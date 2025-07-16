什麼是 FlyTrade（FLY）？跨鏈交易體驗的升級引擎

隨著多鏈生態的持續繁榮，鏈與鏈之間的資產互動已成為用戶日常操作中的關鍵需求。FlyTrade（FLY）正是為了解決這一痛點而誕生 —— 作為一個高效、安全、使用者友善的跨鏈交易平台，FlyTrade 致力於用「最智慧的路徑」和「最少的步驟」重新定義跨鏈交易體驗。 1. 項目定位：下一代鏈抽象交易協議 FlyTrade 是一個建構於鏈抽象理念之上的跨鏈流動性協議，目標是透過統一入口整合多鏈資產流動性隨著多鏈生態的持續繁榮，鏈與鏈之間的資產互動已成為用戶日常操作中的關鍵需求。FlyTrade（FLY）正是為了解決這一痛點而誕生 —— 作為一個高效、安全、使用者友善的跨鏈交易平台，FlyTrade 致力於用「最智慧的路徑」和「最少的步驟」重新定義跨鏈交易體驗。 1. 項目定位：下一代鏈抽象交易協議 FlyTrade 是一個建構於鏈抽象理念之上的跨鏈流動性協議，目標是透過統一入口整合多鏈資產流動性
隨著多鏈生態的持續繁榮，鏈與鏈之間的資產互動已成為用戶日常操作中的關鍵需求。FlyTrade（FLY）正是為了解決這一痛點而誕生 —— 作為一個高效、安全、使用者友善的跨鏈交易平台，FlyTrade 致力於用「最智慧的路徑」和「最少的步驟」重新定義跨鏈交易體驗。

1. 項目定位：下一代鏈抽象交易協議


FlyTrade 是一個建構於鏈抽象理念之上的跨鏈流動性協議，目標是透過統一入口整合多鏈資產流動性，實現鏈與鏈之間的無縫互操作。目前，FlyTrade 支援多個主流區塊鏈網路與 18,000 多種資產的聚合交易，包含穩定幣、LP 代幣、收益代幣等。FlyTrade 的前身為 Magpie Protocol，目前已完成品牌升級與產品重塑，以更完整的鏈抽象交易框架切入 DeFi 市場

2. 核心功能亮點：真正的一站式跨鏈體驗


2.1 智慧路由演算法，自動尋找最優路徑


FlyTrade 建構了一套跨鏈智慧聚合引擎，能從上百個 DEX 和流動性池中即時擷取資料，自動尋找最低滑價與最佳價格路徑，確保每一筆跨鏈交易都以最高效率完成。

2.2 一鍵交易，無需手動切鏈


用戶無需切換錢包網路、無需手動跨橋，FlyTrade 會自動識別目標資產所在鏈並完成背後的鏈間通訊，真正實現「你只需輸入想要的結果，其它交由協議完成」。

2.3 多鏈支援廣泛，生態全面覆蓋


目前支援包括以太坊、Arbitrum、Optimism、Polygon、Base、zkSync、Avalanche、Scroll、Linea、Manta、Berachain、Blast、Metis、Fantom 等熱門網路，覆蓋當前主流鏈上資產互動場景。

2.4 去中心化帳戶抽象體驗（即將推出）


FlyTrade 計劃引入「帳戶抽象」功能，實現 Gas 代支付、鏈間自動簽名、多資產錢包管理等進階特性，讓用戶在多鏈環境下的操作如同使用中心化平台般流暢。

3. FlyTrade 代幣經濟模型


FlyTrade 的代幣經濟模型圍繞其原生代幣 FLY 建構，採用創新的 FLYwheel 循環機制，旨在激勵活躍交易者與長期參與者，實現生態的可持續發展與高效治理。模型核心包含 xFLYFLY33 兩種參與方式，兼顧積極交易者與被動持有者的需求。


3.1 xFLY：積極參與者的通行證


  • 鎖倉獲得投票權：用戶鎖定 FLY 獲得 xFLY，鎖倉時間越長，投票權越大。
  • 投票決定激勵分配：xFLY 持有者投票指導 FLY 激勵分配至特定交易對，優化資金流向。
  • 交易費與滑價補貼：被大量投票的交易對將享有更低的手續費與滑價。
  • 收益分享：xFLY 持有者可按其投票資產份額獲得平台手續費分潤。
  • 獎勵倍增：活躍鎖倉與交易可獲得倍增獎勵，激勵用戶持續參與。
  • 退出機制：FlyTrade 提供兩種退出方式，標準退出為三個月線性釋放，有助於維持生態穩定；即時退出則可立即取回代幣，但會銷毀 50%，以減少流通量。

3.2 FLY33：被動持有者的選擇


  • 演算法自動投票：無需主動投票，系統自動分配投票權。
  • 自動複投獎勵：收益自動複投，提升資產增值效率。
  • 無鎖倉限制：FLY33 為流通代幣，方便隨時交易或轉讓。
  • 適合低頻交易或長期持有者，享受部分生態激勵。

這一代幣經濟模型讓交易者直接受益於交易行為，而非僅僅獎勵流動性提供者，打造更高效、活躍的交易生態系統。

4. 技術架構與安全保障


FlyTrade 的協議合約經過多輪第三方安全審計，配備即時風險監控系統，確保用戶資產安全。平台前端支援包括 MetaMask、WalletConnect、Coinbase Wallet 等主流非託管錢包，結合鏈上資料簽名驗證機制，保障用戶全程自主掌控資金。此外，FlyTrade 未來將接入中心化交易所的聚合流動性池，並拓展行動端 App，讓更多用戶享受「隨時隨地跨鏈換資產」的體驗。

5. 團隊與融資背景


FlyTrade 由一支跨國技術團隊領導，擁有豐富的 Web3 產品開發、金融工程與區塊鏈底層協議經驗：

  • CEO：Ali Raheman —— Web3 架構師，曾創建多個鏈上協議
  • CIO：Ikram Ansari —— 金融市場專家，主導策略與資本對接
  • CTO：Gergely Hegyközi —— 區塊鏈開發專家，負責核心協議設計

在融資方面，FlyTrade 獲得了 Jump Crypto、ParaFi、Republic、GSR、Big Brain Holdings、Arkstream Capital 等知名投資機構的支持，為其長期技術迭代與市場拓展提供強大後盾。


6. 發展路線圖：構建真正「鏈無感」的交易入口


FlyTrade 的發展策略集中於以下幾個方向：

  • 帳戶抽象功能落地，提升新用戶的易用性；
  • 行動端 App 上線，優化交易體驗與 Web3 登入流程；
  • 引入中心化交易所流動性，進一步提升成交深度；
  • 持續擴展支援鏈與資產種類，滿足更廣泛的交易需求；
  • 增強用戶激勵機制，推動社群自治與協議治理成熟。

