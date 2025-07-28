什麼是Highstreet (HIGH)？數字資產簡介

Highstreet (HIGH) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Highstreet 去中心化元宇宙平台提供動力，該平台專注於通過一個以遊戲賺取為核心、聚焦商業的虛擬世界重新定義未來的商業模式。自 2021 年 10 月推出以來，HIGH 代幣旨在解決數字與實體商業之間的割裂問題，實現虛擬和現實環境之間的雙向貨幣流通以及產品兌換。Highstreet 生態系統支持虛擬現實（VR），允許用戶探索沉浸式環境、完成任務並獲取具有數字和實際效用的商品。平台的獨特技術讓用戶能夠參與下一代零售體驗，為 Highstreet 參與者提供安全性、娛樂性和現實價值。

Highstreet 於 2021 年由一群在區塊鏈技術、遊戲和電子商務領域有經驗的專業人士創立。創始團隊的願景是打造一個彌合實體與數字零售鴻溝的平台，利用區塊鏈和 VR 技術改變用戶與產品和品牌的互動方式。他們的專業知識涵蓋去中心化金融、沉浸式遊戲和安全數字交易，使 Highstreet 成為元宇宙商業領域的先驅。

自成立以來，Highstreet 項目已達成多個重要里程碑，包括 2021 年 10 月成功推出其原生 HIGH 代幣、私人 Alpha 測試版的發布以及隨後的公開 Beta 測試階段，並與領先品牌和技術提供商建立了戰略合作夥伴關係。HIGH 代幣項目在瀏覽器可訪問的元宇宙市場推出後獲得了廣泛關注，用戶得以親身體驗平台的核心功能和商業機制。這些成就使 Highstreet 成為快速發展的 GameFi 和元宇宙商業領域的創新者。

Highstreet 生態系統由多個互聯的產品組成，旨在為希望參與元宇宙經濟的玩家、購物者和品牌提供全面解決方案。核心產品包括：

Highstreet 元宇宙平台：

這是 Highstreet 生態系統的主要應用，這款支持 VR 的平台允許用戶探索虛擬世界、完成任務並與數字及實體產品進行互動。平台底層的區塊鏈技術確保資產的安全所有權和轉移，而其商業引擎則支持將遊戲內物品兌換為實體商品。Highstreet 的元宇宙已經可以通過瀏覽器訪問，吸引了越來越多對沉浸式零售體驗感興趣的用戶。

市場與商業引擎：

Highstreet 市場通過提供購買、出售和兌換數字及實體產品的無縫界面擴展了平台的功能。用戶可以使用 HIGH 代幣購買獨家商品、參與拍賣並獲得限量版商品。市場利用智能合約確保透明高效的交易，為所有 Highstreet 參與者創造安全的環境。

雙代幣系統（HIGH 和 STREET）：

Highstreet 採用了雙代幣模型，其中 HIGH 作為治理和實用型代幣，而 STREET 則作為主要的遊戲內貨幣。HIGH 代幣持有者可以對平台決策進行投票、質押代幣以獲取獎勵並支付元宇宙中的財產稅。STREET 通過遊戲賺取，用於購買遊戲內資產如盔甲、武器和旅行票，支持活躍的遊戲內經濟。

這些組件共同構建了一個綜合性的環境，其中 HIGH 作為實用和治理代幣，推動 Highstreet 網絡內的所有交互，促進自我維持且不斷增長的生態系統。

元宇宙和數字商業領域面臨一些關鍵挑戰，Highstreet 致力於解決這些問題：

數字與實體商業之間的割裂：

用戶在嘗試將虛擬資產與實體產品橋接時經常遇到障礙，導致效用和參與度有限。

缺乏安全透明的所有權：

傳統在線市場可能缺乏強大的機制來驗證數字商品的所有權和真實性，從而引發欺詐和不信任。

電子商務中用戶參與度不足：

傳統電子商務平台難以為用戶提供沉浸式、互動式的體驗，無法推動持續的用戶參與。

Highstreet 通過其創新的區塊鏈和 VR 驅動的平台解決這些痛點，實現以下目標：

1. 數字與實體商品的無縫整合：

Highstreet 的商業引擎允許用戶將遊戲內物品兌換為實體產品，創造統一的零售體驗，提升效用和參與度。

2. 安全的資產所有權和轉移：

通過利用區塊鏈技術，Highstreet 確保資產所有權記錄透明且防篡改，減少欺詐並建立 HIGH 代幣用戶之間的信任。

3. 沉浸式、遊戲化的購物體驗：

平台的 VR 環境和遊戲賺取機制促進更深層次的用戶參與，將購物轉變為一種互動且有回報的活動。

通過解決這些挑戰，Highstreet 提供了一個全面、高效且安全的解決方案，重新定義用戶與數字和實體商業的互動方式。

Highstreet (HIGH) 代幣的總發行量（最大供應量）為 100,000,000 HIGH。截至 2025 年 7 月，流通供應量約為 75,720,156 HIGH，占總供應量的約 75.7%。

關鍵數據：

- 最大供應量： 100,000,000 HIGH

- 流通供應量： 75,720,156 HIGH（約占最大供應量的 75.7%）

HIGH 代幣推出時，一部分 HIGH 代幣進入流通，剩餘部分受制於旨在確保市場穩定和長期增長的解鎖和歸屬時間表。具體解鎖時間表和歸屬細節未在搜索結果中提供；若需精確信息，請參考官方 Highstreet 文件。

Highstreet 實施了一種賦予 HIGH 代幣持有者投票權的治理模式，通過去中心化投票機制對提案和協議更改進行投票。此外，用戶可以質押其 HIGH 代幣以獲取獎勵，年百分比收益率（APY）由平台活動和質押池規模決定。這種方法激勵長期參與，並將社區利益與 Highstreet 平台的增長相結合。

