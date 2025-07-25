什麼是 Fluence (FLT)？數字資產簡介

Fluence (FLT) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Fluence 去中心化平台提供動力，旨在為 Web3 應用程序提供開放、無需許可且抗審查的數據協議。Fluence 於 2024 年推出，旨在滿足 Web3 生態系統中對去中心化、無信任數據存儲和計算日益增長的需求。憑藉其獨特的點對點技術，FLT Fluence 讓用戶和開發者能夠部署、管理和貨幣化去中心化應用程序（dApps）和服務，確保高安全性、可擴展性和成本效益。FLT 代幣作為 Fluence 網絡中的核心實用資產，促進支付、激勵節點運營商並實現治理參與。

Fluence 於 2017 年由一群經驗豐富的技術專家和企業家創立，其中包括Evgeny Ponomarev、Tom Trowbridge 和 Dmitry Kurinskiy。創始團隊在分布式系統、密碼學和區塊鏈開發方面擁有強大的背景，曾在領先的科技公司和區塊鏈項目中積累了豐富經驗。他們的願景是打造一個能夠利用點對點網絡和開放協議的力量，改變去中心化環境中數據和計算管理方式的平台。

自成立以來，FLT Fluence 已達成多個重要里程碑。該項目獲得了多家知名風險投資公司的早期資金支持，並於 2024 年初推出了主網。關鍵的開發成就包括 Fluence 協議的發布、FLT 代幣的部署以及與領先的 Web3 基礎設施提供商建立戰略合作夥伴關係。在成功推出其去中心化計算市場後，Fluence (FLT) 被視為去中心化基礎設施領域的創新者，獲得了廣泛關注。

FLT Fluence 生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為 Web3 領域的開發者、節點運營商和終端用戶提供全面解決方案。核心產品包括：

Fluence 協議：

Fluence 協議作為生態系統的主要應用層，允許用戶通過點對點網絡部署和管理去中心化應用程序和服務。該平台實現了無信任的計算和數據存儲，通過其基於 WASM 的執行環境確保安全性和可擴展性。目前，該協議已被越來越多的開發者和項目用於構建抗審查的 dApp，成為去中心化基礎設施市場的領先解決方案。

計算市場：

計算市場擴展了 FLT Fluence 生態系統的功能，提供了去中心化的計算資源市場。節點運營商可以提供其計算能力，而開發者和用戶則可以使用 FLT 代幣購買這些資源。這項服務實現了去中心化應用程序的高效資源分配和具有成本效益的擴展，為網絡中的所有參與者創造了無縫體驗。

開發者工具和 SDK：

Fluence (FLT) 提供了一套開發者工具和軟件開發套件（SDK），簡化了在 Fluence 網絡上構建、部署和管理去中心化應用程序的過程。這些工具支持多種編程語言，並提供了強大的 API，用於與其他 Web3 協議集成。

這三個組件共同構建了一個綜合性的環境，其中 FLT 作為實用代幣推動網絡內的所有交互，促進了一個自給自足且高效的生態系統。

去中心化基礎設施領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，FLT Fluence 通過其創新方法致力於解決這些問題：

1. 集中式數據控制：

Web3 領域的用戶和開發者在集中式數據存儲和計算方面面臨風險和限制，可能導致審查、單點故障和缺乏透明度。這個問題影響了應用程序開發者和終端用戶，導致安全漏洞和信任度降低。傳統的雲解決方案由於其固有的集中化特性，未能解決這些問題。

2. 資源利用效率低下：

另一個重大挑戰是去中心化網絡中計算資源的分配和利用效率低下。這個問題導致高成本，並阻止開發者有效擴展其應用程序。當前的方法通常依賴靜態或未充分利用的基礎設施，在靈活性和成本效益方面存在不足。

3. 開發者進入門檻高：

去中心化基礎設施領域還因複雜的入門流程和缺乏易用的開發者工具而受阻，造成摩擦並減緩創新。儘管之前曾嘗試簡化開發，但由於工具分散和文檔不足，這一挑戰仍然存在。

Fluence (FLT) 通過其點對點協議、去中心化計算市場和全面的開發者工具解決這些痛點。通過利用開放、無需許可的技術，FLT Fluence 提供了一個安全、高效且開發者友好的解決方案，改變了用戶和開發者與去中心化基礎設施互動的方式。

數字代幣 FLT 的總發行量和比例分配在現有的搜索結果中尚未完全詳細公開。然而，MEXC 提供了一些關於 FLT 代幣分配的信息：

- 搜索結果中未明確指定 FLT 代幣的確切總供應量（總發行量）。

- 包括團隊、生態系統、社區和其他類別的比例分配結構比例分配未詳細公開。

- 截至 2025 年 6 月，FLT Fluence 的流通供應量約為9,043 萬枚代幣。

- MEXC 上的代幣經濟數據來自第三方提供商，建議用戶查閱官方項目文檔以獲取權威細節。

局限性：

搜索結果中沒有官方白皮書或代幣經濟文檔明確說明 FLT 的總發行量或詳細比例分配。如需 FLT 總發行量和比例分配的權威且最新的信息，請查閱 Fluence 官方網站或直接索取其白皮書，因為這些細節通常會在官方項目文檔中披露。

在 Fluence 生態系統中，FLT 具有多種功能：

- 計算資源支付：FLT 用於支付節點運營商在網絡中提供的計算資源和存儲。

- 激勵措施：節點運營商和參與者會因貢獻資源和維護網絡安全而獲得 FLT Fluence 代幣獎勵。

- 治理：FLT 持有者可以參與協議治理，對提案進行投票並影響網絡未來的發展方向。

FLT Fluence 代幣的具體流通計劃和解鎖時間表在現有的搜索結果中未披露。建議用戶查閱 Fluence 官方文檔以獲取有關代幣釋放計劃和歸屬期的詳細信息。

Fluence (FLT) 實施了去中心化治理模型，允許 FLT 持有者對協議升級、參數更改和其他關鍵決策進行投票。此外，用戶可以質押其 FLT 代幣以支持網絡運營並賺取獎勵，年百分比收益率（APY）由網絡參與度和協議參數決定。

Fluence (FLT) 在去中心化基礎設施領域中作為創新解決方案脫穎而出，通過其點對點協議、去中心化計算市場和強大的開發者工具解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和活躍的社區，FLT Fluence 展現出巨大的潛力，將改變開發者和用戶與去中心化數據和計算互動的方式。準備開始交易 Fluence (FLT) 了嗎？我們的綜合指南《Fluence (FLT) 交易完全指南：從入門到實戰交易》將帶您了解所需的方方面面——從 FLT 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供在 MEXC 安全平台上的相關知識。立即探索如何最大化您的 FLT 潛力！