什麼是ITHACA？數位資產簡介

ITHACA是Ithaca Protocol的原生代幣，這是一個非託管、可組合的期權協議，能夠在時間和事件範圍內實現最佳風險分擔，並提供模組化的去中心化基礎設施，用於在任何標的資產上啟動和做市完整的期權、期權策略及結構化產品市場。ITHACA於2024年12月在MEXC交易所上市交易，支撐了一個專為專業人士和零售用戶設計的去中心化期權市場。通過利用鏈上基礎設施，Ithaca Protocol讓用戶能夠創建和交易由ITHACA驅動的複雜衍生品，同時致力於在ITHACA生態系統中實現透明度和可編程的流動性。
MEXC上的公開資料和上市公告描述了Ithaca Protocol的產品重點，但未提及具體創始人或披露先前的隸屬關係，因此創始人的身份和背景在這些來源中尚未被正式提供。ITHACA項目將自己定位為專業級別的非託管期權基礎設施，強調可組合性和做市模組，表明ITHACA代幣開發背後有著衍生品和DeFi原生構建者的聚焦。
根據第三方報導轉述的MEXC上市時間表，ITHACA於2024年12月19日（UTC）開放交易，存款功能於2024年12月20日（UTC）啟用，標誌著其在MEXC上首次進入集中市場。MEXC的即時市場頁面記錄了ITHACA上市時期的指標，包括2024年12月18日的歷史最高價格以及部署在BNB智能鏈上的情況，反映了ITHACA協議對尋求期權敞口用戶的跨生態系統可訪問性。除了上市和市場數據外，所引用的MEXC頁面上未詳細說明其他官方ITHACA里程碑（例如審計後的主網發布或戰略合作夥伴關係）。
Ithaca Protocol生態系統的核心是非託管期權基礎設施，旨在讓用戶以ITHACA代幣程式化地創建、交易和做市期權及結構化產品。ITHACA的核心產品包括：
Ithaca Protocol提供了模組化的非託管框架，用於在任何標的資產上啟動完整的期權和策略市場，促進ITHACA框架內跨時間和事件範圍的風險分擔。該設計旨在幫助交易者和流動性提供者在鏈上使用ITHACA透明地形成和定價複雜的衍生品。
ITHACA協議強調工具支持，用於“啟動和做市”期權、期權策略及結構化產品市場，支持流動性形成，並在統一的ITHACA框架下為專業人士和零售用戶提供更順暢的執行。
通過在期權之上啟用結構化產品，Ithaca Protocol超越了普通的買入/賣出期權，提供針對不同風險回報配置的策略組合，從而提高ITHACA用戶的資金效率和定制能力。
這些組件共同構成了一個非託管、可組合的環境，其中ITHACA作為核心代幣，在MEXC上市的更廣泛Ithaca Protocol市場中發揮作用。
期權交易通常存在孤島效應或需要託管，增加了交易對手和操作風險。ITHACA Protocol的非託管方法保持用戶在鏈上的控制，同時在多樣化的標的資產上啟用期權市場，從而在ITHACA生態系統中擴大訪問和透明度。
傳統平台對於多腿策略可能較為僵化。ITHACA Protocol強調可組合性，允許創建完整的期權策略及結構化產品市場，從而支持使用ITHACA代幣進行複雜的對沖和收益設計。
期權做市可能會操作繁重。ITHACA協議的模組化基礎設施旨在降低LPs和專業交易員在跨產品和時間範圍內提供流動性的門檻，使用ITHACA來支持這一目標。
ITHACA團隊尚未公開披露固定的總代幣供應量；目前唯一官方分享的資訊是第一季空投將分發高達總ITHACA供應量的2%，代幣按本季獲得的積分比例分配。以下是來自官方ITHACA來源的關鍵點：
缺少的內容：
注意：一些市場頁面顯示的是來自第三方聚合器的佔位數字（例如最大或總ITHACA供應量）；然而，官方ITHACA經濟學尚未公布確定的總供應量數字。作為交易參考，ITHACA已在MEXC上市，並提供即時市場數據和歷史價格記錄。
ITHACA治理和質押細節尚未在引用的官方材料中明確說明；引用的ITHACA頁面上也沒有正式的治理模型或APY參數。
ITHACA驅動了一個非託管、可組合的期權協議，旨在讓複雜的衍生品和結構化產品在鏈上變得易於獲取，其基礎設施專為ITHACA生態系統中的專業人士和零售參與者設計。其ITHACA第一季基於積分的空投模式將代幣分配與用戶活動掛鉤，而在MEXC上市則為跟蹤ITHACA項目發展的交易者提供了便捷的市場入口和流動性。準備開始交易ITHACA了嗎？我們的全面指南《ITHACA交易完整指南：從入門到實戰交易》涵蓋了您需要了解的一切——從ITHACA基礎知識和錢包設置到高級ITHACA交易策略和風險管理技巧，讓您能夠在MEXC的安全平台上自信地交易ITHACA。
