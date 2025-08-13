什麼是FAKT？數位資產簡介

FAKT (Medifakt) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，推動了Medifakt去中心化平台的運作，該平台專注於透過安全的數據管理和透明度來改變醫療保健產業。FAKT由位於愛沙尼亞的公司Medifakt Ltd.推出，旨在解決醫療保健中的關鍵問題，例如數據安全、藥物開發成本的透明度以及保險費計算。通過結合區塊鏈、物聯網（IoT）和人工智慧（AI），FAKT使用戶能夠安全地收集、共享和分析醫療數據，確保在數位資產領域中提升患者結果和成本效益。

FAKT由一群具有區塊鏈技術、醫療保健和數據科學背景的專業人士創立。其創立願景是通過創新應用區塊鏈技術、物聯網和人工智慧技術，打造一個能夠解決醫療保健長期問題的平台——即數據碎片化、缺乏透明度以及患者護理效率低下等問題。

自成立以來，Medifakt已達成多個里程碑：

開發並推出了其去中心化的醫療保健數據平台，整合物聯網設備進行真實世界數據收集。

與醫療保健提供者和技術公司建立了戰略合作夥伴關係，以擴展FAKT生態系統。

實施了先進的機器學習模型，以支持患者的醫療保健結果和合規性。

這些成就使Medifakt成為去中心化醫療保健領域的創新者，因其企業級數位資產解決方案和技術突破而受到關注。

Medifakt生態系統由幾個相互連接的產品組成，旨在為醫療保健數據管理提供全面的解決方案：

1. Medifakt平台：

作為生態系統的主要應用，該平台能夠從物聯網醫療設備中安全收集數據，並將信息輸入到建構在以太坊和波卡區塊鏈上的去中心化網絡中。用戶受益於增強的數據安全性和透明度，使其成為尋求合規性和效率的醫療保健提供者的領先解決方案。

2. 數據分析引擎：

此次要服務通過應用先進的機器學習來分析收集的醫療保健數據，擴展了平台的功能。用戶可以獲得可行的見解，改善患者結果，並通過與主要FAKT平台的無縫集成優化運營成本。

3. 合規與安全模組：

完善生態系統的這一組件確保法規遵從性和強大的數據保護。它利用區塊鏈的不可篡改性和人工智慧驅動的監控來保護敏感的醫療信息，支持醫療保健組織通過安全的數位資產管理達到行業標準。

這些產品共同創造了一個全面的環境，其中FAKT作為實用代幣，為所有互動提供動力，實現網絡內的安全交易、數據訪問和治理。

醫療保健產業面臨著一些關鍵挑戰，而FAKT旨在解決這些問題：

1. 數據安全與隱私：

醫療保健提供者在保護患者數據方面遇到困難，導致違規和合規風險。這影響了患者、保險公司和醫療機構，造成財務損失和聲譽損害。傳統解決方案通常缺乏端到端加密和去中心化控制，因此相比基於區塊鏈的數位資產更容易受到攻擊。

2. 醫療保健成本的透明度：

藥物開發、付款和保險費往往不透明，導致效率低下和成本膨脹。患者和付款人無法了解價格結構，現有系統未能提供FAKT數位資產生態系統所能提供的即時且可驗證的數據。

3. 碎片化的數據生態系統：

醫療數據經常被孤立在不同的平台上，阻礙了互操作性和協調護理。以往統一數據的嘗試因標準不兼容和區塊鏈技術可幫助克服的信任缺失而受阻。

FAKT通過利用區塊鏈進行安全透明的數據管理、物聯網進行現實世界數據收集以及人工智慧進行高級分析來解決這些痛點。這種方法實現了安全共享、成本透明和統一的數據生態系統，改變了醫療保健利益相關者與醫療信息和數位資產的互動方式。

數位代幣FAKT (Medifakt) 的總發行量和比例分配如下：

總發行量：

根據Medifakt官方網站和公開資料顯示，FAKT代幣的最大供應量為999,999,999枚。然而，在可獲取的來源中沒有明確的流通供應量或詳細的代幣經濟學圖表。

比例分配：

根據現有的文件，通過代幣銷售籌集資金的分配情況如下：

15% ：組織增長，專門用於招募和聘用合格且經驗豐富的團隊成員。

：組織增長，專門用於招募和聘用合格且經驗豐富的團隊成員。 25%：開發團隊，進一步發展Medifakt生態系統，包括新產品、功能、API集成和針對數位資產的區塊鏈應用開發。

未提供更多細分（如市場推廣、儲備、顧問或社區激勵的分配）。這些分配百分比指的是所籌資金的用途，而非代幣供應本身，目前也沒有詳細的代幣經濟學圖表或白皮書說明完整的代幣分配。

代幣效用和使用案例：

FAKT在Medifakt生態系統中具有多種功能：

交易費用： 用於支付數位資產網絡內的數據訪問和平台服務。

用於支付數位資產網絡內的數據訪問和平台服務。 治理： 代幣持有者可以參與有關平台升級和政策變更的決策過程。

代幣持有者可以參與有關平台升級和政策變更的決策過程。 質押： 用戶可以質押FAKT以獲得獎勵或獲得額外特權，但具體的年化收益率（APY）細節未在公開來源中披露。

流通計劃和解鎖時間表：

目前沒有關於FAKT代幣解鎖時間表或授予計劃的公開信息。

治理和質押機制：

FAKT實施了一種治理模式，允許代幣持有者對提案和協議更改進行投票。計劃中的質押機制將激勵網絡參與，但當前文件中未指定詳細參數。

局限性：

官方網站和公開來源未提供白皮書或詳細的代幣經濟學細分，因此根據目前的搜索結果，FAKT代幣的確切總供應量和完整比例分配仍未披露。如需此數位資產最權威和最新的信息，請查閱Medifakt的官方網站或直接聯繫項目團隊。

FAKT 作為醫療保健領域的一種創新數位資產，通過其安全的數據管理、透明度特性和高級分析解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和企業級合作夥伴關係，FAKT展現出巨大的潛力，可以改變醫療保健利益相關者與醫療數據的互動方式。準備開始交易FAKT了嗎？我們全面的《FAKT交易完整指南：從入門到實際操作》將帶您了解所需的一切知識——從FAKT基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供在MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的FAKT數位資產潛力！