什麼是 Electroneum (ETN)？數位資產簡介

Electroneum (ETN) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，旨在讓所有人都能使用數位支付，特別專注於行動用戶和無銀行帳戶的人口群體。Electroneum 於 2017 年 9 月推出，旨在解決新興市場中金融包容性和數位支付可及性的挑戰。該平台建立在自己的 Layer 1 EVM 兼容區塊鏈上，Electroneum 網路讓用戶能夠即時發送和接收 ETN 代幣支付，交易速度最快僅需 5 秒，且智慧合約費用極低。該網路利用 IBFT 共識機制，確保高效的安全性、節能效果以及快速的最終確認。Electroneum 的使命是通過 ETN 代幣提供一種簡單、安全且具成本效益的方式，讓全球數百萬人參與數位經濟。
Electroneum 於 2017 年由Richard Ells創立，他是一位擁有數位行銷和技術創業背景的企業家。在創建 Electroneum 和 ETN 代幣之前，Ells 還創立了社交媒體管理平台 Retortal 和網站開發公司 SiteWizard。創始團隊的願景是打造一種加密貨幣，藉助行動技術來彌補傳統金融與無銀行帳戶人口之間的差距，並進入銀行基礎設施有限的地區。
自成立以來，Electroneum 已經達成了多個重要里程碑。該項目在 2017 年通過首次代幣發行（ICO）成功募資，售出了約 63 億枚 ETN 代幣。Electroneum 在不久後推出了主網，多年來其生態系統已經擴展到服務全球超過 400 萬用戶。其顯著成就包括整合即時支付技術、推出移動挖礦體驗（後來因法規遵從性而逐步淘汰），以及與非政府組織和電信商合作，推動 ETN 代幣在開發中市場的採用。Electroneum 對現實世界應用和社會影響的關注使其成為數位支付領域的先驅。
Electroneum 生態系統圍繞幾個核心產品和服務構建，旨在實現無縫且包容的數位支付：
Electroneum 區塊鏈平台
生態系統的核心是 Electroneum 區塊鏈，這是一個 Layer 1 EVM 兼容網路，支持快速、安全且低成本的 ETN 交易。該平台的 IBFT 共識機制確保即時確認和能源效率，非常適合高頻率的日常支付。該區塊鏈由已知的驗證者網絡維護，其中包括大學和 Web3 基礎設施公司，增強了透明度和信任。
移動應用程式與數位錢包
Electroneum 的移動應用程式讓用戶可以輕鬆發送、接收和存儲 ETN 代幣。該應用程式設計簡潔，即使技術知識有限的用戶也能參與數位經濟。功能包括 QR 碼支付、交易記錄以及與本地支付提供商的整合。該應用程式已被下載數百萬次，反映了其在新興市場用戶中的受歡迎程度。
生態系統服務與合作夥伴關係
Electroneum 開發了一系列服務以支持其金融包容性使命。這些服務包括與非政府組織合作促進直接援助付款、與電信商合作實現使用 ETN 進行話費和數據充值，以及為商家開發 API 以接受 ETN 代幣支付。這些組件共同構建了一個完整的生態系統，其中 ETN 作為實用型代幣驅動所有互動。
這些產品共同構成了一個穩健的環境，Electroneum 讓全球用戶享受到快速、實惠且便捷的數位支付。
數位支付行業，特別是在開發中地區，面臨著一些持續的挑戰，而 Electroneum 致力於解決這些問題：
金融排斥
全球有數十億人缺乏傳統銀行服務的接入，限制了他們參與全球經濟的能力。這種排斥影響經濟增長並延續貧困。
高昂的交易成本和緩慢的結算
傳統的匯款和支付系統通常涉及高額費用和緩慢的處理時間，使其不適用於小額交易和跨境支付。
複雜性與對數位資產缺乏信任
許多潛在用戶因現有加密貨幣的複雜性以及對安全性和透明度的擔憂而卻步。
Electroneum 通過其用戶友好的移動應用程式、低成本且即時的 ETN 區塊鏈交易，以及與值得信賴的組織的合作夥伴關係，解決了這些痛點。通過利用區塊鏈技術，Electroneum 提供了一種安全、高效且包容的解決方案，讓用戶能夠輕鬆地發送、接收和花費 ETN 代幣。
Electroneum (ETN) 代幣的總發行量上限為 210 億 ETN。這是最大供應量限制，意味著不會再創建超出此數量的新代幣。
|參數
|數量
|總供應量（最大）
|210 億 ETN
|ICO 銷售
|~63 億 ETN
|流通供應量
|~180 億 ETN
這一分布反映了 Electroneum 提供廣泛可及加密貨幣的目標，特別針對行動用戶和無銀行帳戶的人口。
在 Electroneum 生態系統中，ETN 代幣具有多種功能：
在啟動時，大量的 ETN 代幣通過 ICO 和隨後的生態系統活動進入流通。剩餘的代幣則分配給 Electroneum 生態系統的持續開發、團隊激勵和儲備金，解鎖時間表旨在支持長期增長和市場穩定。
Electroneum 的治理模式主要由核心開發團隊和已知的驗證者管理，重點在於網路安全和協議升級。雖然傳統的鏈上治理和質押機制不是核心功能，但網路的驗證者結構確保了透明度和問責制。用戶受益於安全高效的 ETN 代幣網路，無需複雜的質押流程。
Electroneum 作為數位支付領域的創新解決方案，通過其快速、安全且用戶友好的區塊鏈生態系統，解決了金融排斥、高交易成本和複雜性等關鍵挑戰。隨著不斷增長的用戶群和對現實世界應用的明確聚焦，Electroneum 及其 ETN 代幣展示了巨大的潛力，有望改變個人和組織與數位資產互動的方式，特別是在服務不足的市場中。
準備開始交易 Electroneum 嗎？我們的綜合指南“Electroneum 交易完全指南：從入門到實際操作”將帶您了解您需要知道的一切——從 Electroneum 基本知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在 MEXC 安全平台上為您提供知識。立即探索如何最大化您的 ETN 代幣潛力！
Start
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。