什麼是GLMR？數位資產介紹

GLMR（Glimmer） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Moonbeam專案提供動力，該專案旨在將以太坊兼容的智能合約帶入波卡（Polkadot）生態系統。GLMR代幣於2022年1月推出，旨在解決以太坊和波卡之間的互操作性挑戰，使開發者能夠以最少的修改部署現有的Solidity智能合約和去中心化應用程式（DApps）。憑藉其獨特的以太坊虛擬機（EVM）兼容性和基於Substrate的架構，Moonbeam專案讓用戶能夠從跨鏈整合、低交易費用和強大的安全性中受益，同時利用波卡網絡的可擴展性和共享安全。
Moonbeam於2020年由Derek Yoo創立，他之前曾擔任PureStake公司的執行長，該公司專注於區塊鏈基礎設施和雲端服務。創始團隊在區塊鏈開發、雲計算和去中心化基礎設施方面擁有深厚的專業知識。他們的願景是創建一個能夠無縫連接以太坊應用程式到波卡生態系統的平台，通過先進的互操作性擴大去中心化應用程式的覆蓋範圍和實用性。
自成立以來，Moonbeam專案達成了幾個重要的里程碑，包括從領先的區塊鏈投資者那裡獲得大量資金、於2022年1月推出主網，並與波卡和以太坊生態系統中的主要專案建立戰略合作夥伴關係。該專案在成為波卡上首批完全運行的平行鏈之一後獲得了廣泛關注，使GLMR代幣生態系統成為跨鏈智能合約部署和去中心化金融（DeFi）創新方面的領先解決方案。
Moonbeam生態系統由多個相互連接的產品組成，為尋求跨鏈功能的開發者、用戶和企業提供全面的解決方案：
Moonbeam主網：
主網是Moonbeam專案生態系統的核心平台，使用戶和開發者能夠在波卡上部署和互動以太坊兼容的智能合約。該平台提供與現有以太坊工具、錢包和DApps的無縫整合，實現輕鬆遷移和互操作性。主網被數百個專案和數千名用戶廣泛用於DeFi、NFT和Web3應用，使GLMR代幣成為跨鏈智能合約領域的領先解決方案。
開發者工具和API：
Moonbeam專案通過提供一套開發者工具、API和SDK來擴展其功能，這些資源簡化了構建、測試和部署跨鏈應用程式的過程。這些資源允許開發者利用熟悉的以太坊開發環境，同時訪問波卡的可擴展性和安全性。這些工具為所有GLMR代幣網絡參與者創造了一個高效且用戶友好的體驗。
跨鏈橋和整合：
Moonbeam的生態系統通過其強大的跨鏈橋和整合得以完善，這些橋樑和整合使資產和數據能夠在以太坊、波卡和其他區塊鏈之間轉移。這一組件支持用戶和DApps的互操作性和流動性，代表了一種解決區塊鏈網絡碎片化問題的創新方法。
這三個組件共同作用，創造了一個綜合性的環境，其中GLMR代幣作為效用和治理代幣，驅動網絡內的所有互動，促進了一個自我維持且不斷增長的生態系統。
區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，Moonbeam專案和GLMR代幣旨在解決這些問題：
Moonbeam專案通過其EVM兼容、基於Substrate的架構解決這些痛點，實現無縫的跨鏈互操作性、簡化的開發流程和更低的交易成本。通過利用波卡的共享安全性和可擴展性，Moonbeam提供了一個全面的解決方案，改變了開發者和用戶跨多個區塊鏈與去中心化應用程式互動的方式。
GLMR代幣在Moonbeam專案中的總發行量（最大供應量）目前約為1,181,556,153 GLMR，流通供應量約為990,156,144 GLMR。該代幣最初設計的最大供應量為1,000,000,000 GLMR，但由於每年5%的通脹率，供應量現在已不設上限並持續增長。
比例分配：
摘要表格：
|指標
|數值
|最大/總供應量
|1,181,556,153 GLMR
|流通供應量
|990,156,144 GLMR
|初始社區活動
|100,000,000 GLMR（10%）
|年通脹率
|5%（無上限供應）
有關最權威和最新的詳細信息，請參閱官方Moonbeam專案網站和白皮書。
在Moonbeam專案生態系統中，GLMR代幣具有多種功能：
在最初推出時，約10%的GLMR代幣（100,000,000 GLMR）進入流通。剩餘的代幣根據符合Moonbeam專案通脹模型的時間表釋放，確保市場穩定並支持長期生態系統增長。
GLMR代幣實施鏈上治理模式，允許代幣持有者提出並對協議變更進行投票。質押功能可用，使用戶能夠賺取獎勵並參與網絡安全。質押的年百分比收益率（APY）根據網絡條件和總質押量而變化，詳細信息可在MEXC平台上查看。
GLMR代幣和Moonbeam專案在跨鏈智能合約領域中是一項創新解決方案，通過其EVM兼容性和強大的互操作性功能解決關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和活躍的社區，GLMR代幣展示了巨大的潛力，能夠改變開發者和用戶跨多個區塊鏈與去中心化應用程式互動的方式。準備好開始交易GLMR了嗎？我們的綜合指南《GLMR交易完整指南：從入門到實際操作》將引導您了解所需的一切——從GLMR基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供在MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的GLMR潛力！
Start
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。