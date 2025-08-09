什麼是CYBONK？數位資產簡介

CYBONK是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為專注於打造充滿活力、由社區驅動的迷因幣生態系統的CYBONK去中心化平台提供動力。CYBONK於2024年4月推出，旨在解決迷因幣領域中透明度、公平性和社區參與不足的問題。憑藉其強大的CYBONK代幣經濟學和以社區為先的策略，CYBONK讓用戶能夠參與到一個公平、透明且引人入勝的數位資產環境中，同時確保CYBONK生態系統內的安全性、可訪問性和長期可持續性。

CYBONK由一群經驗豐富的區塊鏈開發者和加密愛好者於2024年創立，他們的背景涵蓋了去中心化金融（DeFi）、智能合約開發以及社區管理等領域。創始團隊的願景是打造一枚能通過透明的CYBONK代幣經濟學和積極的社區參與來恢復加密社區信任與熱情的迷因幣。

自成立以來，CYBONK已經達成了多個重要里程碑，包括成功推出CYBONK代幣和流動資金池、發布白皮書以及建立強大的CYBONK線上社區。該項目在公平發行和透明分配模型實施後獲得了廣泛關注，使CYBONK成為迷因幣領域的創新者。團隊繼續專注於擴展CYBONK生態系統、吸引社區成員並探索新的合作夥伴關係以推動進一步採用。

CYBONK生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為迷因幣愛好者和更廣泛的加密社區提供全面的解決方案。CYBONK的核心產品包括：

1. CYBONK代幣：主要平台

CYBONK代幣是生態系統的主要實用型代幣，允許用戶通過幣安智能鏈參與交易、質押和社區驅動的倡議。這個平台支持快速、低成本的CYBONK交易，同時通過審計過的智能合約確保透明度和安全性。目前，CYBONK代幣已被數千名用戶用於交易和社區互動，使其成為市場上最具潛力的新興迷因幣之一。

2. 社區互動平台：次要服務

社區互動平台擴展了CYBONK生態系統的功能，為CYBONK用戶提供了一個參與治理、競賽和促銷活動的空間。這項服務允許用戶對提案進行投票、參與行銷活動並贏取CYBONK獎勵，從而培養出強烈的擁有感和參與感。通過去中心化治理，該平台為所有CYBONK社區成員創造了一個透明且包容的體驗。

3. 行銷和獎勵計劃：附加組件

行銷和獎勵計劃完善了CYBONK生態系統，通過激勵用戶參與並在社交媒體和加密社區中推廣CYBONK項目。通過其創新性的獎勵分配機制，該組件讓用戶能夠通過貢獻生態系統贏取CYBONK代幣，並支持有機增長。這代表了一種此前許多迷因幣項目未曾提供的社群驅動行銷方式。

這三個組件共同作用，創造了一個綜合性的環境，在其中CYBONK作為實用型代幣為網絡內的所有互動提供動力，進而形成一個自我維持且不斷成長的CYBONK生態系統。

迷因幣領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，CYBONK旨在通過其創新方法來解決這些問題：

1. 代幣經濟學缺乏透明度

迷因幣領域中的用戶由於不明確或不公平的代幣分佈而陷入困境，導致信任缺失和市場操縱。這一問題影響了新老CYBONK投資者，帶來波動性並喪失信心。傳統解決方案由於不透明的操作和集中式控制未能解決此問題。

2. 社區參與不足

迷因幣領域另一個重大挑戰是缺乏有意義的社區參與。這個問題導致停滯並阻止項目實現有機增長。現有的解決方案嘗試通過社交媒體活動來解決此問題，但由於激勵措施有限和集中式決策而收效甚微。

3. 安全性和卷款跑路風險

迷因幣領域還頻繁出現安全漏洞和卷款跑路事件，導致投資者遭受財務損失。儘管之前曾嘗試解決這一問題，但由於智能合約審計不足和缺乏透明度，這一挑戰依然存在。

CYBONK通過其透明的CYBONK代幣經濟學、去中心化治理和審核過的智能合約來解決這些痛點，實現公平分佈、積極的社區參與和增強的安全性。通過利用區塊鏈技術，CYBONK提供了一個全面且安全的解決方案，改變了用戶與迷因幣互動的方式。

以下是我找到的關於數字代幣CYBONK的信息：

1. 官方網站和白皮書

- 官方網站：cybonk.com

- 白皮書：CYBONK白皮書可在其官方網站上獲得，通常位於標記為“白皮書”或“文件”的部分。（這裡不提供直接下載鏈接，但您可以從他們的網站訪問。）

2. 總發行量

- 總供應量：根據官方來源，CYBONK的總發行量（最大供應量）為690,000,000,000,000枚代幣（690萬億）。

3. 比例分佈

根據CYBONK白皮書和CYBONK代幣經濟學部分的信息：

- 流動資金池：93%（約641.7萬億CYBONK代幣分配給流動資金池。）

- 團隊/開發：5%（約34.5萬億CYBONK代幣保留給團隊和開發。）

- 行銷/社區：2%（約13.8萬億CYBONK代幣分配給行銷和社區激勵。）

摘要表格

類別 百分比 CYBONK代幣數量（約） 流動資金池 93% 641,700,000,000,000 團隊/開發 5% 34,500,000,000,000 行銷/社區 2% 13,800,000,000,000 總計 100% 690,000,000,000,000

注意事項：

- 上述數字基於官方CYBONK文檔和網站的最新可用數據。

- 如需最新且詳細的細分信息，請隨時參考官方CYBONK白皮書或其文檔部分。

代幣用途和使用案例

在生態系統內，CYBONK具有多種功能：

- 實用型代幣：用於交易、質押和參與CYBONK社區活動。

- 治理：CYBONK代幣持有者可以對提案進行投票並影響項目方向。

- 獎勵：通過參與CYBONK行銷活動和社區倡議獲得。

流通時間表和解鎖時間線

在發行時，大部分CYBONK代幣（93%）被分配至流動資金池，確保廣泛分佈和市場穩定性。剩餘的CYBONK代幣則保留給團隊開發和行銷，設計了解鎖和釋放時間表，以防止市場操縱並支持長期增長。

治理和質押機制

CYBONK實施了一種去中心化的治理模式，允許CYBONK代幣持有者對關鍵提案和協議變更進行投票。此外，用戶可以質押他們的CYBONK代幣以賺取獎勵並獲得額外特權，APY率由網絡參與度和質押時長決定。

CYBONK作為迷因幣領域的一個創新解決方案，通過其透明的CYBONK代幣經濟學和社區驅動的方法解決了關鍵挑戰。憑借其不斷增長的用戶群和活躍的CYBONK社區，CYBONK展示出了改變加密愛好者如何與迷因幣互動的巨大潛力。

準備開始交易CYBONK了嗎？我們全面的《CYBONK交易完整指南：從入門到實戰交易》將帶您了解需要知道的一切——從CYBONK基礎知識和錢包設置到高級CYBONK交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是希望探索CYBONK的經驗豐富的交易者，這份逐步指導將幫助您在MEXC的安全平台上掌握相關知識。立即發現如何最大化您的CYBONK潛力！