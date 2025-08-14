什麼是ETHFI？數位資產簡介

ETHFI 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Ether.Fi基金會 提供動力，這是一個專注於革新以太坊質押的去中心化平台。該項目於 2024年3月 啟動，旨在解決以太坊質押領域中用戶控制和安全性的關鍵問題。憑藉其獨特的技術，Ether.Fi讓用戶在參與質押時仍然保有私鑰的控制權，提供更高的安全性和靈活性。該平台的流動性質押代幣eETH 可廣泛用於DeFi，讓用戶在不放棄控制權的情況下最大化收益機會。ETHFI的創新方法使其成為去中心化金融演進中的重要角色。

ETHFI由一群區塊鏈專家和以太坊生態系統的老將於2023年創立，他們的背景包括在領先技術公司的工作經歷以及對主要開源項目的貢獻。創始團隊的願景是建立一個平台，讓用戶能夠利用先進的密碼學技術和去中心化基礎設施，安全且靈活地進行以太坊質押。

自成立以來，Ether.Fi基金會已達成多個重要的里程碑：

從知名風險投資公司獲得大量種子資金，支持快速開發和生態系統增長。

於 2024年3月 推出主網，引入了首個允許用戶保留密鑰控制權的質押協議，同時實現委託質押。

推出主網，引入了首個允許用戶保留密鑰控制權的質押協議，同時實現委託質押。 與主要DeFi項目建立戰略合作夥伴關係，擴大其流動性質押代幣eETH的效用和影響範圍。

該項目在2024年3月的空投活動後引起了廣泛關注，當時向早期參與者分發了ETHFI代幣，鞏固了其作為以太坊質押領域創新者的聲譽。

ETHFI 生態系統由多個互聯的產品組成，旨在為以太坊質押者和DeFi參與者提供全面的解決方案：

Ether.Fi質押平台：

主要平台允許用戶在保留私鑰控制權的情況下進行以太坊質押。這確保了安全性與靈活性，讓用戶在不放棄資產託管的情況下參與質押。該平台目前支持數千名用戶，被認為是以太坊質押領域的領先解決方案。 eETH流動性質押代幣：

eETH通過提供質押ETH的流動性表現形式，延展了Ether.Fi基金會的功能。用戶可以跨DeFi協議使用eETH進行借貸、借款和收益耕作，從而提高資金效率並實現與其他平台的無縫整合。 治理與獎勵模組：

此組件使ETHFI持有者能夠參與協議治理、投票提案並獲取質押獎勵。通過其創新的治理模式，Ether.Fi確保社區驅動的發展和長期可持續性。

這些產品共同創造了一個全面的環境，其中ETHFI作為實用與治理代幣，推動網絡內的所有互動，促進自我維持的生態系統。

以太坊質押領域面臨幾個關鍵挑戰，ETHFI旨在解決這些問題：

質押中密鑰控制的喪失：

傳統的質押協議要求用戶放棄私鑰的控制權，使他們面臨安全風險和資金損失的可能性。這影響了個人質押者和機構參與者，導致對質押解決方案的採用猶豫不決。現有的方法缺乏強有力的用戶控制機制，限制了信任和採用。 質押資產的流動性不足：

質押的ETH通常被鎖定且缺乏流動性，阻止用戶進入DeFi機會。這導致資本效率低下並錯過收益生成。雖然一些協議提供流動性質押，但它們往往在用戶控制或安全性上有所妥協。 集中化的治理和缺乏透明度：

許多質押平台運行著不透明的治理結構，限制了社區參與和透明度。這造成了不反映用戶利益的協議變更風險。

ETHFI通過其去中心化的質押協議解決這些痛點，該協議支持安全的密鑰保留、通過eETH實現流動性質押以及透明的治理。通過利用先進的密碼學和去中心化基礎設施，Ether.Fi基金會提供了安全、高效且以用戶為中心 的解決方案，改變了以太坊質押者與DeFi的互動方式。

ETHFI設計了一套深思熟慮的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

最大供應量： 1,000,000,000 ETHFI（固定）

1,000,000,000 ETHFI（固定） 當前流通供應量（截至2025年8月13日）： 421,190,000 ETHFI

421,190,000 ETHFI 啟動時初始流通供應量： 115,200,000 ETHFI

115,200,000 ETHFI 分配結構： 核心貢獻者和投資者： 55.76%（557,600,000 代幣） Binance Launchpad參與者： 2%（20,000,000 代幣） 早期參與者的空投： 6%（60,000,000 代幣） 其他（未來增長等）： 未完全指定；剩餘代幣分配給投資者、貢獻者和未來增長計劃



類別 分配數量（代幣） 比例 (%) 核心貢獻者和投資者 557,600,000 55.76 Binance Launchpad參與者 20,000,000 2.00 早期參與者的空投 60,000,000 6.00 其他（未來增長等） 未完全指定 剩餘

剩餘代幣被分配以支持Ether.Fi基金會的長期發展，解鎖計劃旨在確保市場穩定和可持續增長。有關最詳細和最新的細節分解，請參閱官方Ether.Fi文檔或白皮書。

在生態系統中，ETHFI具有多種功能：

實用代幣： 用於交易費用、質押和訪問平台功能。

用於交易費用、質押和訪問平台功能。 治理代幣： 允許持有者對協議提案進行投票並參與決策。

允許持有者對協議提案進行投票並參與決策。 質押獎勵： 用戶可以質押ETHFI以獲取獎勵並享有額外特權，APY由網絡活動和協議參數決定。

ETHFI 在以太坊質押領域是一種創新的解決方案，通過其安全的密鑰保留、流動性質押和透明治理功能解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和擴展的生態系統，ETHFI和Ether.Fi基金會展示了顯著的潛力，將改變質押者和DeFi參與者與以太坊互動的方式。

準備開始交易ETHFI了嗎？我們的綜合指南《ETHFI交易完整指南：從入門到實戰》將帶您了解所需的一切知識——從ETHFI基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在MEXC的安全平台上為您提供所需的知識。立即探索如何最大化您的ETHFI潛力！