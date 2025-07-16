什麼是 Infinity Ground？1,700 萬錢包正在參與的 AI × Web3 創作生態





隨着 AI 與 Web3 技術的高速發展，遊戲產業正迎來前所未有的變革浪潮。在這場革命中， Infinity Ground 致力於構建一個前所未有的「終極遊戲平台」，一個融合人工智慧與區塊鏈的新生態，為遊戲開發者和玩家帶來全新體驗。





Infinity Ground 是一個 Web3 原生的智慧集成開發環境平台（Agentic IDE），透過模組化的智能開發套件（IDK）賦能創作者，使創新變得像搭積木一樣簡單，從而打造動態、互動的體驗。依託其專有的 ING Network和 Initia 的 Interwoven Stack 技術，Infinity Ground 目前支持 Base、BNB Chain、Kaia 等主要區塊鏈網路的多鏈互操作性。透過賦能「超級個體(Super Individual)」，Infinity Ground 旨在加速 AI 驅動應用的創建和擴展，進一步推動 Web3 生態系統的創新與發展。









Infinity Ground 的核心使命是打造一個由 AI 驅動、Web3 技術支撐的去中心化遊戲平台。它不僅僅是一個單一的遊戲項目，而是一個完整的生態系統，集開發、發行、交互和社區治理於一體。





Infinity Ground 強調「玩家主權」，透過鏈上機制確保遊戲資產的確權、交易透明與收入分配公平。同時，Infinity Ground 也為開發者提供 AI 輔助開發工具，幫助構建更豐富、更智能的遊戲世界。





Infinity Ground 的終極願景是讓開發者和玩家在一個共建共贏的生態中自由創作、自由交易，實現真正的數位遊戲世界。













Infinity Ground 的技術架構在 AI 與 Web3 深度融合方面展現出多項優勢：









Infinity Ground 提供了名為 Agentic IDE 的工具，專為「零基礎用戶」打造。您只需要輸入自然語言指令（例如「我想設計一個迷宮逃脫遊戲」），系統會自動幫您生成代碼與內容。這是一種「用文字編程」的體驗，也是 AI + Web3 創作範式的革新。









每位用戶都可以創建一個 AI Avatar，作為遊戲主角或創作助手。系統支持多個 AI 協同創作：如畫圖、創作劇情、測試遊戲、上線 Dapp 等。這些智能體會不斷學習用戶偏好，讓創作變得更流暢、更個性化。









您創作的內容（如遊戲、人物、圖像、故事）都會變成 NFT 或代幣化資產。智能合約會記錄作者身分、所有權分配。當別人使用您的內容時，您能獲得分潤或使用費。這不僅保護創作者權益，也激勵更多人參與共創生態。









Infinity Ground 的生態經濟由多種代幣與激勵機制組成，核心代幣為 AIN（Infinity AI Network Token）。









AIN 代幣的主要用途包括支付遊戲中 AI 服務與功能模組、激勵創作者與玩家、用於治理與生態投票和空投與生態獎勵分發。





AIN 的分發機制遵循「先社區、後資本」的路徑，強調用戶的參與價值。在項目早期，透過任務空投、參與開發、創作內容等方式即可獲取 AIN。

















為了獎勵早期用戶和貢獻者，並鼓勵更多人參與，Infinity Ground 啟動了 首輪社區空投 ，計劃發放 1,000 萬枚 AIN 代幣（占總代幣供應量的 1%）。









本次空投的資格將基於 2025 年 6 月 30 日 的快照數據。用戶必須在快照時間之前，將自己的 EVM 兼容錢包地址綁定至 Infinity Ground 官方網站。





空投資格根據 8 項貢獻標準綜合評定。單個地址可能符合多個類別，獎勵將疊加發放。用戶在 Agentic IDE、ING 網路及 Infinity Ground 平台的參與度越高，獲得的空投獎勵就越多。





貢獻類型 說明 鏈上活躍用戶 在生態內進行過能量點或 AI 餘額相關交易的用戶。 Agentic IDE 應用創作者 發布過應用，且試玩或 Remix 次數達標，或被推薦至精選專區。 Galxe SBT 持有者 參與官方活動並獲得 SBT（如 Hackathon、創作挑戰等）。 生態合作項目參與者 在第三方合作項目（如 Telegram 生態）中表現活躍。 社區核心貢獻者 積極參與產品調研、訪談或社區活動，表現優秀。 ING 網路排行榜前 500 名 在 ING Network 互動排行中名列前 500 名。 創作積分排行榜前 1,000 名 累積創作積分進入前 1,000 名用戶。 Voyage 社交任務完成者 在 Voyage 活動中完成簽到、社交任務與 7 日打卡挑戰。









總空投量 1000 萬枚 $AIN（占總供應量的 1%）。 領取平台 Infinity Ground 官網空投領取頁面。 解鎖規則 TGE 時解鎖 20%，剩餘 80% 在 6 個月內線性解鎖。 空投持續時間 空投持續 6 個月，未領取的獎勵將進入「運營調整基金」。 未領取處理 逾期未領取的代幣將用於後續運營或下一輪空投。 資格取消 未在快照前綁定 EVM 錢包地址的用戶將失去空投資格。













Infinity Ground 的生態系統涵蓋了技術層、基礎設施層和社區網路層，構建出高度多樣化的協作基礎。這種多樣性體現在其廣泛且深入的合作關係中。以下是幾個值得關注的合作案例：









MyShell 是 AI 智能體領域的頂尖平台，開發者可以透過自定義提示詞與插件系統創建強大的對話式智能體。透過深入合作，MyShell 與 Infinity Ground 將共同擴展 Agent 生態系統，釋放更多創作者的潛力。









Initia 是一個以應用為核心的 Layer-1 區塊鏈網路，專為支援擁有原生互操作能力的主權 Appchain 而設計。其 「Interwoven Stack」 架構內置了關於預言機、資料可用性和消息傳遞的標準方案，幫助開發者快速啟動、連接、共享流動性與用戶。





透過與 Infinity Ground 的集成，開發者可以使用 Agentic IDE 快速構建並部署兼容 Initia 的應用程式，降低開發門檻。例如，像 「Jump Jennie」 這樣的排行榜式創作挑戰活動，已在 Initia × Infinity Ground 生態中激發大量創意，加速構建可組合的多鏈未來。









Four.meme 是一個去中心化、零代碼的 Meme 幣發行平台，部署於 BNB Chain。它以速度與簡便為核心理念，任何人都可透過預設模板與自動流動性引導機制，幾乎零成本地發行代幣，支持 BNB、USDT、WHY 與 CAKE 交易對。





Four.meme 與 Infinity Ground 合作發起多輪創意挑戰，邀請用戶打造 Meme 主題應用（例如 AI 驅動的 Meme 遊戲或動態圖像生成器）。該合作拓展了生態用戶基礎，同時為創作者提供從創意到分發、再到資產發行的一站式鏈上流程。





























截至 2025 年 6 月，已有超過 1,700 萬個獨立錢包連接到平台，已創建 12.1 萬個 Dapp。成千上萬創作者正在使用平台創作遊戲、Meme、DApp 與互動內容。













Infinity Ground 正透過先進的 AI 與 Web3 技術，顛覆傳統遊戲產業格局。透過模型路由器、模組化 AI 開發工具包以及統一的生態系統架構，致力於提升遊戲開發效率、降低成本，並激發創意創新。平台引入去中心化所有權機制與合理的代幣經濟設計，讓利益在開發者、玩家與社區之間充分對齊，共同構建一個充滿活力、動態發展的遊戲生態系統。





Infinity Ground 正在塑造一個人工智慧型社群，讓每個人都能輕鬆創造、表達和分享自己獨特的願景。人工智慧並非要取代創造力，而是要增強創造力。









總的來說，Infinity Ground 正在以 AI 與 Web3 技術為核心，引領一場內容創作的範式變革。它透過零門檻的智能開發工具、清晰的內容確權機制，以及豐富的生態合作和激勵體系，構建了一個人人可參與、人人可受益的開放創作平台。無論您是開發者、藝術家，還是普通用戶，只需一個想法，就能在這裡快速落地並上鏈變現。





在區塊鏈與人工智慧融合不斷加速的今天，Infinity Ground 不僅是一個工具平台，更像是一場去中心化創作運動的起點。未來，內容的擁有權、傳播路徑和價值歸屬，或許都將在這樣的新生態中被徹底重塑。現在，正是參與的最佳時機。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。