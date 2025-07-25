什麼是 Hive Dollar (HBD)？數位資產簡介

Hive Dollar (HBD) 是一種基於區塊鏈的穩定幣，原生於 Hive 生態系統，旨在維持與美元 1:1 的掛鉤。HBD 於 2020 年 3 月推出，在 Hive 區塊鏈上運行，該區塊鏈基於委託權益證明 (DPoS) 協議構建。HBD 加密貨幣的主要目的是提供一種無信任、去中心化的數位美元，能夠實現快速、免手續費的交易，並作為 Hive 網絡內穩定的交換媒介。HBD 可以在鏈上轉換為等值美元的 Hive 代幣，透過透明且演算法驅動的機制確保其穩定幣掛鉤。這款 Hive Dollar 穩定幣是 Hive 平台的核心組成部分，支持廣泛的去中心化應用程序 (dApps)、內容貨幣化和金融服務，同時為用戶提供安全、快速且成本效益高的加密貨幣交易體驗。

Hive Dollar (HBD) 是 Hive 區塊鏈的一部分，該區塊鏈於 2020 年 3 月由一群去中心化的開發者、內容創作者和社區成員從 Steem 區塊鏈分叉而來。創始團隊包括具有去中心化治理、社交媒體和分布式賬本技術背景的資深區塊鏈工程師和社區領袖。他們的願景是打造一個抵制審查、由社區驅動的平台，通過去中心化的內容貨幣化和金融工具賦予用戶權力。自成立以來，Hive 已達成多個里程碑，包括主網的成功啟動、HBD 穩定幣的整合以及強大 dApps 和 API 生態系統的開發。該項目因其快速、免手續費的交易及其對去中心化的承諾而受到認可，使 Hive 和 HBD 加密貨幣成為區塊鏈內容和金融領域的創新領導者。

Hive Dollar (HBD) 生態系統圍繞幾個核心產品和功能展開，為內容創作者、消費者和投資者提供全面解決方案：

Hive 區塊鏈平台：Hive 生態系統的主要平台，允許用戶通過去中心化應用程序發布、分享和貨幣化內容。該平台利用 DPoS 技術確保高吞吐量、低延遲和免手續費交易，使其對於全球用戶群體而言既便捷又高效。Hive 支持多種用例，包括社交媒體、遊戲、身份管理以及微型貸款，每天處理數百萬筆交易。

HBD 穩定幣機制：HBD 作為生態系統中的穩定數位貨幣，允許用戶在網絡內進行交易、儲蓄和賺取利息。鏈上轉換機制確保 HBD 加密貨幣保持其美元掛鉤，而用戶可以通過將 HBD 存入 Hive 儲蓄賬戶賺取浮動利息。這一功能為生態系統參與者提供了安全且可預測的價值存儲。

去中心化應用程序 (dApps) 和 API：Hive 生態系統擁有各種各樣的 dApps 和 API，擴展了其功能，從內容平台到遊戲和金融服務。這些組件共同創造了一個無縫環境，其中 HBD 被用於支付、獎勵和治理，促進了一個自給自足且不斷增長的 Hive Dollar 社區。

這些產品共同使 Hive Dollar (HBD) 成為推動 Hive 網絡內所有互動的實用型和治理型代幣，支持動態且高效的數位經濟。

Hive Dollar (HBD) 解決了區塊鏈和數位內容領域的幾個關鍵挑戰：

加密資產的波動性：傳統加密貨幣波動性極高，不適合日常交易和儲蓄。HBD 穩定幣提供了一種穩定的、與美元掛鉤的替代方案，實現可預測的價值轉移和存儲。

高昂的手續費和緩慢的結算速度：許多區塊鏈網絡因高昂的手續費和緩慢的交易時間而限制了其可用性。Hive 的 DPoS 協議實現了閃電般快速且免手續費的交易，使 HBD 適合微支付和頻繁使用於加密貨幣交易。

集中控制和審查：集中式平台可能審查內容並限制金融訪問。Hive 和 HBD 建立在去中心化、由社區治理的區塊鏈之上，確保審查抵抗和所有用戶的開放參與。

Hive Dollar (HBD) 通過其穩定幣設計、高效的區塊鏈基礎設施和去中心化治理解決了這些痛點，為尋求穩定性、速度和自由的用戶提供了全面的解決方案。

總供應量：Hive Dollar (HBD) 的報告總供應量因來源和時間而異。截至 2023 年 2 月，流通供應量約為 33,882,395 HBD。2025 年 7 月的最新數據顯示流通供應量為 3427 萬 HBD。一些來源報告總供應量和流通供應量為 0 HBD，但這可能是數據報告問題，而非實際供應情況。

比例分配：現有來源中未提供詳細的比例分配（例如按錢包、交易所或生態系統參與者劃分）。HBD 加密貨幣通常通過區塊鏈機制分發，例如利息支付和 Hive 區塊鏈上的轉換，但具體百分比未提供。

在 Hive 生態系統中，HBD 具有多種功能：

交換媒介：用於 dApps 和更廣泛的 Hive 網絡內的支付、獎勵和交易。

儲蓄和利息：用戶可以將 HBD 存入 Hive 儲蓄賬戶，賺取由區塊生產者中位數投票設定的浮動利率。

鏈上轉換：HBD 可轉換為等值美元的 Hive 代幣，保持其穩定幣掛鉤並提供流動性。

HBD 通過區塊鏈機制生成和流通，包括內容獎勵、轉換和利息支付。沒有固定的解鎖時間表；供應根據網絡活動和用戶參與度動態調整。

Hive 採用去中心化治理模式，利益相關者可以投票決定協議變更和網絡參數。雖然 HBD 本身不是治理代幣，但它與更廣泛的 Hive 治理系統交互，用戶可以質押 Hive 代幣參與決策並獲得獎勵。

Hive Dollar (HBD) 作為區塊鏈領域的一個創新穩定幣解決方案，通過其穩定價值、免手續費交易和去中心化治理解決了波動性、交易成本和集中控制等關鍵挑戰。憑藉其日益壯大的 dApps 生態系統和活躍的 Hive Dollar 社區，HBD 加密貨幣展示了改變用戶與數位內容和去中心化金融互動方式的巨大潛力。準備開始交易 Hive Dollar (HBD) 嗎？我們的綜合指南《Hive Dollar (HBD) 交易完全指南：從入門到實戰交易》涵蓋您需要了解的一切——從 HBD 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在 MEXC 安全平台上充分發揮 Hive Dollar (HBD) 的潛力！立即探索如何最大化您的 Hive Dollar (HBD) 潛力！

數位代幣 HBD 指的是不同項目中的多個代幣，最著名的是：

- Hive Dollar (HBD)，一種 Hive 區塊鏈上的穩定幣。

- Happy Balloon Dog (HBD)，一款遊戲相關代幣。

- Hybrid Token (HBD)，資料有限。

以下是根據最新可用數據列出的各代幣的總發行量和比例分配：

總供應量：Hive Dollar (HBD) 的報告總供應量因來源和時間而異。截至 2023 年 2 月，流通供應量約為 33,882,395 HBD。CoinMarketCap 的最新數據（2025 年 7 月）顯示總供應量和流通供應量為 0 HBD，但這似乎是數據報告問題，而非實際供應情況。

比例分配：現有搜索結果中未提供詳細的比例分配（例如按錢包、交易所或生態系統參與者劃分）。Hive Dollar 加密貨幣通常通過區塊鏈機制分發，例如利息支付和 Hive 區塊鏈上的轉換，但具體百分比未提供。

總供應量：報告為 1,000,000,000 HBD 或 800,000,000 HBD，最新數據（2025 年 6 月）顯示總供應量和流通供應量為 800,000,000 HBD。

比例分配：現有來源中未提供代幣持有者或分配的詳細信息。該代幣與一款加密遊戲相關，似乎已完全流通。

最大供應量：2,100,000,000 HBD

總供應量：210,000,000 HBD

比例分配：搜索結果中未提供分配或分配相關信息。

比例分配（即頂尖持有者、交易所或特定群體持有多少）在任何 HBD 代幣的可用搜索結果中均未詳細說明。

供應數據可能會因報告滯後、區塊鏈事件或數據錯誤而有所變化。如需最準確和最新的數據，請查閱官方區塊鏈瀏覽器或項目文檔。