什麼是GLMR？數位資產介紹

GLMR（Glimmer） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Moonbeam專案提供動力，該專案旨在將以太坊兼容的智能合約帶入波卡（Polkadot）生態系統。GLMR代幣於2022年1月推出，旨在解決以太坊和波卡之間的互操作性挑戰，使開發者能夠以最少的修改部署現有的Solidity智能合約和去中心化應用程式（DApps）。憑藉其獨特的以太坊虛擬機（EVM）兼容性和基於Substrate的架構，Moonbeam專案讓用戶能夠從跨鏈整合、低交易費用和強大的安全性中受益，同時利用波卡網絡的可擴展性和共享安全。

Moonbeam於2020年由Derek Yoo創立，他之前曾擔任PureStake公司的執行長，該公司專注於區塊鏈基礎設施和雲端服務。創始團隊在區塊鏈開發、雲計算和去中心化基礎設施方面擁有深厚的專業知識。他們的願景是創建一個能夠無縫連接以太坊應用程式到波卡生態系統的平台，通過先進的互操作性擴大去中心化應用程式的覆蓋範圍和實用性。

自成立以來，Moonbeam專案達成了幾個重要的里程碑，包括從領先的區塊鏈投資者那裡獲得大量資金、於2022年1月推出主網，並與波卡和以太坊生態系統中的主要專案建立戰略合作夥伴關係。該專案在成為波卡上首批完全運行的平行鏈之一後獲得了廣泛關注，使GLMR代幣生態系統成為跨鏈智能合約部署和去中心化金融（DeFi）創新方面的領先解決方案。

Moonbeam生態系統由多個相互連接的產品組成，為尋求跨鏈功能的開發者、用戶和企業提供全面的解決方案：

Moonbeam主網：

主網是Moonbeam專案生態系統的核心平台，使用戶和開發者能夠在波卡上部署和互動以太坊兼容的智能合約。該平台提供與現有以太坊工具、錢包和DApps的無縫整合，實現輕鬆遷移和互操作性。主網被數百個專案和數千名用戶廣泛用於DeFi、NFT和Web3應用，使GLMR代幣成為跨鏈智能合約領域的領先解決方案。

開發者工具和API：

Moonbeam專案通過提供一套開發者工具、API和SDK來擴展其功能，這些資源簡化了構建、測試和部署跨鏈應用程式的過程。這些資源允許開發者利用熟悉的以太坊開發環境，同時訪問波卡的可擴展性和安全性。這些工具為所有GLMR代幣網絡參與者創造了一個高效且用戶友好的體驗。

跨鏈橋和整合：

Moonbeam的生態系統通過其強大的跨鏈橋和整合得以完善，這些橋樑和整合使資產和數據能夠在以太坊、波卡和其他區塊鏈之間轉移。這一組件支持用戶和DApps的互操作性和流動性，代表了一種解決區塊鏈網絡碎片化問題的創新方法。

這三個組件共同作用，創造了一個綜合性的環境，其中GLMR代幣作為效用和治理代幣，驅動網絡內的所有互動，促進了一個自我維持且不斷增長的生態系統。

區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，Moonbeam專案和GLMR代幣旨在解決這些問題：

缺乏互操作性：

用戶和開發者常常難以在不同區塊鏈之間無縫移動資產和數據，導致流動性分散和用戶體驗受限。這個問題影響了開發者和最終用戶，導致效率低下和成本增加。傳統解決方案由於技術障礙和孤立的架構未能解決這個問題。 多鏈開發的複雜性：

構建跨多個區塊鏈運行的應用程式既複雜又耗費資源。開發者必須學習新的編程語言並適應不同的環境，這減緩了創新速度並增加了成本。現有的解決方案嘗試彌補這一差距，但往往由於兼容性有限和缺乏強大的工具而效果不佳。 高交易費用和可擴展性問題：

許多區塊鏈網絡，特別是以太坊，受到高交易費用和可擴展性瓶頸的困擾，這阻礙了大規模採用並限制了去中心化應用程式的可用性。先前解決這些問題的嘗試因網絡設計的根本局限而受阻。

Moonbeam專案通過其EVM兼容、基於Substrate的架構解決這些痛點，實現無縫的跨鏈互操作性、簡化的開發流程和更低的交易成本。通過利用波卡的共享安全性和可擴展性，Moonbeam提供了一個全面的解決方案，改變了開發者和用戶跨多個區塊鏈與去中心化應用程式互動的方式。

GLMR代幣在Moonbeam專案中的總發行量（最大供應量）目前約為1,181,556,153 GLMR，流通供應量約為990,156,144 GLMR。該代幣最初設計的最大供應量為1,000,000,000 GLMR，但由於每年5%的通脹率，供應量現在已不設上限並持續增長。

比例分配：

初始分配： 10%（100,000,000 GLMR）在名為「Take Flight」的初始社區活動中發行。

10%（100,000,000 GLMR）在名為「Take Flight」的初始社區活動中發行。 當前流通供應量： 約9.9億GLMR代幣正在流通，約占當前總供應量的84%。

約9.9億GLMR代幣正在流通，約占當前總供應量的84%。 通脹：供應量每年增加5%，因此Moonbeam專案早期參與者的代幣持有比例會隨著時間推移而稀釋。

摘要表格：

指標 數值 最大/總供應量 1,181,556,153 GLMR 流通供應量 990,156,144 GLMR 初始社區活動 100,000,000 GLMR（10%） 年通脹率 5%（無上限供應）

有關最權威和最新的詳細信息，請參閱官方Moonbeam專案網站和白皮書。

在Moonbeam專案生態系統中，GLMR代幣具有多種功能：

交易費用： 用於支付智能合約執行和網絡交易。

用於支付智能合約執行和網絡交易。 治理： GLMR代幣持有者可以參與鏈上治理，對協議升級和關鍵決策進行投票。

GLMR代幣持有者可以參與鏈上治理，對協議升級和關鍵決策進行投票。 質押與獎勵：用戶可以質押GLMR代幣以幫助保護網絡並賺取獎勵，MEXC平台上可直接進行質押。

在最初推出時，約10%的GLMR代幣（100,000,000 GLMR）進入流通。剩餘的代幣根據符合Moonbeam專案通脹模型的時間表釋放，確保市場穩定並支持長期生態系統增長。

GLMR代幣實施鏈上治理模式，允許代幣持有者提出並對協議變更進行投票。質押功能可用，使用戶能夠賺取獎勵並參與網絡安全。質押的年百分比收益率（APY）根據網絡條件和總質押量而變化，詳細信息可在MEXC平台上查看。

GLMR代幣和Moonbeam專案在跨鏈智能合約領域中是一項創新解決方案，通過其EVM兼容性和強大的互操作性功能解決關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和活躍的社區，GLMR代幣展示了巨大的潛力，能夠改變開發者和用戶跨多個區塊鏈與去中心化應用程式互動的方式。準備好開始交易GLMR了嗎？我們的綜合指南《GLMR交易完整指南：從入門到實際操作》將引導您了解所需的一切——從GLMR基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供在MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的GLMR潛力！

Start