能作為儲備，分配給生態系統激勵、團隊或其他用途，但具體細節未在公開資料中詳細說明。

- KNC是以太坊上的ERC-20代幣，在Kyber Network生態系統中用於治理和實用。

- 具體分配（例如團隊、投資者、生態系統、儲備）未在搜索結果中明確提及。如需精確的細分，可以參考Kyber Network的官方白皮書或代幣經濟學文檔，但這些信息不在提供的資料中。

在生態系統中，KNC加密貨幣具有多種功能：

- 治理：Kyber Network代幣持有者可以抵押代幣並參與KyberDAO，對協議升級和費用模型進行投票。

- 實用：KNC代幣用於支付網絡費用並激勵流動性提供者。

- 抵押獎勵：抵押KNC加密貨幣的用戶可以根據其參與治理和網絡活動的情況獲得獎勵。

如果您需要最新或更細緻的分配（例如分配給團隊、投資者或生態系統基金），請參閱Kyber Network的官方網站或白皮書。當前數據反映了主要加密數據聚合器所報告的整體供應量和流通比例。

KNC作為DeFi領域的一個創新解決方案，通過其流動性聚合協議和去中心化治理解決了關鍵挑戰。隨著其日益壯大的產品生態系統和活躍的社區參與，Kyber Network代幣展示了巨大的潛力，有望改變用戶和開發者與去中心化金融互動的方式。