什麼是IRIS？數字資產介紹

IRIS代幣是IRISnet區塊鏈的原生數字資產，這是一個下一代的跨鏈服務樞紐，旨在促進異構區塊鏈之間的互操作性和業務服務整合，包括公有鏈和聯盟鏈。IRISnet於2019年4月推出，旨在解決隨著區塊鏈生態系統快速擴展而日益突出的跨鏈通信和服務協調的關鍵挑戰。IRISnet基於Cosmos SDK構建，並通過其自身的服務基礎設施和改進的跨區塊鏈通信（IBC）協議進行增強，使開發者和企業能夠構建可與多個區塊鏈無縫交互的分布式應用程序。IRIS幣為這個生態系統提供動力，用於支付交易費用、權益質押、治理以及激勵網絡參與者，同時確保安全性、可擴展性和高效的跨鏈操作。

IRISnet於2018年由一支由邊界智能（Bianjie）領導的團隊創立，這是一家位於上海的區塊鏈技術公司，在分布式系統、密碼學和企業IT解決方案方面擁有深厚專業知識。核心團隊成員包括經驗豐富的工程師和研究人員，他們曾參與多個主要開源區塊鏈項目，並擁有學術界和工業界的背景。他們的願景是打造一個能夠彌補不同區塊鏈與現實世界商業服務之間差距的平台，利用Cosmos生態系統的力量實現真正的互操作性。

自成立以來，IRISnet已經達成了多個重要里程碑。這些成就包括成功完成私人和公開代幣銷售、2019年4月主網上線，以及整合了先進的IBC功能以支持跨鏈資產和數據轉移。該項目還與領先的區塊鏈項目和企業聯盟建立了戰略合作夥伴關係，進一步擴大了其生態系統。值得一提的是，IRISnet代幣在Cosmos網絡中發揮了開創性作用，成為首批實施和擴展IBC能力以應對現實世界商業用例的項目之一。

IRISnet生態系統由多個相互連接的產品和服務組成，旨在為尋求跨鏈互操作性的開發者、企業和用戶提供全面的解決方案。

IRIS Hub（主網平台）：

IRIS Hub是IRISnet生態系統的核心區塊鏈，充當主要的跨鏈服務樞紐。它允許用戶和開發者部署和交互可以訪問多個區塊鏈上的服務和資產的分布式應用程序。IRIS Hub利用Cosmos SDK和增強的IBC協議，提供高吞吐量、安全性和靈活的服務集成。目前，越來越多的項目和企業正在使用IRIS Hub進行跨鏈資產轉移、去中心化金融（DeFi）和業務流程自動化，使其成為互操作性領域的領先解決方案。

這一組件通過提供一個穩健的框架來定義、發布和消費不同區塊鏈上的服務，從而擴展了IRISnet加密貨幣的功能。開發者可以創建面向服務的分布式應用程序，這些應用程序可以與鏈上和鏈下資源進行交互，從而受益於安全、高效和可擴展的服務調用。該基礎設施採用模塊化方法，允許與現有的業務系統和其他區塊鏈網絡進行無縫集成。

IRISnet的IBC協議實現允許安全且高效的跨鏈通信，支持IRISnet與其他基於Cosmos或兼容區塊鏈之間的資產轉移和數據交換。額外的生態工具，如錢包、瀏覽器和SDK，則支持開發者和用戶管理IRIS代幣、構建應用程序並參與網絡治理。

這些組件共同創造了一個全面且強大的環境，其中IRIS加密貨幣作為實用和治理代幣，為網絡內的所有交互提供動力，並促進了一個自我維持、不斷增長的生態系統。

區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，而IRISnet正是為了解決這些問題而設計的：

缺乏互操作性：

大多數區塊鏈都是孤立運作的，使得資產和數據難以在網絡間自由流動。這種碎片化限制了去中心化應用程序的潛力，並阻礙了區塊鏈技術在企業環境中的採用。

將基於區塊鏈的服務與現有的業務流程和IT系統集成通常既複雜又昂貴。傳統解決方案缺乏在多樣化環境中實現無縫集成所需的靈活性和可擴展性。

現有的跨鏈解決方案通常速度慢、不安全或功能有限，阻止了跨越多個區塊鏈的真正分布式應用程序的開發。

IRISnet如何解決這些挑戰：

互操作性：

IRISnet增強的IBC協議實現了安全、可擴展且高效的跨鏈通信，使得資產和數據可以在IRISnet和其他區塊鏈之間無縫移動。這為去中心化應用程序和多鏈業務流程解鎖了新的可能性。 服務集成：

跨鏈服務基礎設施提供了一個標準化的框架來定義和消費服務，使開發者和企業更容易將區塊鏈技術與現有系統集成。這降低了複雜性並加速了採用。 高效的跨鏈操作：

通過利用先進的共識機制和模塊化架構，IRISnet提供了快速、安全且可靠的跨鏈操作，支持從DeFi到企業自動化的廣泛用例。

通過這些創新，IRISnet提供了一個全面且高效的解決方案，改變了用戶和企業與區塊鏈技術互動的方式。

IRISnet（IRIS）的總供應量約為2,120,566,816枚IRIS代幣。流通供應量根據最新可用數據約為1,606,121,561枚IRIS代幣。

比例分配：

根據IRISnet白皮書和代幣經濟學資料，初始分配如下（四捨五入以便理解）：

私募： 總供應量的12%

總供應量的12% 公募： 總供應量的8%

總供應量的8% 基金會儲備： 總供應量的15%

總供應量的15% 團隊： 總供應量的15%

總供應量的15% 生態系統發展： 總供應量的30%

總供應量的30% 社區與合作夥伴：總供應量的20%

其中一些分配，例如團隊和基金會儲備，需遵守鎖定期和分期釋放規定，IRIS代幣會隨時間逐步線性釋放。

在IRISnet生態系統中，IRIS代幣具有多種功能：

交易費用： 用於支付IRISnet網絡上的交易和服務執行費用。

用於支付IRISnet網絡上的交易和服務執行費用。 權益質押： 代幣持有者可以質押IRIS幣參與網絡共識並獲得質押獎勵。

代幣持有者可以質押IRIS幣參與網絡共識並獲得質押獎勵。 治理： IRIS代幣持有者可以對協議升級、參數更改及其他治理提案進行投票，影響網絡的未來方向。

IRIS代幣持有者可以對協議升級、參數更改及其他治理提案進行投票，影響網絡的未來方向。 激勵：用於激勵驗證者、服務提供商和生態系統參與者。

在代幣發行時，一部分IRIS代幣進入流通，剩餘部分則遵循分期釋放計劃，以確保市場穩定和長期增長。團隊和基金會的分配被鎖定一段時間後逐步線性釋放，而生態系統和社區分配則根據項目里程碑和社區倡議進行分發。

IRISnet實施了鏈上治理模型，允許IRISnet代幣持有者通過透明且去中心化的過程提出並對網絡變更進行投票。質押IRIS代幣不僅能保護網絡，還能讓參與者獲得獎勵，年化收益率（APY）根據網絡狀況和總質押供應量而變化。

IRISnet（IRIS）作為區塊鏈互操作性領域的一個創新解決方案，通過其先進的IBC協議和跨鏈服務基礎設施解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統、穩健的技術和活躍的社區，IRISnet加密貨幣展示了巨大的潛力，能夠改變用戶和企業與區塊鏈網絡及服務互動的方式。