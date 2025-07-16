什麼是 FlyTrade（FLY）？跨鏈交易體驗的升級引擎





















FlyTrade 建構了一套跨鏈智慧聚合引擎，能從上百個 DEX 和流動性池中即時擷取資料，自動尋找最低滑價與最佳價格路徑，確保每一筆跨鏈交易都以最高效率完成。









用戶無需切換錢包網路、無需手動跨橋，FlyTrade 會自動識別目標資產所在鏈並完成背後的鏈間通訊，真正實現「你只需輸入想要的結果，其它交由協議完成」。

















FlyTrade 計劃引入「帳戶抽象」功能，實現 Gas 代支付、鏈間自動簽名、多資產錢包管理等進階特性，讓用戶在多鏈環境下的操作如同使用中心化平台般流暢。









FlyTrade 的代幣經濟模型圍繞其原生代幣 FLY 建構，採用創新的 FLYwheel 循環機制，旨在激勵活躍交易者與長期參與者，實現生態的可持續發展與高效治理。模型核心包含 xFLY 和 FLY33 兩種參與方式，兼顧積極交易者與被動持有者的需求。













鎖倉獲得投票權 ：用戶鎖定 FLY 獲得 xFLY，鎖倉時間越長，投票權越大。

投票決定激勵分配 ：xFLY 持有者投票指導 FLY 激勵分配至特定交易對，優化資金流向。

交易費與滑價補貼 ：被大量投票的交易對將享有更低的手續費與滑價。

收益分享 ：xFLY 持有者可按其投票資產份額獲得平台手續費分潤。

獎勵倍增 ：活躍鎖倉與交易可獲得倍增獎勵，激勵用戶持續參與。

退出機制：FlyTrade 提供兩種退出方式，標準退出為三個月線性釋放，有助於維持生態穩定；即時退出則可立即取回代幣，但會銷毀 50%，以減少流通量。









演算法自動投票 ：無需主動投票，系統自動分配投票權。

自動複投獎勵 ：收益自動複投，提升資產增值效率。

無鎖倉限制 ：FLY33 為流通代幣，方便隨時交易或轉讓。

適合低頻交易或長期持有者，享受部分生態激勵。





這一代幣經濟模型讓交易者直接受益於交易行為，而非僅僅獎勵流動性提供者，打造更高效、活躍的交易生態系統。









FlyTrade 的協議合約經過多輪第三方安全審計，配備即時風險監控系統，確保用戶資產安全。平台前端支援包括 MetaMask、WalletConnect、Coinbase Wallet 等主流非託管錢包，結合鏈上資料簽名驗證機制，保障用戶全程自主掌控資金。此外，FlyTrade 未來將接入中心化交易所的聚合流動性池，並拓展行動端 App，讓更多用戶享受「隨時隨地跨鏈換資產」的體驗。









FlyTrade 由一支跨國技術團隊領導，擁有豐富的 Web3 產品開發、金融工程與區塊鏈底層協議經驗：





CEO：Ali Raheman —— Web3 架構師，曾創建多個鏈上協議

CIO：Ikram Ansari —— 金融市場專家，主導策略與資本對接

CTO：Gergely Hegyközi —— 區塊鏈開發專家，負責核心協議設計





在融資方面，FlyTrade 獲得了 Jump Crypto、ParaFi、Republic、GSR、Big Brain Holdings、Arkstream Capital 等知名投資機構的支持，為其長期技術迭代與市場拓展提供強大後盾。









FlyTrade 的發展策略集中於以下幾個方向：





帳戶抽象功能落地 ，提升新用戶的易用性；

行動端 App 上線 ，優化交易體驗與 Web3 登入流程；

引入中心化交易所流動性 ，進一步提升成交深度；

持續擴展支援鏈與資產種類 ，滿足更廣泛的交易需求；

增強用戶激勵機制，推動社群自治與協議治理成熟。



