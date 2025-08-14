什麼是 DexCheck (DCK)？數位資產簡介

DexCheck (DCK) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 DexCheck 去中心化分析平台 提供動力，旨在為加密貨幣和 NFT 市場帶來先進的、由人工智慧驅動的洞察。DexCheck 於 2023 年推出，旨在解決快速發展的數位資產領域中交易者和投資者缺乏可訪問的即時分析和社交情報的問題。憑藉其強大的人工智慧技術，DexCheck 讓用戶能夠追蹤聰明資金流動、分析市場趨勢並做出明智的決策，同時確保對複雜區塊鏈數據的快速、透明和用戶友好的訪問。

DexCheck 於 2023 年由一群具有數據科學、金融和去中心化技術背景的區塊鏈和人工智慧專家創立。創始團隊的願景是讓高級交易分析變得普及化，使新手和專業用戶都能自信地導航加密貨幣和 NFT 市場。他們的集體經驗包括曾在領先的金融科技公司和成功的區塊鏈初創公司擔任職務，為 DexCheck 通過創新的人工智慧和區塊鏈整合來改變數位資產分析的使命奠定了堅實基礎。

自成立以來，DexCheck 已經達成了幾個重要的里程碑，包括：

獲得來自私人投資者和關鍵意見領袖 (KOL) 的早期資金。

在 2023 年中期推出其主網和分析平台，迅速吸引了不斷增長的用戶群。

與知名的區塊鏈項目和數據提供商建立戰略合作夥伴關係，以增強其分析能力。

在推出其人工智慧驅動的聰明資金追蹤工具後，該項目獲得了廣泛關注，使 DexCheck 成為 DeFi 分析領域的領先創新者。

DexCheck 生態系統由多個相互連接的產品組成，為加密貨幣交易者、NFT 爱好者和數據驅動的投資者提供全面的解決方案。核心產品包括：

1. DexCheck 分析平台：

DexCheck 生態系統的主要平台，此應用程序讓用戶使用先進的人工智慧算法訪問加密貨幣和 NFT 市場的即時分析。它使用戶能夠追蹤聰明資金的動向、分析代幣和 NFT 趨勢並獲得可操作的洞察，所有這些都通過直觀的界面進行。該平台被成千上萬尋求在數位資產市場中獲得競爭優勢的交易者廣泛使用。

2. 社交情報套件：

這項服務通過聚合和分析與加密資產相關的社交媒體情緒和影響者活動來擴展 DexCheck 的功能。用戶可以監控熱門話題、評估市場情緒並識別新興機會，從社交數據和區塊鏈分析的無縫整合中受益。

3. 投資組合管理工具：

這些工具完善了 DexCheck 生態系統，幫助用戶管理他們的數位資產投資組合、設置警報並自動化交易策略。投資組合套件利用 DexCheck 的分析和社交情報來優化資產配置和風險管理，代表了加密空間中投資組合監督的創新方法。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中 DCK 作為效用代幣推動所有互動，從訪問高級分析到參與治理和獎勵計劃。

數位資產行業面臨著幾個 DexCheck 致力於解決的關鍵挑戰：

1. 缺乏可訪問的即時分析

許多交易者難以獲取及時且可操作的市場數據，導致錯失機會和風險增加。這影響了零售和專業投資者，導致交易效率低下和決策不佳。傳統的分析平台往往缺乏現代加密貨幣市場所需的深度和速度。

2. 分散的社交情報

加密貨幣領域深受社交情緒影響，但追蹤和解釋這些數據具有挑戰性。現有的解決方案分散且無法提供市場趨勢的統一視圖，阻止用戶利用新興敘事。

3. 複雜的投資組合管理

管理多樣化的加密貨幣和 NFT 投資組合非常複雜，用戶在追蹤績效、設置警報和自動化策略方面面臨困難。先前解決此問題的嘗試因整合不良和缺乏高級分析而受限。

DexCheck 通過其人工智慧驅動的分析、集成的社交情報和全面的投資組合工具解決這些痛點，使用戶能夠做出數據驅動的決策、領先行業趨勢並高效管理其數位資產。

DexCheck (DCK) 設計了一個周全的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

總供應量：數位代幣 DCK (DexCheck) 的總發行量為 1,000,000,000 枚代幣，固定供應量，不計劃進一步鑄造或銷毀。該代幣基於 BEP-20 標準（Binance Smart Chain）發行。

分配結構：

類別 分配比例 (%) 私募輪 A 8.0 私募輪 B 9.0 KOLs 3.0 公開銷售 8.7 團隊 9.0 顧問 3.0 流動性 20.0 開發者 5.0 行銷 10.0 DAO 8.0 獎勵 16.3

鎖定期和解鎖時間表：

私募輪、團隊、顧問和其他分配受各種鎖定和解鎖時間表約束，細節包括在代幣生成事件 (TGE) 時的初始解鎖以及隨後在 6 至 36 個月內的逐步釋放。流動性和獎勵是重要的分配，支持生態系統增長和用戶激勵。

代幣效用和使用案例：

DCK 在 DexCheck 生態系統中具有多種功能：

訪問高級分析 ：解鎖 DexCheck 平台上的高級功能和數據集。

：解鎖 DexCheck 平台上的高級功能和數據集。 治理 ：參與協議決策並對關鍵提案進行投票。

：參與協議決策並對關鍵提案進行投票。 質押和獎勵：質押 DCK 以獲得獎勵並獲得額外特權。

治理和質押：

DexCheck 實施了去中心化的治理模式，允許代幣持有者提出並對平台升級和生態系統倡議進行投票。質押 DCK 為用戶提供了賺取獎勵的機會，收益率由網絡參與度和平臺增長決定。

官方資源：

官方網站：dexcheck.ai/info

白皮書：dexcheck.gitbook.io/whitepaper/general/about-dexcheck

有關鎖定期或特定解鎖時間表的更多詳細信息，請參閱白皮書或官方網站上的代幣經濟部分。

DexCheck (DCK) 在數位資產分析領域是一個創新的解決方案，通過其人工智慧驅動的分析、集成的社交情報和全面的投資組合管理工具解決了關鍵挑戰。憑藉其穩健的代幣經濟、不斷增長的生態系統和以用戶為中心的功能，DexCheck 展現出巨大的潛力，將改變交易者和投資者與區塊鏈數據互動的方式。

