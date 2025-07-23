什麼是GRAMPUS？數字資產簡介

GRAMPUS（也稱為GRAM生態系統或GRAM）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動下一代Web3遊戲生態系統。由全球休閒遊戲開發領導者GRAMPUS開發，GRAM生態系統旨在創造沉浸式且引人入勝的遊戲體驗，利用區塊鏈和人工智慧技術。GRAMPUS於2025年推出，旨在解決遊戲行業中數字所有權和玩家參與度的挑戰。通過整合基於區塊鏈的所有權和邊玩邊賺機制，GRAMPUS讓用戶真正擁有遊戲內資產、參與去中心化經濟並受益於透明且安全的交易。該生態系統的旗艦項目，如“Norma in Metaland”和“Juicy Adventure”，展示了GRAMPUS如何為全球受眾重新定義休閒遊戲[1]。

GRAMPUS於2025年由一群在遊戲開發、區塊鏈技術和人工智慧領域具有深厚專業知識的資深人士創立。核心團隊此前曾在全球領先的遊戲工作室和科技公司工作，帶來了構建可擴展、以用戶為中心平台的豐富經驗。他們的願景是通過引入真正的數字所有權、可持續的邊玩邊賺模式以及有利於玩家和開發者的穩健生態系統來改變遊戲行業。自成立以來，GRAMPUS已達成多個關鍵里程碑，包括主網的成功啟動、旗艦遊戲“Norma in Metaland”的發布，以及與Web3和遊戲領域的主要參與者建立戰略合作夥伴關係。這些成就使GRAMPUS成為GameFi領域的創新者，吸引了快速增長的用戶和開發者社區[1]。

GRAM生態系統圍繞著幾個互聯的產品設計，旨在提供全面的Web3遊戲體驗：

Norma in Metaland ：這是GRAMPUS生態系統的主要平台，提供了全球熱門遊戲“Cooking Adventure”的Web3重啟版本。玩家可以享受基於區塊鏈的遊戲內資產所有權並參與邊玩邊擁有的機制，從而增強參與度和價值創造。擁有超過3300萬名全球玩家，“Norma in Metaland”成為區塊鏈如何轉變休閒遊戲的領先範例[1]。

Juicy Adventure ：作為生態系統的延伸，“Juicy Adventure”是一款設定在奇思妙想世界中的休閒射擊遊戲，引入了獨特的遊戲機制和多人體驗。這款遊戲利用區塊鏈技術提供新的玩家互動形式和資產所有權，進一步豐富了生態系統的吸引力[1]。

生態基金與質押平台：GRAMPUS生態系統包含一個生態基金以支持遊戲開發和社區計劃，以及一個允許用戶通過參與網絡安全和治理獲得獎勵的質押平台。這些組件共同創造了一個可持續、用戶驅動的環境，所有參與者都能從生態系統的增長中受益[1]。

這些產品共同形成了一個強大且集成的網絡，其中GRAMPUS代幣作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵積極參與。

遊戲行業面臨著幾個長期存在的挑戰，GRAMPUS力求解決這些問題：

缺乏真正的數字所有權 ：傳統遊戲不允許玩家真正擁有其遊戲內資產，限制了他們在遊戲環境外進行交易、出售或轉移價值的能力。

不可持續的邊玩邊賺模式 ：許多現有的邊玩邊賺遊戲在代幣經濟學方面存在困難，導致通脹和玩家長期價值下降。

有限的玩家參與度和激勵措施：沒有有意義的獎勵和透明的系統，玩家參與度往往會下降，開發者也難以維持活躍的社區。

GRAMPUS通過利用區塊鏈技術實現可驗證的數字所有權、實施可持續的代幣經濟模型並創造吸引人的、以獎勵驅動的遊戲玩法來解決這些痛點。通過這樣做，GRAMPUS賦予玩家、開發者和更廣泛的遊戲社區參與公平、透明且有益的生態系統的能力。

根據可用信息，數字代幣GRAMPUS（GRAM生態系統或GRAM）的總發行量（總供應量）為1,000,000,000枚代幣（10億）[1][2]。代幣分配結構如下：

Play & Earn, Service & Earn ：44%

生態基金 ：32.5%

質押獎勵 ：10%

團隊 ：7%

私募銷售：6.5%[1][2]

此分配旨在支持生態系統增長、激勵積極參與並確保長期可持續性。如果您需要確切的分配細節（例如分配給團隊、社區、質押獎勵等的百分比），通常可以在項目的官方白皮書或其官網上找到這些信息。當前搜索結果中未包含這些文件。如果需要這種詳細程度的信息，建議查看官方GRAMPUS（GRAM生態系統）網站或直接索取其白皮書[1]。

在GRAMPUS生態系統中，代幣具有多種功能：

遊戲內貨幣 ：用於購買、交易和升級遊戲內資產。

質押與獎勵 ：用戶可以質押GRAMPUS代幣以獲取獎勵並參與網絡治理。

生態系統治理：代幣持有者可以對提案進行投票並影響生態系統的未來方向。

在代幣發行時，一部分總供應量進入流通，剩餘部分則遵循結構化的解鎖時間表，以確保市場穩定和長期增長。關於解鎖時間軸的具體細節通常會在項目的白皮書或官方文件中提供。

GRAMPUS實施了去中心化治理模式，允許代幣持有者提出並投票決定生態系統的關鍵決策。質押機制則用以獎勵那些為網絡安全和治理做出貢獻的用戶，獎勵根據參與度和網絡表現進行分配。

GRAMPUS作為Web3遊戲領域的創新解決方案，通過基於區塊鏈的所有權、可持續的代幣經濟模型和引人入勝的遊戲玩法解決了行業關鍵挑戰。憑藉其不斷擴展的生態系統和活躍的社區，GRAMPUS展現出巨大潛力，將改變玩家和開發者與數字資產及遊戲經濟的互動方式。