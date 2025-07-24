什麼是JOYSTREAM？數位資產簡介

JOYSTREAM (JOY) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Joystream去中心化視頻平台協議。 Joystream 於 2023 年推出，旨在解決在線視頻行業中集中控制、審查和缺乏公平盈利模式等挑戰。憑藉其開放、由社區治理的架構，Joystream 讓用戶能夠發布、分享並盈利視頻內容，同時確保透明度、抗審查性和公平的收入分配。 JOY 代幣是該平台的核心，促進治理、激勵參與，並作為 Joystream 去中心化視頻生態系統上所有去中心化應用程序（dApps）的原生貨幣。

Joystream 由一群區塊鏈工程師和媒體技術專家於 2018 年創立，其中包括曾在軟件開發和密碼學領域工作的 Bedeho Mender。創始團隊的願景是打造一個能將數字視頻分發民主化並通過去中心化治理和透明經濟賦予創作者權力的平台。

自成立以來，Joystream 已達成多個重要里程碑，包括於 2023 年推出主網、實施基於 DAO 的治理模型，以及整合多個用於內容發布和社區互動的 dApp。該項目吸引了越來越多的創作者、開發者和代幣持有者，使 Joystream 成為去中心化社交媒體和視頻流媒體領域的創新者。

Joystream 生態系統 包含多個互聯的產品，旨在為內容創作者、觀眾和社區參與者提供全面的解決方案：

主要平台：Joystream 視頻協議

Joystream 視頻協議作為核心應用程序，允許用戶通過去中心化基礎設施上傳、分享和盈利視頻內容。該平台利用區塊鏈技術確保內容不可篡改、透明的收入共享和抗審查性。目前，Joystream 已被數千名創作者和觀眾使用，成為去中心化視頻市場的領先解決方案。

DAO 治理與社區工具

Joystream 還擴展了其功能，擁有強大的 DAO（去中心化自治組織）框架，讓 JOY 代幣持有者可以提出並投票支持平台升級、資金提案和運營決策。這種治理模型確保社區對平台的演變和資源分配擁有直接控制權。

生態系統 dApp 和開發者工具

其他組件包括一系列用於內容管理、分析和社區互動的 dApp，以及用於在 Joystream 協議上構建新應用程序的開發者工具。這些工具促進創新並擴展平台的功能。

這些組件共同創造了一個全面且自我維持的環境，其中 JOY 作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵 Joystream 去中心化網絡中的積極參與。

數字視頻行業面臨幾個關鍵挑戰，而 Joystream 希望應對這些問題：

集中控制和審查

傳統視頻平台由集中實體控制，導致任意刪除內容、取消盈利和缺乏透明度。這影響了創作者的生計並限制了言論自由。

不公平的盈利和收入共享

內容創作者通常只能獲得其作品產生收益的一小部分，平台則拿走大部分收益。這打擊了高質量內容的創作，也限制了獨立創作者的機會。

不透明的治理與缺乏社區意見

傳統視頻平台上的重大決策往往沒有有意義地徵求用戶或創作者的意見，導致政策可能不符合社區的利益。

Joystream 通過其去中心化、由代幣治理的協議解決這些痛點，實現透明的決策、公平的收入分配和抗審查的內容託管。通過利用區塊鏈技術，Joystream 提供了一個安全、高效且由社區驅動的替代方案，取代傳統的視頻平台。

JOYSTREAM (JOY) 的總發行量（總供應量） 截至 2024 年 9 月為 1,086,355,546.003 JOY。當時的流通供應量 為 980,959,960 JOY。搜索結果中有明顯差異：一些來源（特別是 BitMart）列出總供應量為 21,000,000 JOY，而官方 Joystream 博客和最近的社區更新一致報告供應量超過 10 億 JOY 代幣。官方 Joystream 博客提供了每週代幣經濟學更新，被認為是最權威和最新的信息來源。

JOY 代幣的比例分配 在搜索結果中未完全詳細說明。然而，Joystream 博客提供了每週代幣鑄造和支出的細分，揭示了持續的分配機制：

理事會獎勵： 233,333.333 JOY（2024 年 9 月 2 日至 9 日當周）

233,333.333 JOY（2024 年 9 月 2 日至 9 日當周） 工作組（WG）支出： 101,675.396 JOY

101,675.396 JOY 資金提案： 100,000 JOY

100,000 JOY 驗證者獎勵： 297,757 JOY

297,757 JOY 費用和代幣銷毀： (125,351.163) JOY

這些類別代表了每週新 JOY 代幣的主要分配方式，主要是分配給治理參與者（理事會）、工作組、驗證者以及資金提案。還有一個銷毀代幣的機制，減少供應。

通脹率： 截至 2024 年 9 月，過去 12 個月內 JOY 代幣的年通脹率為 5.662%。

截至 2024 年 9 月，過去 12 個月內 JOY 代幣的年通脹率為 5.662%。 代幣經濟學： JOYSTREAM 代幣經濟學由 Joystream DAO 管理，分配代幣用於獎勵、運營開支和生態系統增長。

JOYSTREAM 代幣經濟學由 Joystream DAO 管理，分配代幣用於獎勵、運營開支和生態系統增長。 官方資源： 如需最權威和最新的信息，請參閱 Joystream 官方網站和白皮書。

21,000,000 JOY 的數字在 BitMart 上找到，但根據最新的官方 Joystream 博客數據，這一數字已經過時或不正確，後者表明供應量超過 10 億 JOY 代幣。

的數字在 BitMart 上找到，但根據最新的官方 Joystream 博客數據，這一數字已經過時或不正確，後者表明供應量超過 10 億 JOY 代幣。 確切的比例分配 （例如，分配給團隊、投資者、社區等的百分比）在搜索結果中未明確指定。如需詳細細分，請參閱官方白皮書或代幣經濟學文檔。

在 Joystream 生態系統中，JOY 具有多種功能：

治理： JOY 代幣持有者可以提出並投票支持協議升級、資金分配和運營變更。

JOY 代幣持有者可以提出並投票支持協議升級、資金分配和運營變更。 質押與安全： 驗證者質押 JOY 以保護 Joystream 網絡並賺取獎勵。

驗證者質押 JOY 以保護 Joystream 網絡並賺取獎勵。 激勵與支付： JOY 用於獎勵內容創作者、資助工作組並支付 Joystream 去中心化應用程序內的服務。

在最新更新時，大約 90% 的 JOY 代幣已在流通，DAO 持續管理每週的鑄造和銷毀機制。剩餘的代幣按照治理批准的時間表分配，以確保 Joystream 生態系統的市場穩定和長期增長。

Joystream 實施了基於 DAO 的治理模型，讓 JOY 代幣持有者能夠通過鏈上機制對提案和協議變更進行投票。用戶可以質押他們的 JOY 代幣以參與網絡安全和治理，並根據其貢獻和網絡的通脹計劃獲取獎勵。

JOYSTREAM (JOY) 在去中心化視頻和社交媒體領域中是一項創新解決方案，通過其開放治理、公平盈利和抗審查基礎設施解決了關鍵挑戰。憑借其不斷增長的生態系統和活躍的社區，Joystream 展現出巨大的潛力，改變創作者和觀眾與數字內容互動的方式。

