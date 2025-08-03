什麼是GUN？數位資產簡介

GUN是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為GUNZ Layer-1平台提供動力，這是一個專為AAA級Web3遊戲設計的去中心化生態系統。GUN於2025年3月推出，由Gunzilla Games開發，旨在解決遊戲行業對安全、可擴展且開發者友好的區塊鏈基礎設施的需求。通過利用先進的區塊鏈技術，GUN實現了無縫的遊戲內數位資產所有權、透明的交易以及社區驅動的經濟體系，為開發者和玩家提供了下一代遊戲體驗的穩固基礎。

GUN於2024年由Gunzilla Games創立，該團隊在遊戲開發和區塊鏈技術方面擁有深厚專業知識。領導層包括曾於頂尖遊戲工作室和技術公司任職的業界資深人士，他們在AAA級遊戲製作、去中心化系統和數位經濟領域帶來了豐富的經驗。該團隊的使命是通過整合區塊鏈基礎設施來革新遊戲行業，使開發者和玩家都能參與到一個公平、透明且由社區驅動的生態系統中。

自成立以來，GUN已經達成了多個重要的里程碑，包括與領先遊戲工作室建立戰略合作夥伴關係、在2025年初推出GUNZ主網，並支持Gunzilla的旗艦作品《Off The Grid（OTG）》的發布，展示了平台的能力。該項目還因其在遊戲內經濟中的創新方法及對去中心化的承諾而受到廣泛關注，使GUN成為Web3遊戲領域和數位資產生態系統中的開創性力量。

GUN生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為遊戲開發者和玩家提供全面的區塊鏈基礎設施解決方案：

1. GUNZ主網：核心區塊鏈平台GUNZ主網作為生態系統的基礎，能夠實現快速、安全且低成本的交易，支持遊戲內資產的鑄造、交易和數位資產所有權。該平台已被數千名用戶和多個遊戲項目使用，成為Web3遊戲領域的領先解決方案。

2. 開發者SDK和API：這些工具通過提供易於集成的軟體開發套件和應用程式編程接口來擴展GUN生態系統，使區塊鏈能夠無縫集成到新舊遊戲中，減少開發時間和複雜性，同時確保所有參與者的安全和可擴展體驗。

3. 社區市場：這個市場完成了GUN生態系統，允許用戶進行點對點的遊戲內資產、NFT和其他數位商品的交易。通過其創新的託管和驗證功能，市場確保了信任和透明度，支持一個充滿活力且自我維持的數位經濟。

這些組件共同創造了一個綜合環境，其中GUN作為實用型代幣推動所有互動，促進遊戲社區的動態增長。

遊戲行業面臨幾個長期存在的挑戰，而GUN旨在解決這些問題：

1. 缺乏真正的資產所有權：傳統遊戲通常限制玩家對遊戲內資產的控制，導致轉移性和價值保留受限。這影響了玩家和開發者，造成收入機會的流失和用戶參與度的下降。現有的解決方案因集中控制和缺乏透明度而受到阻礙。

2. 高昂的交易成本和緩慢的結算速度：許多遊戲平台存在高額費用和緩慢的交易時間，這妨礙了數位資產的無縫交換。這為用戶創造了摩擦，限制了遊戲內經濟的可擴展性。當前的做法，如鏈下交易，往往會妥協安全性或用戶體驗。

3. 開發者獲取區塊鏈工具的門檻高：遊戲開發者在整合區塊鏈技術時經常遇到障礙，包括複雜的基礎設施和缺乏用戶友好的工具。這減緩了創新，並阻止了去中心化遊戲功能的廣泛採用。

GUN通過其專門構建的Layer-1區塊鏈基礎設施解決這些痛點，實現真正的數位資產所有權、快速且經濟高效的交易以及易於使用的開發工具。通過利用先進的區塊鏈基礎設施，GUN提供了一個安全、高效且透明的解決方案，改變了玩家和開發者與遊戲行業數位資產的交互方式。

數位代幣GUN的總發行量（最大供應量）為10,000,000,000（100億）枚代幣。根據官方白皮書和代幣分配數據，GUN的比例分配如下：

代幣分配細節：

類別 分配比例 (%) 分配數量 (GUN) 私人B輪 20% 2,000,000,000 團隊與股東 22.5% 2,250,000,000 國庫 18% 1,800,000,000 社區空投 12.8% 1,280,000,000 其他/未指定* 26.7% 2,670,000,000 總計 100% 10,000,000,000

註：「其他/未指定」類別推測是為了補足主要分配表中未詳細說明的部分，因為指定類別的總和為73.3%。

更多細節：

截至2025年7月29日， 流通供應量 約為 9.545億GUN ，約占總供應量的9.5%。

約為 ，約占總供應量的9.5%。 代幣釋放計劃 包括鎖定期和解鎖期，目前僅解鎖了每個分配中的一小部分。例如，團隊與股東、國庫和社區空投分配中只有5.5%已解鎖，其餘部分將鎖定以待未來釋放。

包括鎖定期和解鎖期，目前僅解鎖了每個分配中的一小部分。例如，團隊與股東、國庫和社區空投分配中只有5.5%已解鎖，其餘部分將鎖定以待未來釋放。 下一次重大解鎖事件預定於2029年3月31日。

關鍵點摘要：

總供應量： 10,000,000,000 GUN。

10,000,000,000 GUN。 主要分配： 私人B輪（20%）、團隊與股東（22.5%）、國庫（18%）、社區空投（12.8%）。

私人B輪（20%）、團隊與股東（22.5%）、國庫（18%）、社區空投（12.8%）。 當前流通供應量： 約9.545億GUN（9.5%）。

約9.545億GUN（9.5%）。 鎖倉：很大一部分仍處於鎖定狀態，將在數年內逐步解鎖。

在GUN生態系統中，該代幣具有多種功能：

實用型代幣：用於支付交易費、遊戲內購買和訪問高級功能。

治理：代幣持有者可以參與協議治理，對關鍵提案和生態系統升級進行投票。

質押：用戶可以質押GUN以獲得獎勵並獲得額外特權，APY利率由網絡參與度和質押持續時間決定。

如需最權威的細節，請參閱官方白皮書。

GUN作為Web3遊戲領域的創新解決方案，通過其安全的Layer-1區塊鏈基礎設施和開發者友好的生態系統解決了關鍵挑戰。憑藉其穩健的代幣經濟學、活躍的社區和不斷增長的數位資產產品套件，GUN展現出強大的潛力，將改變玩家和開發者與數位資產互動的方式。準備開始交易GUN了嗎？我們的綜合指南《GUN交易完整指南：從入門到實操交易》將帶您了解所有需要知道的內容——從GUN基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上掌握知識。立即探索如何最大化您的GUN潛力！