什麼是EDGE？數字資產簡介

EDGE 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Definitive平台提供動力——這是一個去中心化、先進的交易平台，專為鏈上代幣和跨鏈資產交易而設計。EDGE於2025年4月推出，旨在通過提供統一的智能路由解決方案來解決去中心化交易中的低效和分散問題。憑藉其強大的技術，EDGE使用戶能夠獲得深度流動性，執行完整的訂單類型（包括市價、限價、止損和TWAP），並通過質押減少交易費用，同時確保數字資產生態系統中的安全性、速度和成本效益。

EDGE於2024年由一群前Coinbase交易主管創立，他們在區塊鏈技術、金融市場和算法交易方面擁有豐富的經驗。創始團隊的願景是打造一個能通過聚合流動性並向所有用戶提供專業級交易工具，從而改變去中心化交易的平台。自成立以來，EDGE已達成多個重要里程碑，包括：

獲得頂尖行業投資者的支持。

於2025年4月推出Definitive主網及平台。

整合智能路由技術，聚合來自100多家去中心化交易所和資金池的流動性。

推出EDGE實用型代幣，該代幣通過質押解鎖高級平台功能和交易費用折扣。

該項目在公開發布後以及宣布其創新性的跨鏈交易能力後獲得了廣泛關注，使EDGE成為DeFi交易領域的領先創新者。

EDGE生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為活躍交易者和DeFi參與者提供全面的解決方案：

1. Definitive交易平台：

EDGE生態系統的核心，該平台使用戶能夠跨多個區塊鏈交易鏈上資產，並使用高級訂單類型。憑藉智能路由技術，它確保用戶始終獲得最佳價格和最大回報。該平台已經被數千名交易者用於跨鏈交換，使其成為去中心化交易領域的領先解決方案。

2. EDGE質押模組：

這項服務允許用戶質押他們的EDGE代幣以解鎖交易費用折扣並訪問高級功能。通過利用安全的智能合約系統，質押模組為所有參與者創造了無縫且有回報的體驗，激勵長期參與和平台忠誠度，在數字資產市場中尤為如此。

3. 流動性聚合引擎：

此組件聚合來自100多家去中心化交易所和資金池的流動性，確保交易時有深厚的訂單簿和最小的滑點。該引擎的創新路由算法支持高效執行，並支持平台為EDGE加密貨幣用戶提供最佳交易結果的使命。

這些組件共同創造了一個強大且自給自足的環境，其中EDGE作為實用型代幣驅動網絡內的所有交互。

去中心化交易領域面臨著幾個關鍵挑戰，而EDGE旨在解決這些問題：

1. 分散的流動性：

由於流動性分散在多個DEX中，用戶經常難以找到最佳價格，導致更高的成本和較差的執行效果。這影響了數字資產市場中的零售和機構交易者，導致效率低下和錯失機會。傳統的聚合器缺乏實現最佳交易所需的深度和速度。

2. 有限的訂單類型：

大多數去中心化平台僅支持基本的交換操作，阻止用戶執行高級交易策略。這一限制制約了專業交易者並降低了DeFi交易的吸引力。現有的解決方案嘗試通過部分實現來應對這個問題，但它們通常缺乏可靠性與靈活性，特別是對於EDGE加密貨幣交易者。

3. 高昂的交易費用和不良的用戶激勵：

DeFi用戶面臨高昂的交易費用和有限的平台忠誠度獎勵。這阻礙了積極參與和長期投入。以往解決此問題的嘗試因不可持續的代幣經濟或缺乏有意義的平台代幣效用而受到阻礙。

EDGE通過其智能路由技術、全面的訂單套件和基於質押的費用折扣解決了這些痛點。通過利用區塊鏈和智能合約技術，EDGE提供了一個安全、高效且以用戶為中心的解決方案，改變了交易者與去中心化市場互動的方式。

截至2025年7月，數字代幣EDGE（Definitive）的總發行量（流通供應量）為2億EDGE。這個數字代表了目前流通中的代幣數量，但搜索結果中未明確指出最大或總供應量上限，也沒有提供比例分配的詳細細節（如團隊、投資者、生態系統或儲備的分配）。完整的分配細節需要參考官方網站或白皮書，但這些內容未包含在搜索結果中。

流通供應量： 2億EDGE加密貨幣

2億EDGE加密貨幣 市值： 41,331,822美元（截至2025年7月24日）

在生態系統中，EDGE具有多種功能：

質押以獲取交易費折扣 ：質押EDGE以解鎖降低的交易費用並訪問Definitive平台上的高級功能。

：質押EDGE以解鎖降低的交易費用並訪問Definitive平台上的高級功能。 平台實用性 ：訪問高級交易工具和數字資產生態系統中的獨家平台福利所必需。

：訪問高級交易工具和數字資產生態系統中的獨家平台福利所必需。 生態系統激勵：用於獎勵活躍參與者和流動性提供者，促進與EDGE加密貨幣的長期互動。

搜索結果中未提供詳細的解鎖計劃或釋放時間表。有關代幣釋放和解鎖的具體信息，請參閱官方Definitive文檔或網站。

EDGE實施了一種質押機制，允許用戶賺取交易費折扣，並可能獲得其他平台特權。搜索結果中未找到有關治理權或投票機制的信息。

EDGE作為去中心化交易領域的一個創新解決方案，通過其智能路由技術和全面的交易套件解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的用戶群和強大的生態系統，EDGE加密貨幣展示了改變交易者與鏈上資產互動方式的巨大潛力。準備開始交易EDGE了嗎？我們全面的「EDGE交易完整指南：從入門到實戰交易」將帶您了解從EDGE基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術的一切內容。無論您是加密貨幣新手還是數字資產領域的資深交易者，這份逐步指南將在MEXC的安全平台上為您配備所需知識。立即探索如何最大化您的EDGE潛力！