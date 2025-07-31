什麼是GRAND？數字資產簡介

GRAND 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Grand Base 平台提供動力，這是一個專為現貨合成現實世界資產（RWAs）設計的去中心化市場。GRAND 的推出旨在滿足大眾對 RWAs 更便捷和高效投資日益增長的需求，讓用戶無需持有實際底層資產即可獲得各種現實世界資產的價格敞口。通過利用區塊鏈技術，Grand Base 旨在將傳統上流動性較低或難以接觸到的資產類別民主化，為零售和機構參與者提供安全、透明且具成本效益的解決方案。該平台獨特的方法允許用戶更有效地分散其投資組合並管理風險，同時受益於 Grand Base 生態系統中去中心化金融（DeFi）協議固有的速度與安全性。

Grand Base 由一群區塊鏈和金融專業人士創立，他們的願景是彌補傳統金融與去中心化市場之間的鴻溝。雖然公開資料中未披露具體創始人姓名及詳細背景，但該項目的發展反映出對資產代幣化和 DeFi 基礎設施的深刻理解。該團隊的使命是打造一個平台，通過 GRAND 代幣系統利用區塊鏈技術的透明度和效率來改變用戶與現實世界資產互動的方式。

自成立以來，Grand Base 已達成多個關鍵里程碑，包括推出其去中心化合成 RWA 市場以及整合先進的智能合約機制，以確保資產價格準確性和安全性。該項目專注於建立一個穩健的生態系統，吸引了越來越多對 Grand Base 平台上合成資產交易感興趣的用戶群。戰略合作夥伴關係和持續的平台改進已使 Grand Base 成為合成資產領域的創新新星。

Grand Base 生態系統由多個互聯產品組成，旨在為尋求合成 RWAs 曝險的用戶提供全面解決方案：

去中心化合成 RWA 市場

核心平台允許用戶交易現貨合成 RWAs，提供對現實世界資產的曝險而無需直接持有資產。利用智能合約，Grand Base 平台確保準確的價格追蹤和高效的結算，使用戶能夠在去中心化的環境中分散投資組合並對沖風險。

資產轉換與即時數據工具

Grand Base 提供輕鬆將 GRAND 與其他加密貨幣進行轉換的工具，以及即時法定貨幣匯率追蹤功能。這些功能通過簡化資產管理和提供 GRAND 生態系統的最新市場信息來提升用戶體驗。

生態系統整合與用戶體驗

該平台設計用於與其他 DeFi 協議和錢包無縫整合，為新手和高級交易者提供友好的用戶體驗。Grand Base 生態系統的模塊化架構允許未來擴展，包括增加合成資產供應和高級交易功能。

這些組件共同創造了一個強大的環境，其中 GRAND 作為實用代幣推動網絡內的所有交互，促進了一個自我維持且高效的 Grand Base 生態系統。

合成資產和 RWA 領域面臨著幾個關鍵挑戰，GRAND 致力於解決這些問題：

對現實世界資產的有限訪問

傳統金融系統通常由於高門檻、監管限制和缺乏透明度而限制對某些資產類別的訪問。這限制了許多希望進入像 Grand Base 這樣平台的投資者的投資組合多元化機會。

效率低下和高成本

現實世界資產的交易通常涉及中介，導致結算時間緩慢、費用高昂以及對手方風險增加，這是 GRAND 致力消除的問題。

缺乏透明度和安全性

傳統資產市場可能遭受不透明的定價機制和不足的安全性，使參與者暴露於欺詐和錯誤定價的風險之中。

Grand Base 通過其去中心化、基於區塊鏈的方法解決這些痛點：

通過將 RWAs 的曝險代幣化，Grand Base 消除了傳統障礙，使全球用戶能夠通過 GRAND 代幣民主化地訪問多樣化的資產類別。 智能合約的使用自動化結算並減少對中介的依賴，降低費用並提高 Grand Base 平台上的交易速度。 區塊鏈透明度確保準確定價發現和穩健的安全性，減輕與傳統資產交易相關的風險。

通過利用這些技術進步，GRAND 改變了用戶與現實世界資產互動的方式，在 Grand Base 生態系統中為現代投資者提供了全面且高效的解決方案。

數字代幣 GRAND 的總發行量（最大供應量）約為 999,994,361 枚代幣，所有供應均被報道為流通中，代表了 100% 的最大供應量。另一個來源列出總供應量為 50,000,000 GRAND，但這似乎是指另一個項目或過時的數據，因為最新且廣泛引用的數據支持接近 10 億的數字。關於比例分配，可用搜索結果未提供 GRAND 代幣在團隊、投資者、生態系統或社區等類別之間的詳細分配情況。唯一明確的信息是 流通供應等於總供應，這意味著根據最新數據，所有代幣都在流通中，Grand Base 原生代幣沒有鎖定或保留的代幣。

總發行量： 999,994,361 GRAND。

999,994,361 GRAND。 流通供應量： 999,994,361 GRAND（占總供應量的 100%）。

999,994,361 GRAND（占總供應量的 100%）。 分配細節： 在可用資源中未指定；沒有證據表明 Grand Base 系統中有鎖定或保留的代幣。

如果您需要更細緻的分配細節（例如分配給團隊、投資者或生態系統），則當前搜索結果中不存在此信息，需要查閱官方 GRAND 白皮書或代幣經濟文檔，這些內容不在提供的數據中。

在 Grand Base 生態系統中，GRAND 具有多種功能：

交易費用： 用於支付 Grand Base 平台內的交易和結算費用。

用於支付 Grand Base 平台內的交易和結算費用。 激勵與獎勵： 可能用於激勵流動性提供者和 GRAND 生態系統中的活躍參與者。

可能用於激勵流動性提供者和 GRAND 生態系統中的活躍參與者。 治理： 或許能讓持有者參與協議治理，例如對 Grand Base 平台升級或新資產上市進行投票。

目前所有 GRAND 代幣均已流通，沒有證據顯示有授予或解鎖時間表。這表明採用了完全流通供應模型，可以增強 Grand Base 使用者的市場流動性和透明度。

儘管可用資源中未詳細說明具體的治理和質押機制，但典型的 DeFi 平台允許代幣持有者參與決策過程並通過質押賺取獎勵。對於 GRAND，進一步的細節需要查閱官方白皮書或 Grand Base 治理文檔。

GRAND 在合成資產領域中是一項創新解決方案，通過其去中心化合成 RWA 市場和以用戶為中心的生態系統功能解決了關鍵挑戰。憑藉其完全流通的供應和對透明度的關注，GRAND 展現出巨大潛力，可改變投資者通過 Grand Base 平台訪問和管理現實世界資產的方式。準備開始交易 GRAND 嗎？我們的綜合指南《GRAND 交易完整指南：從入門到實操交易》將帶您了解所需的一切知識——從 GRAND 基本面和錢包設置到 Grand Base 上的高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南將幫助您掌握 MEXC 安全平台上的知識。立即探索如何通過 Grand Base 最大化您的 GRAND 潛力！