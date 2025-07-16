什麼是 CUDIS？打造去中心化健康標竿，構建全民健康生態









在傳統健康管理中，用戶的健康數據往往被中心化平台掌控，缺乏隱私保護和經濟激勵。隨着區塊鏈和人工智能技術的不斷發展，DePIN（去中心化物理基礎設施網路）正逐漸成為推動 Web3 落地的重要領域之一。





CUDIS 致力於透過去中心化技術，賦予用戶對自身健康數據的控制權，並透過數據貨幣化機制，實現健康行為的經濟回報。CUDIS 結合了可穿戴設備、人工智能和區塊鏈技術，打造一個用戶主導的健康生態系統，讓用戶真正掌控自己的健康數據，實現長壽目標的可追蹤、個性化和獎勵化。













CUDIS 建立在區塊鏈技術之上，為用戶提供了一個安全、透明的健康數據管理平台。用戶可以安全地管理、分享或保持其健康數據的私密性，確保個人健康洞察的真正數據主權。









CUDIS 整合了可穿戴設備、人工智能驅動的長壽中心和區塊鏈驅動的超級應用，讓用戶能夠實時追蹤自己的健康數據，並獲得個性化的長壽建議。透過人工智能演算法，CUDIS 能夠過濾錯誤資訊，提供經過科學驗證的策略，幫助用戶改善生物健康狀況。









CUDIS 不僅提供健康數據追蹤和建議，還策劃了一系列精選的長壽產品、程式和服務。這些產品和服務都是基於用戶的個人需求和健康狀況量身訂製的，旨在為用戶提供全方位的健康管理解決方案。









CUDIS 引入了經濟激勵和獎勵機制，鼓勵用戶積極參與健康管理。用戶透過優化自己的健康狀況，可以獲得 CUDIS 代幣獎勵。









CUDIS Ring：智能戒指，實時監測用戶的健康數據。





CUDIS Super App：集成健康數據管理、AI 健康教練和獎勵機制的應用程式。





CUDIS 數據網路：去中心化的數據共享平台，用戶可透過共享數據獲得經濟回報。





Longevity Hub：集成 DApp 商店和項目融資功能的長壽生態系統平台。













代幣名稱 ：CUDIS

最大供應量：10 億枚









生態系統：15%

公共銷售：25%

項目顧問：5%

項目金庫：9%

開發團隊：15%

投資者：17%

流動性：5.87%

市場：8.13%













健康行為獎勵：用戶透過健康行為獲得 CUDIS 代幣獎勵。





數據貨幣化：用戶可選擇匿名共享健康數據，獲得代幣回報。





商品和服務支付：在 Longevity Hub 中使用代幣購買健康相關商品和服務。





質押與治理：用戶可質押代幣參與平台治理和獲得額外收益。









CUDIS 致力於透過科技手段實現全民健康和長壽，結合可穿戴設備、AI 和區塊鏈技術，提供創新的健康管理解決方案。其代幣經濟模型旨在激勵用戶參與和貢獻，構建可持續的健康生態系統。對於關注健康科技和 Web3 應用的投資者而言，CUDIS 提供了一個值得關注的項目。





