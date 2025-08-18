什麼是FSN？數字資產介紹

FSN（Fusion）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Fusion去中心化平台，該平台專注於解決全球金融中的互操作性和可擴展性挑戰。FSN幣於2018年2月推出，旨在解決不同區塊鏈和金融系統之間價值轉移的碎片化和低效率問題。憑藉其獨特的時間鎖定和跨鏈技術，Fusion代幣讓用戶能夠無縫交換數字資產、自動化金融交易並訪問去中心化的金融服務，同時確保安全性、速度和成本效益。

Fusion加密貨幣於2017年由錢德嘉（DJ Qian）創立，他是一位區塊鏈先驅，曾成功推出了兩個全球排名前20的區塊鏈項目：唯鏈（VeChain）和量子鏈（QTUM）。創始團隊在區塊鏈、金融和分布式系統方面擁有豐富的專業知識，旨在通過創新區塊鏈技術來統一分散的金融生態系統。

自成立以來，Fusion取得了多個重要里程碑：

從早期投資者和貢獻者那裡獲得了大量資金支持。

2018年推出了主網，實現了其跨鏈和時間鎖定功能的實際應用。

與金融機構、區塊鏈公司和學術組織建立了戰略合作夥伴關係，進一步推動其構建全球可訪問的價值自由交換系統的使命。

在推出其獨特的分布式控制權管理（DCRM）技術後，Fusion引起了行業的廣泛關注，使FSN代幣成為去中心化金融（DeFi）領域的創新者。

Fusion生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為尋求安全、高效且互操作的金融服務的用戶提供全面解決方案：

Fusion主網：

FSN生態系統的核心區塊鏈平台，使用戶能夠跨多個區塊鏈創建、交換和管理數字資產。其時間鎖定和跨鏈功能支持自動化金融合約和無縫資產轉移，為開發者和用戶提供了安全性和靈活性。主網目前支持數千筆交易，並且正被越來越多的DeFi項目使用。 DCRM（分布式控制權管理）：

這項二級服務通過實現安全的跨鏈資產交換和去中心化託管來擴展Fusion的能力。DCRM允許用戶在不同區塊鏈之間轉移資產，而無需依賴中心化中介，確保隱私並降低對手方風險。它的實現為Fusion網絡的參與者創造了無縫的體驗。 Fusion錢包和SDK：

這些附加組件提供了用戶友好的界面和開發者工具，用於與Fusion區塊鏈進行交互。錢包支持多資產管理和時間鎖定功能，而SDK則使開發者能夠構建自定義的金融應用程序，進一步擴大生態系統的影響範圍。這代表了一種市場上此前未曾有過的跨鏈互操作性的創新方法。

這些產品共同創造了一個綜合環境，其中FSN加密貨幣作為實用代幣，為所有互動提供動力，支持一個自我維持且高效的生態系統。

全球金融和區塊鏈領域面臨著幾個關鍵挑戰，而Fusion幣旨在解決這些問題：

互操作性障礙：

用戶難以在不同區塊鏈之間轉移資產，導致流動性碎片化和金融服務的有限訪問。這影響了交易者、機構和開發者，導致效率低下和成本增加。傳統解決方案受到技術孤島和缺乏標準化協議的限制。 自動化金融合約的複雜性：

創建和管理基於時間或條件的金融合約既繁瑣又容易出錯。這個問題限制了去中心化金融的採用，並阻止用戶利用高級金融工具。現有的方法通常需要人工干預，並且缺乏強大的自動化能力。 安全性和託管風險：

該領域因中心化交易所和託管人而遭受資產損失或盜竊的風險。儘管之前曾嘗試通過多重簽名錢包和第三方服務來解決這一問題，但由於中心化控制，根本問題依然存在。

FSN幣通過其跨鏈技術、時間鎖定智能合約和去中心化託管解決方案來應對這些痛點。通過利用DCRM和其開源平台，Fusion提供了一個安全、高效且全面的解決方案，改變了用戶與數字資產和金融服務的交互方式。

數字代幣FSN（Fusion）的總發行量（最大供應量）為81,920,000枚代幣，不會再產生新的代幣，因此它是一種非通脹資產。Fusion代幣的比例分配如下：

10% ：分配給現有的開發團隊和未來的貢獻者

：分配給現有的開發團隊和未來的貢獻者 10% ：出售給天使投資者

：出售給天使投資者 10% ：保留用於未來跨區塊鏈合作的資金

：保留用於未來跨區塊鏈合作的資金 10% ：出售給精選的ICO參與者

：出售給精選的ICO參與者 25% ：作為未來志願者參與項目開發資金的基礎

：作為未來志願者參與項目開發資金的基礎 5% ：由基金會持有以滿足特定需求

：由基金會持有以滿足特定需求 30%：在網絡中作為工作量證明/權益證明（POW/POS）獎勵基金

此分配結構是在2017年2月1日至2月11日舉行的初始代幣銷售期間確立的。截至2025年8月，流通供應量約為7823萬枚FSN，最大供應量保持不變，仍是8192萬枚。

在Fusion生態系統內，FSN加密貨幣具有多種功能：

交易費用 ：用於支付網絡操作和智能合約執行。

：用於支付網絡操作和智能合約執行。 質押和獎勵 ：用戶可以質押Fusion幣參與網絡共識，並從POW/POS基金中獲得獎勵。

：用戶可以質押Fusion幣參與網絡共識，並從POW/POS基金中獲得獎勵。 治理：代幣持有者可以對協議升級和生態系統提案進行投票，影響平台未來的發展方向。

FSN實施了一個去中心化治理模型，允許持有者通過鏈上投票機制參與決策。質押FSN代幣為用戶提供獎勵和額外特權，收益率由網絡參與度和獎勵池分配決定。

FSN（Fusion）在去中心化金融領域是一個創新解決方案，通過其跨鏈互操作性和時間鎖定智能合約功能解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和穩健的技術，Fusion加密貨幣展示了巨大的潛力，將改變用戶和機構與數字資產和金融服務的交互方式。