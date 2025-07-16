什麼是IOST？數字資產介紹

IOST（原名IOSToken）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為IOST去中心化平台提供動力，旨在為去中心化應用程序（dApps）和智能合約提供可擴展、安全且高吞吐量的基礎設施。IOST於2018年1月推出，旨在解決早期區塊鏈網絡在大規模應用和企業使用情境中遇到的可擴展性和性能限制問題。通過其獨特的置信度證明（PoB）共識機制，IOST能夠讓用戶執行快速、低成本的交易，同時保持高度的安全性和去中心化。IOST平台旨在通過為開發者和用戶提供強大且高效的區塊鏈生態系統，支持從DeFi到遊戲等各種應用。

IOST於2017年由一群經驗豐富的企業家和技術專家創立，其中包括鐘家明、王博源、李俊毅、肖瑞、以及王薩。創始成員擁有區塊鏈技術、分布式系統和創業背景，並具備在頂尖科技公司和學術機構的工作經驗。他們的願景是通過克服現有網絡的吞吐量和可擴展性瓶頸，打造一個能夠支持大規模商業應用的區塊鏈平台。

自成立以來，IOST達成了多個重要的里程碑。該項目在早期階段獲得了多家知名風險投資公司的資金支持，於2019年2月推出了IOST主網，並與多個區塊鏈項目和企業建立了戰略合作夥伴關係。IOST還建立了一個強大的開發者社區和生態系統，眾多dApp和服務已部署在其網絡上。平台的持續發展秉持創新、安全和用戶賦能的理念，使IOST成為區塊鏈基礎設施領域的領軍者。

IOST生態系統由多個相互關聯的產品和服務組成，旨在為開發者、企業和終端用戶提供全面的解決方案：

IOST主網作為生態系統的核心，提供了高性能的區塊鏈基礎設施，用於部署和運行智能合約和dApp。利用置信度證明共識算法，IOST主網實現了高交易吞吐量和低延遲，使其非常適合需要實時響應的應用場景。該平台支持多種編程語言和開發工具，使開發者能夠針對不同用途構建可擴展且安全的應用。

IOST提供了一套開發者工具，包括軟件開發工具包（SDK）、API和文檔，以簡化dApp的創建和部署流程。這些資源讓開發者能夠充分利用IOST網絡的全部功能，從代幣發行到複雜的智能合約邏輯，同時確保安全性和效率。

為了促進生態系統的增長，IOST為開發者、驗證者和社區成員提供了強大的激勵計劃。這些舉措包括補助金、獎勵和質押機會，鼓勵網絡內的積極參與和創新。生態系統的激勵結構旨在吸引高質量項目，並維持一個充滿活力、自我持續的IOST社區。

這些組件共同創造了一個綜合環境，在其中IOST作為效用代幣推動網絡內的所有交互，支持一個自我持續且快速增長的生態系統。

區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，而IOST旨在解決這些問題：

許多現有的區塊鏈在交易吞吐量方面存在局限，導致網絡擁堵和確認時間緩慢。這一瓶頸阻礙了去中心化應用程序的擴展能力，特別是在高需求場景下難以為大量用戶提供服務。IOST的置信度證明共識機制和高效的網絡架構旨在實現高吞吐量和低延遲，即使在大規模情況下也能提供無縫的用戶體驗。

某些區塊鏈上的交易費用高昂，使得用戶和開發者與dApp互動的成本增加，限制了可訪問性和採用率。IOST通過提供低成本交易解決了這一問題，讓更廣泛的應用和用戶能夠參與IOST生態系統，而不必承擔過高的費用。

複雜的開發環境和缺乏用戶友好的工具可能會阻止開發者和企業在區塊鏈平台上進行構建。IOST提供了全面的開發者資源、穩健的文檔和社區支持，降低了進入門檻，加速了去中心化技術的採用。

通過利用其創新的技術堆棧，IOST提供了一個可擴展、高效且易於訪問的區塊鏈解決方案，賦予開發者和用戶構建和互動下一代去中心化應用的能力。

IOST代幣的總發行量和比例分配隨著代幣經濟學和網絡提案的變化而有所演變。

總發行量：

IOST最初的總供應量為 21,000,000,000（210億）枚代幣 。

。 根據最近一項經IOST社區批准的提案，IOST的總供應量將在未來60個月內 翻倍 ，從約 213.2億增加至426.4億枚IOST代幣 。值得注意的是，此次新增代幣中有 97% 將用於生態系統開發和激勵。

，從約 。值得注意的是，此次新增代幣中有 將用於生態系統開發和激勵。 一些來源提到最大供應量為90,000,000,000（900億）枚IOST，但這似乎是理論上限，而非當前或計劃中的供應量。

比例分配：

最新的代幣經濟學提案顯示，新發行的IOST代幣（來自翻倍事件）中絕大多數（ 97% ）將用於 生態系統開發和激勵 。

）將用於 。 早期分配（來自原始發行）通常包括團隊、投資者、社區獎勵和生態系統開發的配額，但具體細節未在搜索結果中詳細列出。

根據最新數據，流通供應量報告為約254.1億枚IOST，部分來源引用187億作為流通供應量，反映了報告日期或“流通”定義的不同。

指標 價值/詳情 原始總供應量 21,000,000,000 IOST 當前/計劃供應量 42,640,000,000 IOST（未來60個月內） 最大供應量（理論值） 90,000,000,000 IOST 流通供應量 187億–254.1億IOST（因來源/日期而異） 新代幣分配 97%用於生態系統開發/激勵

如需最新且詳細的分解信息，請參閱官方IOST網站和白皮書。

在IOST生態系統中，IOST代幣具有多種功能：

交易費用： 用於支付IOST網絡上的交易處理和智能合約執行費用。

用於支付IOST網絡上的交易處理和智能合約執行費用。 質押與治理： 代幣持有者可以質押IOST以參與網絡驗證和治理，獲得獎勵並對協議升級進行投票。

代幣持有者可以質押IOST以參與網絡驗證和治理，獲得獎勵並對協議升級進行投票。 生態系統激勵：用於激勵開發者、驗證者和社區成員為IOST網絡的成長和安全做出貢獻。

流通計劃與解鎖時間表

IOST總供應量的翻倍將在60個月內完成，新代幣主要用於生態系統開發和激勵。解鎖計劃旨在支持可持續增長和市場穩定，但早期分配的具體歸屬時間表在可用數據中未詳細說明。

治理與質押機制

IOST實施分散式治理模式，允許IOST代幣持有者提出並投票支持網絡升級和變更。質押IOST不僅能保護網絡，還能使參與者獲得獎勵，收益率由網絡活動和參與率決定。

IOST作為區塊鏈基礎設施領域的一個創新解決方案，通過其高性能主網和穩健的生態系統激勵，解決了可擴展性、交易成本和開發者可訪問性等關鍵挑戰。隨著IOST社區的不斷壯大和代幣經濟學的持續演變，IOST展示了改變開發者和用戶與去中心化應用和服務互動方式的巨大潛力。

準備開始交易IOST了嗎？我們的全面指南《IOST交易完整指南：從入門到實戰操作》將帶您了解所需的一切知識——從IOST基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上充分發揮IOST的潛力。立即探索如何最大化您的IOST收益！

