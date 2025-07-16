什麼是 CUDIS？打造去中心化健康標竿，構建全民健康生態

CUDIS 是一個基於 Solana 區塊鏈的創新健康項目，融合了可穿戴設備、人工智能和 Web3 技術，旨在透過「Move-to-Earn」機制激勵用戶養成健康生活習慣。 1.CUDIS的項目背景 在傳統健康管理中，用戶的健康數據往往被中心化平台掌控，缺乏隱私保護和經濟激勵。隨着區塊鏈和人工智能技術的不斷發展，DePIN（去中心化物理基礎設施網路）正逐漸成為推動 Web3 落地的重要領域之一。 CUDIS 是一個基於 Solana 區塊鏈的創新健康項目，融合了可穿戴設備、人工智能和 Web3 技術，旨在透過「Move-to-Earn」機制激勵用戶養成健康生活習慣。 1.CUDIS的項目背景 在傳統健康管理中，用戶的健康數據往往被中心化平台掌控，缺乏隱私保護和經濟激勵。隨着區塊鏈和人工智能技術的不斷發展，DePIN（去中心化物理基礎設施網路）正逐漸成為推動 Web3 落地的重要領域之一。
CUDIS 是一個基於 Solana 區塊鏈的創新健康項目，融合了可穿戴設備、人工智能和 Web3 技術，旨在透過「Move-to-Earn」機制激勵用戶養成健康生活習慣。

1.CUDIS的項目背景


在傳統健康管理中，用戶的健康數據往往被中心化平台掌控，缺乏隱私保護和經濟激勵。隨着區塊鏈和人工智能技術的不斷發展，DePIN（去中心化物理基礎設施網路）正逐漸成為推動 Web3 落地的重要領域之一。

CUDIS 致力於透過去中心化技術，賦予用戶對自身健康數據的控制權，並透過數據貨幣化機制，實現健康行為的經濟回報。CUDIS 結合了可穿戴設備、人工智能和區塊鏈技術，打造一個用戶主導的健康生態系統，讓用戶真正掌控自己的健康數據，實現長壽目標的可追蹤、個性化和獎勵化。

2.CUDIS的核心特點


2.1 用戶主導的健康數據主權


CUDIS 建立在區塊鏈技術之上，為用戶提供了一個安全、透明的健康數據管理平台。用戶可以安全地管理、分享或保持其健康數據的私密性，確保個人健康洞察的真正數據主權。

2.2 實時長壽追蹤與個性化建議


CUDIS 整合了可穿戴設備、人工智能驅動的長壽中心和區塊鏈驅動的超級應用，讓用戶能夠實時追蹤自己的健康數據，並獲得個性化的長壽建議。透過人工智能演算法，CUDIS 能夠過濾錯誤資訊，提供經過科學驗證的策略，幫助用戶改善生物健康狀況。

2.3 精選長壽產品與服務


CUDIS 不僅提供健康數據追蹤和建議，還策劃了一系列精選的長壽產品、程式和服務。這些產品和服務都是基於用戶的個人需求和健康狀況量身訂製的，旨在為用戶提供全方位的健康管理解決方案。

2.4 經濟激勵與獎勵機制


CUDIS 引入了經濟激勵和獎勵機制，鼓勵用戶積極參與健康管理。用戶透過優化自己的健康狀況，可以獲得 CUDIS 代幣獎勵。


3.CUDIS 的產品矩陣


CUDIS Ring：智能戒指，實時監測用戶的健康數據。

CUDIS Super App：集成健康數據管理、AI 健康教練和獎勵機制的應用程式。

CUDIS 數據網路：去中心化的數據共享平台，用戶可透過共享數據獲得經濟回報。

Longevity Hub：集成 DApp 商店和項目融資功能的長壽生態系統平台。

4.什麼是 $CUDIS


4.1 代幣基本資訊


  • 代幣名稱：CUDIS
  • 最大供應量：10 億枚

4.2 代幣分配


  • 生態系統：15%
  • 公共銷售：25%
  • 項目顧問：5%
  • 項目金庫：9%
  • 開發團隊：15%
  • 投資者：17%
  • 流動性：5.87%
  • 市場：8.13%


4.3 代幣用途


健康行獎勵：用戶透過健康行為獲得 CUDIS 代幣獎勵。

數據貨幣化：用戶可選擇匿名共享健康數據，獲得代幣回報。

商品和服務支付：在 Longevity Hub 中使用代幣購買健康相關商品和服務。

質押與治理：用戶可質押代幣參與平台治理和獲得額外收益。

5.如何在 MEXC 購買 $CUDIS？


CUDIS 致力於透過科技手段實現全民健康和長壽，結合可穿戴設備、AI 和區塊鏈技術，提供創新的健康管理解決方案。其代幣經濟模型旨在激勵用戶參與和貢獻，構建可持續的健康生態系統。對於關注健康科技和 Web3 應用的投資者而言，CUDIS 提供了一個值得關注的項目。

目前，MEXC 平台已上線 $CUDIS ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 CUDIS 代幣名稱，選擇 CUDIS 的現貨交易或者合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

與此同時， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 $CUDIS 的充值和交易活動，即有機會贏取豐厚獎勵！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。





