什麼是 Elderglade？融合休閒與深度體驗的 Web3 遊戲生態

在區塊鏈技術的迅猛發展中，Web3 遊戲作爲新興領域，正逐步吸引全球玩家的目光。 Elderglade 作爲一款由知名遊戲開發工作室 W3Forge 傾力打造的下一代 Web3 幻想遊戲生態系統，憑藉其獨特的遊戲機制、豐富的遊戲內容以及與 AI 技術的深度融合，正逐漸嶄露頭角。













Elderglade 巧妙地將兩種最成功的遊戲類型相結合，創造出一種獨特的混合模型，既支持大規模用戶獲取，又能夠實現深度、長時間的遊戲參與。Elderglade 的生態系統可透過 LINE Telegram 、原生移動應用（iOS 和 Android）以及瀏覽器等多種渠道存取，實現了無縫的用戶體驗。









Elderglade 由 W3Forge 遊戲開發工作室精心打造。W3Forge 在遊戲開發和區塊鏈技術領域享有盛譽，曾成功推出多個創新項目，展現了其在推動遊戲行業與區塊鏈技術融合方面的深厚實力。W3Forge 致力於透過融合引人入勝的遊戲玩法與前沿技術，推動遊戲行業的進步。













Elderglade以其動態的遊戲玩法脫穎而出，既吸引了休閒玩家，也滿足了硬核玩家的需求。該遊戲生態系統包括：





1）實時 PvP 三消遊戲：目前已經上線的實時 PvP 三消遊戲，以其快節奏、策略性的玩法吸引了大量玩家。





2）AI 驅動的 MMORPG：即將推出的 AI 驅動 MMORPG，將引入基於提取的 PvPvE（玩家對玩家對環境）機制，爲玩家帶來前所未有的遊戲體驗。









Elderglade 將鏈上資產所有權引入遊戲，玩家可以真正擁有並交易遊戲中的數位資產。這一特性不僅增強了遊戲的沉浸感和真實感，還爲玩家提供了額外的經濟激勵。









Elderglade 在遊戲中深度整合了 AI 技術，實現動態內容生成，即 AI 根據玩家行爲和偏好自動生成多樣化任務、敵人和獎勵，確保每次遊戲體驗新穎獨特；遊戲中的非玩家角色（NPC）由 AI 驅動，能進行自然且智能的互動，增強遊戲沉浸感；同時，AI 算法透過分析玩家遊戲習慣，提供個性化遊戲推薦和策略建議，助力玩家享受更優質的遊戲體驗。這些 AI 技術的融入不僅提升了遊戲的趣味性和挑戰性，還保證了每次遊戲體驗的獨特性。









Elderglade 支持跨平台存取，玩家可以透過 LINE、Telegram、原生移動應用（iOS 和 Android）以及瀏覽器等多種渠道進入遊戲世界。這種跨平台的無縫銜接，極大地降低了玩家的進入門檻，提升了遊戲的可存取性和用戶基數。









Elderglade 不僅注重遊戲的競技性，還強調社交互動。玩家可以與好友組隊探險，參與公會活動，共同挑戰強大的敵人。同時，遊戲內的排行榜和競技場系統，也爲玩家提供了展示實力、爭奪榮譽的平台。









$ELDE 是 Elderglade 生態系統的原生代幣。$ELDE 在遊戲經濟中扮演著至關重要的角色，是各種交易和活動的核心貨幣。其主要用途包括：





遊戲存取與參與：用於進入荒野、森林及參與各種遭遇戰；

資源獲取與收益機制：在探索中可拾取代幣，有機會回本甚至獲利，荒野所有者可收取未領取的代幣收益；

遊戲內消費：在城鎮中用於治療、購買和維修裝備等；

玩家交易媒介：支持英雄、裝備和物品的玩家間交易；

NFT 激勵機制：酒館 NFT 持有者可從角色招募中獲得代幣收益；

平台質押與增益：可質押代幣增強建築功能並獲取特殊 NFT，解鎖更多玩法和策略。









Elderglade 作爲一個融合休閒與深度體驗的 Web3 遊戲生態系統，透過多平台接入、AI 驅動的遊戲體驗和完善的代幣經濟體系，爲玩家提供了一個全新的遊戲世界。隨著項目的不斷發展和生態系統的完善，Elderglade 有望在區塊鏈遊戲領域佔據一席之地，成爲連接傳統遊戲與 Web3 世界的橋樑。





