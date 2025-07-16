什麼是 HENLO？一文解析 Berachain 上最熱門的 Meme 幣





在加密貨幣世界中，Meme 幣以其幽默風趣和社區驅動的特性，吸引了眾多關注。 HENLO 是 Berachain 生態系統中的一款新興 Meme 幣，憑藉其獨特的文化定位和創新的代幣經濟學，正在重新定義加密貨幣的互動方式。本文將深入探討 HENLO 的起源、代幣分配、社區機制以及未來發展潛力。









HENLO 由 The Honey Jar（THJ）社區發起，旨在透過幽默和網絡文化，打造一個與眾不同的加密貨幣項目。與傳統加密貨幣強調技術和金融功能不同，HENLO 更注重文化參與和社區互動，致力於成為 Berachain 生態系統中的文化象徵。













HENLO 的代幣總供應量為 1,000 億枚，分配如下：

貢獻者（15%） ：9 個月的鎖倉期，前 3 個月為懸崖期。

投資者（20%） ：6 個月的鎖倉期，確保早期投資者的長期承諾。

PoL 與激勵（23%） ：用於驗證人獎勵、市場做市和初始 DEX 流動性提供。

社區（32%） ：透過空投和 Ramen Launch 銷售分發，增強社區參與感。

儲備（10%）：36 個月的鎖倉期，用於項目的可持續發展。

此外，HENLO 推出了 $oHENLO 作為一種購買期權，允許持有者以 25% 的折扣價格購買 $HENLO，確保市場的公平性並防止市場操控。









HENLO 強調社區驅動，推出了多項激勵措施：

空投計劃 ：覆蓋 50,203 個錢包，分為 $HENLO 和 $oHENLO 兩種分發形式。

積分系統 ：用戶透過參與活動、持有特定資產等方式獲得積分，可在 Berachain 主網上線後兌換為 $HENLO。

Crews 機制：社區成員可加入不同團隊，參與競爭，獲得額外獎勵。

這些機制不僅增強了社區的活躍度，也促進了 HENLO 的廣泛傳播和參與。





















HENLO 是當前市場上備受關注的熱門代幣，MEXC 憑藉先發優勢率先上線相關代幣，您可以選擇在 MEXC 進行交易搶占先機！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 HENLO 代幣的名稱，選擇 HENLO 代幣的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。





HENLO 不僅是一款 Meme 幣，更是一個融合文化、幽默和社區參與的加密貨幣項目。透過創新的代幣經濟學和多樣的激勵機制，HENLO 正在 Berachain 生態系統中嶄露頭角。對於尋求新穎、有趣且具有潛力的加密貨幣項目的投資者而言，HENLO 無疑值得您關注。



