什麼是Eclipse？數位資產簡介

Eclipse（ES）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Eclipse網絡，這是一個下一代模組化的第二層解決方案，旨在利用Solana虛擬機（SVM）來擴展以太坊。Eclipse於2025年7月推出，旨在解決以太坊面臨的持續可擴展性挑戰，例如高昂的交易費用和有限的吞吐量。通過利用SVM進行執行、在以太坊上結算交易並向Celestia發布數據，Eclipse生態系統使用戶和開發者能夠以前所未有的速度和效率構建和互動去中心化應用程序（dApps）。ES網絡已經展示了接近每秒9,000筆交易（TPS）的能力，將自己定位為以太坊生態系統中的變革力量。
Eclipse由首席執行官Vijay Chetty領導的團隊於2025年創立，他是一位在加密貨幣行業中被廣泛認可的老將。創始團隊在區塊鏈工程、密碼學和去中心化金融方面擁有深厚專業知識，並曾在領先的技術和加密組織中積累豐富經驗。他們的願景是通過整合Solana虛擬機的高性能能力與以太坊強大的安全性和流動性，創造一個能充分釋放以太坊潛力的平台。
自成立以來，Eclipse生態系統已達成多個重要里程碑。這些包括2025年7月成功推出主網和ES代幣空投、SVM執行與以太坊結算的集成，以及活躍的開發者和用戶社區的加入。該項目的快速成長和技術成就使Eclipse成為模組化區塊鏈和Layer 2擴展領域的領先創新者。
Eclipse生態系統由幾個相互關聯的產品組成，共同為尋求可擴展區塊鏈基礎設施的開發者、用戶和企業提供全面解決方案。
這些組件共同作用，創造了一個無縫的環境，其中ES代幣作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵網絡參與。其結果是一個自我維持且快速增長的Eclipse生態系統，滿足開發者和終端用戶的需求。
區塊鏈行業，特別是以太坊生態系統，面臨著一些關鍵挑戰，而Eclipse旨在解決這些問題：
Eclipse通過其模組化架構解決這些痛點，結合Solana虛擬機的速度、以太坊的安全性和Celestia的數據可用性。這種方法實現高吞吐量、低成本交易、統一的開發者體驗和強大的數據完整性，改變了用戶和開發者與Eclipse生態系統及更廣泛以太坊網絡的互動方式。
Eclipse數位代幣（$ES）的總發行量為10億枚代幣。ES代幣供應的比例分配如下：
此分配結構旨在激勵早期參與和對Eclipse生態系統的長期承諾。
在Eclipse生態系統中，ES代幣具有多種功能：
在啟動時，約15%的總ES供應量通過空投和流動性配置進入流通。剩餘的ES代幣受結構化歸屬和鎖定計劃約束，貢獻者和投資者分配將在三到四年內逐步解鎖。這種漸進式釋放旨在確保市場穩定並支持Eclipse生態系統的可持續增長。
Eclipse實施去中心化治理模式，賦予ES代幣持有者提出和投票關鍵協議變更的權利。質押機制允許用戶鎖定其ES代幣以換取獎勵，收益率由網絡活動和參與率決定。
Eclipse作為區塊鏈擴展領域的創新解決方案，通過其高性能的SVM執行、穩健的數據可用性和周到的代幣經濟學，解決了以太坊最緊迫的挑戰。憑借快速成長的生態系統和對社區驅動開發的堅定承諾，ES代幣展示出顯著的潛力，將改變開發者和用戶與以太坊及去中心化應用的互動方式。準備好開始交易Eclipse了嗎？我們的綜合指南《Eclipse交易完整指南：從入門到實際操作》將帶您了解一切所需知識——從Eclipse ES基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握在MEXC安全平台上的操作技能。立即探索如何最大化您的Eclipse ES代幣潛力！
