什麼是GORA？數字資產簡介

GORA是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為去中心化的Gora平台提供動力，該平台專注於為智能合約和去中心化應用程式（dApps）提供安全、可靠且可擴展的數據饋送。GORA於2022年推出，旨在解決區塊鏈領域中可信的鏈下數據整合這一關鍵問題。憑藉其獨特的預言機技術，GORA使用戶能夠在鏈上訪問現實世界的數據，同時確保高安全性、低延遲和成本效益。這使得GORA成為尋求構建穩健、數據驅動的區塊鏈解決方案的開發人員和企業的基礎數字資產。
GORA由一群擁有分布式系統、密碼學和去中心化金融豐富經驗的區塊鏈工程師和數據科學家於2022年創立。創始團隊的願景是通過創新應用區塊鏈和安全計算技術，打造一個能夠解決“預言機問題”的平台——確保智能合約接收準確且防篡改的數據。
自成立以來，GORA已達成多個重要里程碑，包括從行業專注的投資者那裡獲得初始種子資金、2022年底推出主網，並與領先的區塊鏈項目和企業客戶建立戰略合作夥伴關係。在揭曉其專有的數據驗證共識機制後，該項目獲得了廣泛關注，使其成為去中心化預言機領域的創新者。
GORA生態系統由幾個相互關聯的產品組成，這些產品共同為開發者、企業和dApp用戶提供全面的解決方案。核心產品包括：
1. Gora預言機網絡：GORA生態系統的主要平台，預言機網絡允許用戶通過去中心化的數據提供商網絡請求和接收經過驗證的鏈下數據。這個平台能夠提供安全、實時的數據饋送，並通過加密證明確保數據完整性。目前，Oracle Network被數十個用於DeFi、保險和遊戲應用的dApp使用，使其成為去中心化數據市場的領先解決方案。
2. Gora數據市場：這項次要服務通過提供一個數據提供商可以向智能合約開發者提供數據集和API的市場來擴展生態系統。市場允許用戶訪問各種數據源，並受益於透明的定價和基於聲譽的質量指標。通過使用基於智能合約的託管和爭議解決，數據市場為所有參與者創造了安全高效的體驗。
3. Gora治理門戶：作為生態系統的補充部分，治理門戶使GORA代幣持有者能夠參與協議升級、參數更改和資金提案。通過其創新的鏈上投票系統，該組件支持去中心化決策，並確保網絡按照社區利益進行發展。這代表了一種以前在預言機領域未曾有過的協議治理方法。
這三個組件共同創造了一個全面的環境，在其中GORA作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，創造一個自我維持和增長的數字資產生態系統。
區塊鏈行業目前面臨著一些關鍵挑戰，GORA旨在通過其創新方法解決這些問題：
1. 數據完整性和信任：區塊鏈領域的用戶很難確保智能合約接收到準確且防篡改的數據，這導致了安全漏洞和財務損失。這個問題影響了開發者、企業和終端用戶，造成效率低下和風險。傳統解決方案由於集中式數據源和缺乏透明性而未能解決這個問題。
2. 數據饋送的可擴展性：另一個重大挑戰是現有預言機解決方案的有限可擴展性，這導致高成本和緩慢的響應時間。這個問題阻止了開發者構建複雜的、數據驅動的應用程序。當前的方法試圖通過集中式API來解決這個問題，但由於單點故障和有限吞吐量而效果不佳。
3. 去中心化治理：區塊鏈領域還受到不透明和集中化的治理模式之苦，這造成了協議開發者和用戶之間的利益錯位。儘管之前有多次嘗試，但現有的方法缺乏透明的鏈上投票機制，因此這個挑戰依然存在。
GORA通過其去中心化預言機網絡解決這些痛點，該網絡能夠提供安全且可驗證的數據饋送；其可擴展的基礎設施支持高吞吐量的數據請求；以及其鏈上治理門戶賦予GORA代幣持有者塑造協議未來的能力。通過利用區塊鏈和安全計算，GORA提供了一個全面且高效的解決方案，改變了開發者和企業與現實世界數據互動的方式。
GORA設計了一個周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
數字代幣GORA的總發行量（總供應量）最一致的報告為1億GORA。這個數字得到了多個追蹤交易所和價格聚合器上的代幣來源的支持。
比例分配（即總供應量如何在持有者或類別之間分配）在可用搜索結果中未詳細說明。然而，一些相關數據點如下：
- 流通供應量：截至2024年6月，大約有32,246,396 GORA在流通，佔總供應量的約32.2%。
- 持有者數量：一個來源列出了僅7名持有者，但這可能指的是特定合約或早期階段，可能無法反映當前更廣泛的分配情況。
- 無詳細分配（例如，團隊、投資者、生態系統、儲備）在搜索結果中沒有提供。
摘要表
|指標
|值
|總供應量
|1億GORA
|流通供應量
|32,246,396 GORA
|流通百分比
|~32.2%
|持有者數量
|7（可能已過時）
關鍵點：
- 最權威和最新的來源一致認為GORA代幣的總供應量為1億。
- 大約三分之一的供應量正在流通。
- 搜索結果中沒有官方或詳細的比例分配（例如，團隊、投資者、生態系統）。
在生態系統中，GORA具有多種功能：
- 交易費用：用於支付數據請求和網絡服務。
- 質押：用戶可以質押GORA以參與數據驗證並獲得獎勵。
- 治理：代幣持有者可以對協議升級和關鍵決策進行投票。
GORA實現了一種去中心化的治理模型，允許GORA代幣持有者通過鏈上投票機制對提案和協議變更進行投票。此外，用戶可以質押他們的代幣以獲得獎勵，APY由網絡參與度和協議參數決定。
GORA作為區塊鏈數據領域的一個創新解決方案，通過其安全的預言機網絡和去中心化治理解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和強大的技術，GORA展示了巨大的潛力，將改變開發者和企業與鏈上現實世界數據互動的方式。
準備好開始交易GORA了嗎？我們全面的《GORA交易完全指南：從入門到實際操作》將引導您了解所需的一切知識——從GORA基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是希望參與GORA代幣的經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供在MEXC安全平台上操作所需的知識。立即探索如何最大化您的GORA數字資產潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。