什麼是FSN？數字資產介紹

FSN（Fusion）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Fusion去中心化平台，該平台專注於解決全球金融中的互操作性和可擴展性挑戰。FSN幣於2018年2月推出，旨在解決不同區塊鏈和金融系統之間價值轉移的碎片化和低效率問題。憑藉其獨特的時間鎖定和跨鏈技術，Fusion代幣讓用戶能夠無縫交換數字資產、自動化金融交易並訪問去中心化的金融服務，同時確保安全性、速度和成本效益。
Fusion加密貨幣於2017年由錢德嘉（DJ Qian）創立，他是一位區塊鏈先驅，曾成功推出了兩個全球排名前20的區塊鏈項目：唯鏈（VeChain）和量子鏈（QTUM）。創始團隊在區塊鏈、金融和分布式系統方面擁有豐富的專業知識，旨在通過創新區塊鏈技術來統一分散的金融生態系統。
自成立以來，Fusion取得了多個重要里程碑：
在推出其獨特的分布式控制權管理（DCRM）技術後，Fusion引起了行業的廣泛關注，使FSN代幣成為去中心化金融（DeFi）領域的創新者。
Fusion生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為尋求安全、高效且互操作的金融服務的用戶提供全面解決方案：
這些產品共同創造了一個綜合環境，其中FSN加密貨幣作為實用代幣，為所有互動提供動力，支持一個自我維持且高效的生態系統。
全球金融和區塊鏈領域面臨著幾個關鍵挑戰，而Fusion幣旨在解決這些問題：
FSN幣通過其跨鏈技術、時間鎖定智能合約和去中心化託管解決方案來應對這些痛點。通過利用DCRM和其開源平台，Fusion提供了一個安全、高效且全面的解決方案，改變了用戶與數字資產和金融服務的交互方式。
數字代幣FSN（Fusion）的總發行量（最大供應量）為81,920,000枚代幣，不會再產生新的代幣，因此它是一種非通脹資產。Fusion代幣的比例分配如下：
此分配結構是在2017年2月1日至2月11日舉行的初始代幣銷售期間確立的。截至2025年8月，流通供應量約為7823萬枚FSN，最大供應量保持不變，仍是8192萬枚。
在Fusion生態系統內，FSN加密貨幣具有多種功能：
FSN實施了一個去中心化治理模型，允許持有者通過鏈上投票機制參與決策。質押FSN代幣為用戶提供獎勵和額外特權，收益率由網絡參與度和獎勵池分配決定。
FSN（Fusion）在去中心化金融領域是一個創新解決方案，通過其跨鏈互操作性和時間鎖定智能合約功能解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和穩健的技術，Fusion加密貨幣展示了巨大的潛力，將改變用戶和機構與數字資產和金融服務的交互方式。
