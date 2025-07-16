在區塊鏈技術的迅猛發展中，Web3 遊戲作爲新興領域，正逐步吸引全球玩家的目光。Elderglade 作爲一款由知名遊戲開發工作室 W3Forge 傾力打造的下一代 Web3 幻想遊戲生態系統，憑藉其獨特的遊戲機制、豐富的遊戲內容以及與 AI 技術的深度融合，正逐漸嶄露頭角。 1. 什麼是 Elderglade？ 1.1 項目概述 Elderglade 巧妙地將兩種最成功的遊戲類型相結合，創造出一在區塊鏈技術的迅猛發展中，Web3 遊戲作爲新興領域，正逐步吸引全球玩家的目光。Elderglade 作爲一款由知名遊戲開發工作室 W3Forge 傾力打造的下一代 Web3 幻想遊戲生態系統，憑藉其獨特的遊戲機制、豐富的遊戲內容以及與 AI 技術的深度融合，正逐漸嶄露頭角。 1. 什麼是 Elderglade？ 1.1 項目概述 Elderglade 巧妙地將兩種最成功的遊戲類型相結合，創造出一
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 Elde...eb3 遊戲生態

什麼是 Elderglade？融合休閒與深度體驗的 Web3 遊戲生態

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#新手入門
Wormhole
W$0.0664+4.58%
Sleepless AI
AI$0.06365-0.12%
Line Protocol
LINE$0.0000309-3.43%
Non-Playable Coin
NPC$0.020671+26.87%
Elderglade
ELDE$0.002698-0.29%

在區塊鏈技術的迅猛發展中，Web3 遊戲作爲新興領域，正逐步吸引全球玩家的目光。Elderglade 作爲一款由知名遊戲開發工作室 W3Forge 傾力打造的下一代 Web3 幻想遊戲生態系統，憑藉其獨特的遊戲機制、豐富的遊戲內容以及與 AI 技術的深度融合，正逐漸嶄露頭角。

1. 什麼是 Elderglade？


1.1 項目概述


Elderglade 巧妙地將兩種最成功的遊戲類型相結合，創造出一種獨特的混合模型，既支持大規模用戶獲取，又能夠實現深度、長時間的遊戲參與。Elderglade 的生態系統可透過 LINETelegram、原生移動應用（iOS 和 Android）以及瀏覽器等多種渠道存取，實現了無縫的用戶體驗。

1.2 開發團隊


Elderglade 由 W3Forge 遊戲開發工作室精心打造。W3Forge 在遊戲開發和區塊鏈技術領域享有盛譽，曾成功推出多個創新項目，展現了其在推動遊戲行業與區塊鏈技術融合方面的深厚實力。W3Forge 致力於透過融合引人入勝的遊戲玩法與前沿技術，推動遊戲行業的進步。

2. Elderglade 的功能特色


2.1 獨特的遊戲玩法


Elderglade以其動態的遊戲玩法脫穎而出，既吸引了休閒玩家，也滿足了硬核玩家的需求。該遊戲生態系統包括：

1）實時 PvP 三消遊戲：目前已經上線的實時 PvP 三消遊戲，以其快節奏、策略性的玩法吸引了大量玩家。

2）AI 驅動的 MMORPG：即將推出的 AI 驅動 MMORPG，將引入基於提取的 PvPvE（玩家對玩家對環境）機制，爲玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

2.2 鏈上資產所有權


Elderglade 將鏈上資產所有權引入遊戲，玩家可以真正擁有並交易遊戲中的數位資產。這一特性不僅增強了遊戲的沉浸感和真實感，還爲玩家提供了額外的經濟激勵。

2.3 AI 技術的深度融合


Elderglade 在遊戲中深度整合了 AI 技術，實現動態內容生成，即 AI 根據玩家行爲和偏好自動生成多樣化任務、敵人和獎勵，確保每次遊戲體驗新穎獨特；遊戲中的非玩家角色（NPC）由 AI 驅動，能進行自然且智能的互動，增強遊戲沉浸感；同時，AI 算法透過分析玩家遊戲習慣，提供個性化遊戲推薦和策略建議，助力玩家享受更優質的遊戲體驗。這些 AI 技術的融入不僅提升了遊戲的趣味性和挑戰性，還保證了每次遊戲體驗的獨特性。

2.4 跨平台存取


Elderglade 支持跨平台存取，玩家可以透過 LINE、Telegram、原生移動應用（iOS 和 Android）以及瀏覽器等多種渠道進入遊戲世界。這種跨平台的無縫銜接，極大地降低了玩家的進入門檻，提升了遊戲的可存取性和用戶基數。

2.5 社交與競技並重


Elderglade 不僅注重遊戲的競技性，還強調社交互動。玩家可以與好友組隊探險，參與公會活動，共同挑戰強大的敵人。同時，遊戲內的排行榜和競技場系統，也爲玩家提供了展示實力、爭奪榮譽的平台。

3.什麼是 $ELDE 代幣?


$ELDE 是 Elderglade 生態系統的原生代幣。$ELDE 在遊戲經濟中扮演著至關重要的角色，是各種交易和活動的核心貨幣。其主要用途包括：

遊戲存取與參與：用於進入荒野、森林及參與各種遭遇戰；
資源獲取與收益機制：在探索中可拾取代幣，有機會回本甚至獲利，荒野所有者可收取未領取的代幣收益；
遊戲內消費：在城鎮中用於治療、購買和維修裝備等；
玩家交易媒介：支持英雄、裝備和物品的玩家間交易；
NFT 激勵機制：酒館 NFT 持有者可從角色招募中獲得代幣收益；
平台質押與增益：可質押代幣增強建築功能並獲取特殊 NFT，解鎖更多玩法和策略。

4.如何在 MEXC 購買 $ELDE？


Elderglade 作爲一個融合休閒與深度體驗的 Web3 遊戲生態系統，透過多平台接入、AI 驅動的遊戲體驗和完善的代幣經濟體系，爲玩家提供了一個全新的遊戲世界。隨著項目的不斷發展和生態系統的完善，Elderglade 有望在區塊鏈遊戲領域佔據一席之地，成爲連接傳統遊戲與 Web3 世界的橋樑。

目前，MEXC 平台已上線 $ELDE，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登錄 MEXC App 或官方網站
2）在搜索框中搜索 ELDE 代幣名稱，選擇 ELDE 的現貨交易或者合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金