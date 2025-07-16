什麼是ELF？數字資產簡介

什麼是ELF？了解基本概念 ELF 是 aelf 的原生代幣，這是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 aelf 去中心化雲計算平台提供動力。aelf 於 2017 年 12 月推出，旨在解決現有區塊鏈在企業和去中心化應用（dApp）領域中面臨的可擴展性和定制化挑戰。憑藉其獨特的多鏈架構和模塊化設計，aelf 能夠讓用戶高效地部署、運行和管理 dApp，同時確保高吞吐量、安全性和成本效益。ELF 代幣作為什麼是ELF？了解基本概念 ELF 是 aelf 的原生代幣，這是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 aelf 去中心化雲計算平台提供動力。aelf 於 2017 年 12 月推出，旨在解決現有區塊鏈在企業和去中心化應用（dApp）領域中面臨的可擴展性和定制化挑戰。憑藉其獨特的多鏈架構和模塊化設計，aelf 能夠讓用戶高效地部署、運行和管理 dApp，同時確保高吞吐量、安全性和成本效益。ELF 代幣作為
什麼是ELF？了解基本概念

ELFaelf 的原生代幣，這是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 aelf 去中心化雲計算平台提供動力。aelf 於 2017 年 12 月推出，旨在解決現有區塊鏈在企業和去中心化應用（dApp）領域中面臨的可擴展性和定制化挑戰。憑藉其獨特的多鏈架構和模塊化設計，aelf 能夠讓用戶高效地部署、運行和管理 dApp，同時確保高吞吐量、安全性和成本效益。ELF 代幣作為 aelf 生態系統中的主要實用和治理資產，促進交易費用、資源分配，並通過 ELF 區塊鏈協議參與網絡治理。

ELF 的團隊與開發歷史

aelf 於 2017 年由區塊鏈企業家馬昊伯創立，他擁有計算機科學背景並在分布式系統開發方面有豐富經驗。創始團隊匯集了來自區塊鏈、雲計算和企業 IT 的專家，旨在打造一個能夠提供可擴展、可定制且適合商業應用的區塊鏈解決方案平台。他們的願景是讓企業和開發者能夠構建具有靈活性和性能的去中心化應用，以滿足 ELF 生態系統在現實世界中的採用需求。

自成立以來，aelf 實現了多個重要里程碑，包括從知名區塊鏈投資者那裡獲得數百萬美元的早期融資、於 2020 年 12 月推出主網，並與技術公司和區塊鏈項目建立戰略合作夥伴關係。ELF 項目在推出側鏈架構和跨鏈互操作性功能後受到行業關注，使 aelf 成為區塊鏈基礎設施領域的創新者。

ELF 生態系統的核心產品與功能

aelf 生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為開發者、企業和用戶提供全面的解決方案：

主網平台

aelf 主網作為核心區塊鏈平台，允許用戶部署和管理智能合約、創建側鏈，並通過其委託權益證明（DPoS）共識機制實現高速交易。該平台提供可擴展性和靈活性，支持 ELF 網絡內的各種去中心化應用和企業使用場景。

側鏈基礎設施

aelf 的側鏈架構允許開發者創建針對特定應用或行業的定制區塊鏈。每個側鏈獨立運行，但可以與主鏈和其他側鏈交互，實現無縫互操作性和資源隔離。這種方法增強了可擴展性，並支持針對 ELF 交易的專業商業邏輯。

跨鏈橋和互操作性工具

aelf 提供跨鏈橋和互操作性協議，允許資產和數據在 aelf 和其他區塊鏈之間安全流動。此功能支持多鏈生態系統，並擴大 ELF 代幣在不同網絡中的效用。

這些組件共同創造了一個穩健的環境，其中 ELF 作為實用和治理代幣，為網絡內的所有互動提供動力，並支持一個自我維持、可擴展的生態系統。

ELF 致力解決的問題

區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，而 aelf 和 ELF 代幣旨在解決這些問題：

可擴展性限制

許多區塊鏈在吞吐量有限和交易成本高昂的情況下掙扎，這阻礙了大規模採用和企業應用。aelf 的多鏈架構和 DPoS 共識實現了高性能和低成本，使其適合利用 ELF 代幣的大規模應用。

缺乏定制化

傳統區塊鏈通常為開發者提供的靈活性有限，難以根據特定業務需求進行定制。aelf 的模塊化設計和側鏈基礎設施允許創建可定制的區塊鏈，支持 ELF 生態系統中的多樣化使用場景和監管要求。

互操作性障礙

孤立的區塊鏈網絡限制了資產和數據的流動，限制了去中心化生態系統的潛力。aelf 的跨鏈協議促進了無縫互操作性，使用 ELF 作為橋樑，實現多個區塊鏈之間的協作和價值轉移。

通過利用先進的區塊鏈技術，aelf 提供了一個全面、高效且安全的解決方案，改變開發者和企業與去中心化基礎設施互動的方式，並通過 ELF 代幣實現這一目標。

ELF 代幣經濟學解析

總供應量與分配結構

數字代幣 ELF（aelf）的總發行量（總供應量）根據多個來源的最新一致數據，約為 9.964 億到 10 億 ELF 代幣流通供應量——即目前市場上可用並交易的數量——根據來源和具體報告日期的不同，範圍在約 7.654 億到 9.966 億 ELF 代幣之間。

關鍵數據

指標數值（近似）
總供應量9.964 億 – 10 億 ELF
流通供應量7.654 億 – 9.966 億 ELF

比例分配

  • 流通供應量大約占總 ELF 供應量的 76.8% 到 100%，具體取決於來源和最新的代幣解鎖或分配情況。
  • 剩餘的 ELF 代幣（如果有）通常保留給團隊、生態系統開發、質押獎勵或其他分配，如項目代幣經濟中所定義。然而，這些分配的具體細節未在提供的搜索結果中詳細說明。

附加信息

  • 官方網站為 aelf.io。
  • 白皮書可在官方網站上找到，通常位於「資源」或「文件」部分，如果需要 ELF 代幣分配的詳細細分（例如，團隊、投資者、生態系統等），請參閱 aelf 白皮書或官方文檔。

代幣用途與使用案例

在 aelf 生態系統中，ELF 具有多種功能：

  • 交易費用：用於支付 ELF 網絡上的交易處理和智能合約執行。
  • 資源分配：部署和管理側鏈以及訪問 ELF 生態系統內的網絡資源所需的代幣。
  • 治理：ELF 代幣持有者可以通過投票參與網絡治理，對提案和協議升級進行表決。

流通時間表與解鎖時間線

在 ELF 代幣發行時，一部分 ELF 代幣進入流通，剩餘部分則遵循釋放和解鎖計劃，以確保市場穩定和長期增長。具體的解鎖時間線和分配百分比詳見 aelf 白皮書。

治理與質押機制

aelf 採用委託權益證明（DPoS）治理模式，允許 ELF 持有者投票選舉區塊生產者並參與協議決策。用戶可以質押其 ELF 代幣以獲取獎勵並獲得額外特權，年收益率（APY）根據網絡狀況和質押參與度而有所不同。

結論

ELF 在區塊鏈基礎設施領域中是一個創新的解決方案，通過其可擴展架構和可定制側鏈功能解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的生態系統和強大的技術，ELF 展現出巨大的潛力，將改變開發者和企業構建與去中心化應用互動的方式。

準備開始交易 ELF 了嗎？我們的綜合指南《ELF 交易完整指南：從入門到實際交易》將帶您了解所有需要知道的內容——從 ELF 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在 MEXC 安全平台上為您提供所需知識。立即探索如何最大化您的 ELF 潛力！

