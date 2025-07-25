什麼是HYVE？數字資產簡介

HYVE 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著 HYVE 去中心化平台，該平台專注於改變全球自由職業和勞動力市場。HYVE 於 2020 年底推出，旨在解決傳統自由職業平台效率低下、高額費用和信任問題。通過利用區塊鏈技術，HYVE 讓用戶能夠安全透明地連接、協作和進行交易，消除了中介機構並降低了成本。該平台的核心功能是促進點對點的工作協議、支付和爭議解決，確保在去中心化的零工經濟中為雇主和自由職業者提供更公平和高效的體驗。
HYVE 於 2020 年由一群區塊鏈愛好者和專業人士創立，他們擁有軟體工程、去中心化金融和數字市場的背景。創始團隊的願景是建立一個平台，通過區塊鏈技術的創新應用來實現全球工作機會的民主化，並賦能自由職業者。他們的使命是通過打造一個去中心化、無需信任的生態系統，解決高平台費用、缺乏透明度和全球人才有限接入等持續存在的問題。
自成立以來，HYVE 已經達成了幾個重要的里程碑，包括主網的成功推出、去中心化自由職業平台的上線以及基於智能合約的支付和託管系統的整合。該項目還與多家區塊鏈基礎設施提供商建立了合作夥伴關係，並因其在勞動力去中心化方面的創新方法而受到認可。這些成就使 HYVE 成為廣闊數字資產領域中去中心化零工經濟部門的一個重要參與者。
HYVE 生態系統由多個互聯的產品組成，旨在為自由職業者、雇主和項目經理提供全面的解決方案：
HYVE 平台：
HYVE 生態系統的主要應用——HYVE 平台，允許用戶使用基於區塊鏈的智能合約發布工作、申請任務和管理自由職業項目。該平台確保安全、自動化的支付和爭議解決，減少對中介的需求並降低交易成本。越來越多的自由職業者和雇主正在使用這個平台，尋求在去中心化的勞動力市場中更透明和高效的協作方式。
去中心化託管服務：
HYVE 的託管服務利用智能合約安全地保管付款，直到項目里程碑達成為止。這一功能讓雙方都能放心，只有在滿足商定條件時資金才會被釋放，從而在基於區塊鏈的自由職業生態系統中最大限度地減少欺詐或未交付的風險。
聲譽與治理系統：
該生態系統包含一個去中心化的聲譽系統，用戶可以通過已驗證的工作記錄和同行評價來建立信任。此外，HYVE 代幣持有者可以參與治理，提出並投票支持平台升級和政策變更，確保社區在平台的演進和這種數字資產的未來中有直接的話語權。
這些組件共同創造了一個綜合環境，其中 HYVE 作為實用和治理代幣，為網絡中的所有互動提供動力，並促進去中心化勞動力的自我維持高效生態系統。
自由職業和零工經濟部門面臨著幾個關鍵挑戰，HYVE 致力於解決這些問題：
高昂的平台費用：
傳統自由職業平台通常收取大量費用，這減少了自由職業者的收入，並增加了全球勞動力市場中雇主的成本。
缺乏信任和透明度：
集中式平台控制著用戶數據和爭議解決，導致潛在偏見、缺乏透明度以及在傳統數字市場中緩慢的衝突解決。
全球機會的有限接入：
許多平台根據地理位置或支付方式限制接入，限制了全球零工經濟中自由職業者和雇主的機會。
HYVE 通過其去中心化、基於區塊鏈的方法解決這些痛點：
1. 降低費用：
通過消除中介並使用智能合約自動化交易，HYVE 显著降低了平台費用，讓自由職業者保留更多收入，並讓雇主在去中心化的勞動力部門中減少招聘成本。
2. 增強信任和透明度：
所有交易和協議都被記錄在區塊鏈上，提供了不可更改且透明的記錄。去中心化的聲譽系統進一步增強了用戶在區塊鏈驅動的自由職業市場中的信任。
3. 擴大全球接入：
HYVE 的免許可平台允許任何人、任何地方參與，只要他們有互聯網接入和兼容的錢包，通過區塊鏈技術民主化全球工作機會的接入。
通過利用區塊鏈技術，HYVE 提供了一個安全、高效且透明的解決方案，改變了自由職業者和雇主在數字經濟中的互動方式。
HYVE 代幣的總發行量（最大供應量）為 100,000,000 HYVE。不同來源報告的當前流通供應量不一致，最新且較高的數字為 74,674,573.61 HYVE，而一些來源列出的較低數字則為 25,646,075 HYVE。這種差異可能是由於數據更新時間的不同或數字資產市場中流通供應量的定義不同所致。
最大供應量： 100,000,000 HYVE
總供應量： 不同來源略有不同，但一般約為 99,207,918 HYVE
流通供應量：
流通比率：
HYVE 白皮書 指出，HYVE 代幣用於平台費用，並且用於支付費用的代幣將被永久銷毀，從而隨著時間推移減少總供應量。然而，白皮書並未詳細說明這種基於區塊鏈的加密貨幣的初始或當前比例分配（例如，團隊、投資者、生態系統、獎勵）。
總發行量： 100,000,000 HYVE
當前流通供應量： 最有可能是 74,674,573.61 HYVE（約佔總供應量的 74.7%）
銷毀機制： 用於支付費用的代幣將被銷毀，隨時間推移減少供應
分配細節： 在可用來源或白皮書中未明確說明
在可用來源或白皮書中，沒有關於比例分配（例如，團隊、投資者、生態系統）的官方詳細細節。
流通供應量數字在不同來源之間存在差異；較高的數字可能更為準確，但應通過官方 HYVE 渠道進行核實以確保精度有關此數字資產。
官方網站： 搜索結果中未提供，但該項目被稱為 HYVE.works。
白皮書： HYVE 白皮書（PDF）
如果您需要最新的或更詳細的分配信息（例如，鎖定期安排、團隊/投資者分配），請查閱官方 HYVE 網站或他們最新發布的代幣經濟文檔。
HYVE 作為去中心化勞動力部門的一個創新解決方案，通過其區塊鏈驅動的平台、透明的治理和高效的費用結構解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和社區驅動的方式，HYVE 展現了在數字經濟和去中心化零工經濟中轉變自由職業者和雇主聯繫與協作方式的巨大潛力。
準備開始交易 HYVE 嗎？我們全面的「HYVE 交易完全指南：從入門到實際操作」將引導您了解所需的一切知識——從 HYVE 基本原理和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在 MEXC 安全平台上為您提供相關知識。立即探索如何在基於區塊鏈的加密貨幣市場中最大化您的 HYVE 潛力！
