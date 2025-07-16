什麼是 DeLorean Labs (DMC)？構建汽車品牌的 Web3 基礎設施

隨着全球品牌紛紛探索區塊鏈應用， DeLorean Labs 正在嘗試將傳統汽車工業與 Web3 世界深度融合。作為傳奇汽車品牌 DeLorean 的衍生項目，DeLorean Labs 致力於打造一套服務品牌方、開發者和用戶的 Web3 基礎設施，以 DMC 代幣為核心連接鏈上身分、實物資產和數字體驗，為現實世界的品牌打造鏈上擴展路徑。









DeLorean Labs 是 DeLorean 品牌旗下專注於 Web3 架構設計與應用開發的實驗性組織。其使命不僅是將品牌的核心價值延展至鏈上，更在於探索如何通過代幣經濟、鏈上身分與智能合約，實現品牌體驗的去中心化重構。





DeLorean Labs 並非傳統意義上的 NFT 項目，而是構建品牌與用戶在鏈上互動的基礎設施。通過身分系統、獎勵機制、預約功能與代幣化經濟體系，項目正推動 DeLorean 品牌實現從「汽車製造商」向「Web3 平台參與者」的角色轉變。其目標不僅是推動自有品牌鏈上化，更是建立一個可供其他品牌複用的模組化 Web3 協議，助力傳統企業完成數字身分和資產的鏈上遷移。









DeLorean Labs 基於 Sui 區塊鏈 構建其應用層架構，Sui 提供的高速執行、低延遲和對象導向的數據模型，適合承載複雜的品牌交互邏輯與多樣化的資產類型。DeLorean Labs 在其上構建了多項核心模塊：





Flux Protocol ：鏈上身分與聲譽系統，用於認證用戶參與行為與解鎖獎勵；

預約系統 ：用戶可使用 DMC 預約購買 DeLorean 實車，或參與限量鏈上活動；

鏈上抽籤與激勵模塊 ：保障公平分配、增強用戶依賴性；

品牌開發工具套件：未來將支援其他品牌通過類似方式接入 Web3。





DeLorean Labs 不只是自用平台，也在打造開放協議，服務更廣泛的品牌合作夥伴。









DeLorean Labs 的生態核心是 $DMC 代幣，它既是訪問網絡的權限憑證，也是品牌用戶互動的激勵機制，其用途主要包括：





實用功能 ：$DMC 可用於參與生態中的活動、解鎖限定內容、支付鑄造費用、預訂車輛等；

經濟價值 ：DMC 將在公開市場流通，並用於構建激勵模型和用戶留存機制；

品牌連接：持有 DMC 可享受 DeLorean 品牌鏈上與線下整合的獨特體驗，如紀念品兌換、社區投票、限量款 NFT 解鎖等。





DMC 不是一個獨立的加密資產，它承擔的是品牌身分與鏈上服務之間的橋樑角色。





據悉，$DMC 的總發行量為 128 億枚，初始分配結構如下：













DeLorean Labs 項目在每一階段都穩步推進，從技術到生態、從社群到場景，逐步構建完整的 Web3 品牌交互模型，其發展分為幾個關鍵階段：





階段 時間 關鍵里程碑 啟動階段

2024 年 Q4 官網上線，代幣經濟模型公開，Flux V1 測試版發佈 成長期 2025 Q1 NFT 空投、活動激勵系統上線、車輛預約功能部署 生態擴張階段 2025 Q2 DMC Launchpad 啟動，引入合作品牌模塊 品牌開放合作 2025 H2 提供 SDK 工具包，支援其他品牌集成 Web3 功能





值得一提的是，在 DeLorean Labs 構建鏈上互動生態的過程中，「Time Capsule」活動成為標誌性事件之一。該活動於 2024 年限量發行 8,888 枚數字與實體藏品，並邀請《回到未來》主演 Christopher Lloyd (Doc Brown) 作為官方代言人，引發社區熱烈響應。





所有 Time Capsule 於統一時間同步揭曉，用戶可獲得不同稀有度的數字資產，以及包括 DeLorean Alpha5 電動車、F1 賽車體驗、Web3 遊戲可用虛擬汽車等實體及鏈上權益。這一創新模式不僅增強了品牌互動的儀式感，也首次實現實體汽車品牌與鏈上收藏、權益機制的融合，為未來品牌數字化互動提供了現實範式。









DeLorean Labs 並非僅服務 DeLorean 一家品牌，其核心願景是打造一個可擴展的 Web3 品牌生態基礎設施。面向開發者、品牌方及鏈上內容創作者，平台正在提供如下能力：





API/SDK 接入工具 ：簡化品牌鏈上化流程；

鏈上身分與用戶標籤系統 ：幫助品牌識別並獎勵高價值用戶；

低門檻 Launchpad 模塊 ：支援品牌發行 NFT、活動通證、預售資格等；

合規性輔助工具：簡化鏈上活動的法律與財務流程。





未來，DeLorean Labs 有望成為「品牌的 Web3 Shopify」。









DeLorean Labs 的獨特之處在於，它不是為了加密而加密，而是將鏈上技術轉化為現實商業價值的一種工具。DMC 並非空中樓閣式的「炒作代幣」，而是支撐 DeLorean 品牌未來在數字領域持續運營的關鍵基礎。





隨着品牌數字資產的逐步成熟、用戶身分與激勵機制的不斷完善，DeLorean Labs 正在開闢一條將汽車品牌與 Web3 原生邏輯融合的範式路徑。它的成功經驗將為更多希望擁抱去中心化、增強用戶連接力的品牌提供參考模板。





