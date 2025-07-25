什麼是KILO？數字資產簡介

KILO 是 KiloEx 的原生代幣，這是一個基於區塊鏈的去中心化永續交易所，旨在改變衍生品交易的格局。KiloEx 於 2025 年 3 月推出，旨在通過消除訂單簿和中央中介來解決傳統衍生品市場的低效率問題。它採用點對池的交易模式，讓零售用戶和機構用戶都能以更高的效率、透明度和風險管理來交易永續合約。KILO 代幣為 KiloEx 生態系統提供動力，為用戶提供治理權、質押獎勵和費用折扣，同時支持更便捷、更安全的數字資產交易環境。

KiloEx 於 2025 年由一群在去中心化金融（DeFi）和風險管理方面擁有豐富經驗的區塊鏈和金融專業人士創立。雖然具體的創始人名字在現有資料中未披露，但該項目的可信度得到了包括 Binance Labs 在內的知名業界投資者的支持。其創始願景是建立一個平台，通過創新區塊鏈技術實現衍生品交易的民主化，使其更加高效且易於獲取。

自成立以來，KiloEx 已達成多個關鍵里程碑：

獲得 Binance Labs 的戰略投資，增強了其行業地位。

於 2025 年 3 月推出主網和原生 KILO 代幣。

將 KILO 上架 MEXC，並伴隨著一場大型空投和交易活動，獎池包含 100,000 KILO 和 175,000 USDT，吸引了大量用戶參與。

這些成就使 KiloEx 成為去中心化衍生品領域的顯著創新者。

KiloEx 生態系統圍繞幾個核心組件構建，為衍生品交易者提供全面的解決方案：

KiloEx 去中心化永續交易所：

主要平台允許用戶使用點對池模式交易永續合約，這種模式用流動性池取代了傳統的訂單簿。這種方法為所有參與者提供了更高的效率、減少滑點以及改進的風險管理。該平台專為零售和機構交易者設計，提供無縫且透明的數字資產交易體驗。

先進的風險管理工具：

KiloEx 集成了精密的風險管理功能，讓用戶能夠更有效地管理槓桿、保證金和清算風險。這些工具嵌入在交易界面中，確保用戶可以在波動的市場中做出明智的決策並保護其頭寸。

生態系統激勵與治理：

KILO 代幣是生態系統的核心，允許用戶參與治理、獲得質押獎勵並享受費用折扣。這激勵了積極參與，並使所有利益相關者的利益保持一致。

這些組件共同創造了一個穩健且以用戶為中心的環境，其中 KILO 作為實用和治理代幣，推動所有互動並確保生態系統的可持續性和增長。

衍生品交易行業面臨著幾項長期存在的挑戰，而 KiloEx 試圖解決這些問題：

低效和高成本：

傳統的衍生品平台依賴訂單簿和中央中介，導致高交易成本、執行速度慢以及小型交易者的進入門檻較高。

缺乏透明度和安全性：

中心化交易所往往在交易執行和資金管理方面缺乏透明度，使用戶暴露於交易對手和託管風險之中。

用戶參與治理有限：

大多數平台不向用戶提供有意義的治理權，限制了他們影響平台發展和政策的能力。

KiloEx 通過以下方式解決這些痛點：

消除訂單簿和中介：

點對池模型簡化了交易流程，降低了成本，並提高了所有用戶的可及性。 提升透明度和安全性：

所有交易和風險管理流程都在鏈上執行，提供完全透明度並最小化託管風險。 賦能用戶治理：

KILO 持有者可以參與平台治理，提出變更建議並對關鍵決策進行投票，促進更民主和響應迅速的數字資產生態系統。

KILO 是 KiloEx 生態系統中的實用和治理代幣。其主要功能包括：

治理 ：代幣持有者可以提議並對協議升級和變更進行投票。

：代幣持有者可以提議並對協議升級和變更進行投票。 質押獎勵 ：用戶可以質押 KILO 獲得獎勵，激勵長期參與。

：用戶可以質押 KILO 獲得獎勵，激勵長期參與。 費用折扣：持有並使用 KILO 可使用戶在平台上享受更低的交易費用。

在當前搜索結果中，沒有關於 KILO 具體流通計劃或解鎖時間表的官方數據或白皮書。

KILO 實施了去中心化的治理模式，允許代幣持有者參與決策過程。質押 KILO 不僅能提供獎勵，還能在生態系統中獲得額外特權，但具體的年化收益率（APY）數字和機制在現有資料中未披露。

KILO 作為去中心化衍生品領域的創新解決方案，通過其點對池交易模式和先進的風險管理功能，解決了行業中的關鍵挑戰。憑藉不斷增長的用戶群和戰略支持，KILO 展現出巨大的潛力，能夠改變交易者與永續合約和去中心化金融的互動方式。

